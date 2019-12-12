«Мы уже два дня не едим». Российские геймеры сбежали с чемпионата мира

Сегодня в Сеуле стартовали матчи чемпионата мира по киберспорту. В профессиональной среде особого статуса турнир не имеет – большинство звёзд игнорирует подобные соревнования в пользу коммерческих стартов с миллионными призовыми.

И всё же первенство от международной федерации киберспорта не могло остаться без внимания: по слухам, это первый шаг к Олимпиаде и признанию геймерских соревнований спортивным сообществом. Тем более, что наша сборная на этот раз выглядела фаворитом турнира по Dota 2 – единственной командной дисциплины.

Россия едет на ЧМ не в полном составе. И всё равно будет фаворитом Сборная по киберспорту не договорилась с РФС. Командной дисциплине это не помешает.

Вряд ли молодые таланты могли подумать, что гостеприимная столица Южной Кореи вместе с организаторами из ieSF предоставит им не самые лучшие условия. Место проведения – тесный и душный компьютерный клуб, судьи не говорят русского или даже английского языка, а питание для игроков вообще было не предусмотрено.

Как выяснилось из Instagram игрока сборной России по Dota 2 Александра Nix Левина, это лишь верхушка айсберга. Дорогу до места проведения киберспортсменам пришлось искать самим – ребята просто шли дворами за участниками из Таиланда. О питании организаторы тоже благополучно забыли: другой игрок Альберт yume Гараев рассказал, что в последний раз нормально поесть удалось в самолёте.



Коммуникацию с организаторами, к слову, наладить не удавалось в течение всего дня. «С нами никого нет, нам никто не может помочь. Мы здесь одни, впятером. Всем на нас по***, никто не знает ни английского, ни русского. Корейцы просто бегают и не понимают, что делать», рассказывал Левин.

В компьютерном клубе, где было решено провести соревнования, проблем стало только больше. Игровые позиции оказались очень тесными и неудобными. Справлялись подручными средствами – под сиденье подложили коврик и стопку бумаги. Уже после первого матча геймеры жаловались на боль в руках и другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, сами компьютеры оказались технически неисправны. Устаревшие машины на Pentium IV постоянно выключались, так что начало первой игры пришлось отложить на три часа. Во время игры лучше не стало – после очередного «экрана смерти» все настройки приходилось проводить заново. Несколько раз компьютер меняли на другой, но и это не помогло.

После трёх часов ожидания сборная уверенно победила пятёрку из Намибии. Тем не помогли даже технические проблемы наших: разница в классе позволила российской команде завершить матч с нулевым счётом за 15 минут. Затем – ещё несколько часов в попытках начать вторую игру против Сербии.



В попытках исправить ситуацию техники отключили питание в клубе и попросили подождать ещё час, а затем стали искать варианты переноса соревнований в другое место. Всё это время участникам нужно было находиться на игровых позициях в клубе, который явно был тесен для такого большого количества участников.

Ожидание вскоре сменилось отчаянием. «Восемь часов я просто смотрю на зависший экран. Я пытался дисквалифицировать нас, чтобы мы просто забыли об этом аде. Нам запрещают. Это седьмой круг ада. Хочу просто убежать отсюда – ведь они же не смогут без меня играть?», спрашивал Nix у своих подписчиков во время очередного включения.

Игрок сборной России — о ЧМ по киберспорту: хочу просто убежать отсюда

Матч против Сербии провести так и не удалось. Одному из игроков сборной стало плохо из-за духоты, и после долгих часов ожидания сборная приняла решение покинуть клуб. Оказалось, что за это нашу команду могут дисквалифицировать с чемпионата мира.



«После 13 часов просто попросили поставить нам поражение в игре, чтобы доиграть все остальные матчи завтра. Нам сказали «нет» и просто дисквалифицировали. И где справедливость? У кого-то были нормальные компьютеры, они сыграли по два матча и отправились в отель», заключил Александр Левин во время последнего включения.



Чуть позже стало известно, что Федерация компьютерного спорта России отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира. Президент ФКС Дмитрий Смит заявил, что огорчён уровнем проведения турнира и взял ситуацию под контроль – вопросами питания занялись представители сборной. Команда вернётся в Москву 15 декабря.