В FIFA в восторге от игры Бакаева! Спартаковец лучше Месси и Марадоны

Каждую неделю в FIFA подводят промежуточные итоги, выбирая лучших футболистов мирового футбола за последние семь дней. Российские футболисты попадают в символическую сборную мира крайне редко – в этом сезоне такого успеха добились лишь легионеры Александр Головин и Денис Черышев.
Теперь к ним примкнул ещё и спартаковец Зелимхан Бакаев – авторов игры поразили его эффектные действия в матчах с «Локомотивом» и «Ростовом». Молодой полузащитник попал в компанию Карима Беллараби и Фабиньо, которые видятся североамериканским специалистам лучшими игроками центра поля в конце октября. Всего в список вошли 23 человека.
По традиции все футболисты, которые попали в команду недели FIFA 20, получают в игре улучшенные карточки. Зелимхан не исключение, и авторы игры значительно подняли все основные показатели хавбека «Спартака». Ранее умения Бакаева оценивали на уровне Живоглядова и Ташаева (хуже партнёров Ещенко и Реброва), его рейтинг в игре составлял 71.
Теперь российский игрок считается футболистом «из другой лиги». Его скорее можно сравнить с уже признанными ранее Головиным и Черышевым. Или со средним футболистом АПЛ или испанской Примеры – похожий рейтинг имеют Эрик Дайер из «Тоттенхэма» или хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон.
При этом у Зелимхана есть как минимум одно неоспоримое преимущество – его запредельная скорость. Это один из основных параметров, который зачастую имеет слишком большое значение в FIFA 20. Поэтому разработчики подходят к этому очень осторожно и зачастую даже занижают показатель – так, что футболисты АПЛ даже записывают видео, чтобы доказать обратное.
Найти столь же быстрого полузащитника для своей команды в FIFA 20 очень трудно: если не брать самых топовых и дорогих футболистов, альтернатив не так много. Карточка Бакаева будет не такой дорогой, но может оказаться очень полезной.
Скорость 89 – действительно много. Даже у легендарной карточки Марадоны (88) или Лионеля Месси (87) меньше! После улучшения Зелимхан Бакаев стал самым быстрым из российских футболистов, представленных в игре.
Да, есть и быстрее. Не только звёзды: мексиканец Ирвинг Лосано из «Наполи» или хавбек «Шахтёра» Тайсон. Но при своей сумасшедшей скорости Бакаев очень хорош в дриблинге, обладает достойным ударом и хорошо отдаёт передачи. Сейчас его первичные показатели удивляют как геймеров, так и самих авторов.
Зато с новыми изменениями Бакаев может стать одним из самых популярных полузащитников в игре. На англоязычных форумах его противопоставляют, например, Кристиану Пулишичу из «Челси». При этом американец стоит намного дороже и выглядит лишь на несколько процентов лучше. Некоторые считают, что эффективнее купить футболиста «Спартака» – пока тот не стал звездой европейского футбола и не вырос в цене.
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