В сборную недели берут Гарри Эскрофта. Месси – нет

Что же такого сделал некий австралиец из «Финн Харпс», чего не смогли Месси и Роналду?

Очередная игровая неделя позади, и FIFA вновь определила 23 лучших футболистов планеты за столь короткий, но ёмкий временной отрезок. К сожалению, на этот раз представителей России или РПЛ в списке не оказалось – свои матчи в Лиге Чемпионов «Локомотив» и «Зенит» проиграли, и даже в Лиге не нашлось героя уровня Зелимхана Бакаева. Он, напомним, впечатлил своей игрой неделю назад.

В FIFA в восторге от игры Бакаева! Спартаковец лучше Месси и Марадоны Его рекомендуют покупать прямо сейчас, пока Бакаев не стал звездой футбола, а цена не взлетела до небес.

Зато список от авторов футбольного симулятора FIFA 20 принёс много других неожиданностей. Многие ожидали наконец-то увидеть в списке Лионеля Месси – после трудного старта сезона аргентинский футболист забил пять мячей и отдал три голевых передачи в четырёх последних играх Ла Лиги.

Однако этого экспертам по виртуальному футболу оказалось недостаточно. Лучшими атакующими игроками оказались Тимо Вернер (5+5 в трёх последних матчах) и Ромело Лукаку (дубль в ворота «Болоньи»). А вот позиции резервного форварда и защитника удивили даже знатоков футбола – даже там не нашлось места претендентам на Золотой мяч Месси и Роналду. Зато FIFA отметили совсем малоизвестных игроков.

Мохаммед Бая Турей из Сьерра-Леоне получил особую карточку Героя. Несколько дней назад его мяч в последнем туре чемпионата Швеции принёс очко, которое стало для «Юргордена» золотым. Команда выиграла первенство страны, а сам форвард с 15 голами стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

Кандидатура второго героя кажется куда более удивительной. Место в сборной мира за последнюю неделю занял защитник скромного «Финн Харпс» из Премьер-Лиги Ирландии. Австралийца Гарри Эскрофта занесла на самый запад Европы невероятная футбольная судьба – ещё шесть лет назад он решился на переезд из родного Сиднея в Голландию.

После полугода в «ВВВ-Венло» он вернулся домой, однако уже в июне прошлого года уехал на Мальту, а оттуда перебрался в «Финн Харпс». Австралиец не всегда попадал в состав, однако своего звёздного часа дождался – 2 ноября он забил мяч на 107-й минуте ответной стыковой игры. И позволил своей команде остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон.

Мнения в сообществе разделились. Конечно, Гарри забил важный гол – действительно историческое событие для скромного клуба. Но заслуживают ли разборки за место в 42-й лиге Европы (согласно таблице коэффициентов УЕФА) такого внимания? Игроки в комментариях уже предложили обратить внимание на борьбу в чемпионате Кореи или Саудовской Аравии – такие Лиги в FIFA 20 тоже есть.

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Кроме того, признание авторов FIFA – это, пожалуй, единственная приятная новость для защитника из Австралии. Даже улучшенная карточка с рейтингом 69 выглядит хуже «обычного» Ильи Кутепова или Виктора Васина, которые стоят меньше. Важную роль при формировании команды в FIFA 20 играют и связи футболистов: эффективнее взять в пару хорошего защитника из той же лиги или страны. Много ли крутых защитников в Ирландии?

Из тех представителей сборной недели, кто действительно может усилить виртуальный клуб в FIFA 20, хочется выделить Кайла Уолкера из «Манчестер Сити». Тому вчера пришлось встать в ворота в матче Лиги Чемпионов – и справился футболист с этой задачей прекрасно. Трудно сказать, получится ли повторить этот трюк в игре, но скиллы защитника прекрасно подойдут для состава из АПЛ или англичан.

Гвардиола остался без киперов. Пришлось ставить в ворота защитника Уолкера После игры Кайл пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.

Любителям строить команду вокруг итальянцев наверняка понравятся обновлённые карточки де Лигта и Лукаку, интересные показатели получили также представители Бундеслиги Тимо Вернер и Торган Азар. А вот новые скиллы Тэмми Абрахама вряд ли позволят ему конкурировать с суперзвёздами АПЛ.