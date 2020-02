«В игре нет доминирующей колоды». Riot Games о первых днях бета-теста Legends of Runeterra

Несколько дней назад новая игра Legends of Runeterra перешла в открытый бета-тест – для доступа к новой карточной стратегии от авторов League of Legends достаточно зарегистрироваться на сайте.



Закрытые тесты позволили разработчикам внести необходимые правки как в баланс и исправить серию ошибок. Сейчас карточная игра выглядит почти готовой и уже успела стать одной из самых популярных на игровых видеохостингах и форумах. Сейчас Legends of Runeterra называют самой перспективной новинкой последних лет в этом жанре.

Мы обсудили с креативным продюсером Riot Games в России и СНГ Алексеем Подгорецким, как сами сотрудники компании оценивают первые дни жизненного цикла игры и что ожидает геймеров в будущем.



– Насколько данные первых дней открытого бета-теста совпали с вашими ожиданиями?

– Legends of Runeterra показала себя весьма хорошо. Мы вполне довольны текущей ситуацией вокруг игры. У нас уже появились лояльные стримеры, которые выбрали LoR своей основной дисциплиной, и мы готовы их всячески поддерживать. Интерес зрителей был ожидаемо высоким, надеюсь, по мере развития игры их будет становиться все больше.



– Устраивает ли вас тот фидбек, который вы получаете через соцсети? Удалось ли уже сейчас выявить какие-то ошибки, которые стоит исправить в следующей версии?

– Да, мы очень довольны тем, какой позитивный фидбек игра получила в сообществе. Конечно же, игроки очень ждут выхода локализованной версии игры, а также версии игры на мобильных устройствах. К счастью, ждать им осталось совсем недолго.

Что же касается ошибок и игровых исправлений, то на стадии бета-теста они неизбежны. В основном это касается интерфейса магазина и создания колод, и команда разработки уже усиленно работает над этими улучшениями. Нам кажется, что мы выбрали верную стратегию, с регулярными патчами раз в две недели. Это позволит оперативно реагировать на замечания и пожелания игроков.



– Одна из основных претензий – отсутствие русского языка. Будет ли уделяться локализации особое внимание?

– Безусловно. Предоставить игрокам нашего региона возможность играть на русском языке – приоритетная задача нашей команды. C релизом в игре появится полноценная русская локализация и профессиональная озвучка. Уверен, игроки не будут разочарованы.

– Судя по отзывам в соцсетях, отдельные карты все еще далеки от баланса. Вы с этим согласны? Требует ли актуальный баланс доработки?

– Вопрос баланса в карточных играх – вещь очень непростая, и зачастую игроки воспринимают карты через призму эмоций. На мой взгляд, на данный момент игра довольно хорошо сбалансирована. В этом можно убедиться, просто поиграв и увидев то разнообразие колод, которые присутствуют в Legends of Runeterra.



Но, конечно же, мы ведем тщательный сбор игровой статистики, и если увидим, что какие-то карты чересчур сильны (или слабы), то можно ожидать их скорейшего изменения. Опять же, для этого у нас запланированы частые патчи, балансирующие игру и отдельные карты.

– Охарактеризуйте текущую игровую мету. Она развивается в том ключе, который нужен для привлечения новых игроков?

– Однозначно да. Нам удалось избежать меты, в которой доминирует одна колода и противостоящая ей, а все остальные играют роль статистов. На данный момент мета в LoR содержит большое количество разнообразных колод, при этом играют все регионы и большинство чемпионов.



– Не всем современным играм удаётся соблюдать грань, в которой донат не влияет на игровой процесс. Как с этим обстоят дела в LoR?

– Игра очень щедро одаривает активных игроков ресурсами и максимально далека от pay-to-win. Сделав ставку на инновационную для карточных игр экономическую модель, мы абсолютно не прогадали – игрокам нравится, что можно быстро собрать интересную колоду без денежных вливаний, просто играя в любимую игру.



При этом для тех, кто хочет потратиться, LoR уже сейчас предлагает разные возможности для кастомизации – например, вы можете сменить игровое поле или выбрать защитника по вкусу. В дальнейшем косметики будет еще больше.



– Есть мнение, что процесс обучения и игра с ИИ никак не помогают привыкнуть к реалиям онлайн-режима против других игроков. Это близко к правде?

– Не соглашусь. Конечно же, уровень ИИ не сопоставить с интеллектом живого игрока, но это не значит, что он не поможет вам разобраться с базисами игры. Тем более, что игра награждает опытом не только за победы, но и за поражения. Так что, в LoR исключены ситуации, когда вы раз за разом проигрывая, не получаете ничего. Каждый останется в выигрыше: и победитель, и проигравший.

– Насколько в вашей команде довольны игрой, которая вышла в открытую бету? Сами получаете удовольствие от того, что вышло?

– Мы очень воодушевлены LoR. Теперь, помимо жарких баталий в League of Legends мы регулярно устраиваем и карточные поединки. Мы даже планируем внутренний турнир по LoR, на котором RIOTеры смогут проявить свои стратегические таланты. Я сам уже взял золото в Legends of Runeterra, и не планирую останавливаться на достигнутом!



– Говорить о киберспортивной составляющей ЛоР все еще рано?

– Говорить да, а вот думать – нет. Мы уже начинаем поддержку локальных турниров, а это значит, что и более серьезные соревнования не за горами. Если у вас есть конкретные идеи и предложения – обращайтесь, мы всегда готовы обсудить то, что будет интересно нашим игрокам.



– Мобильную версию игры стоит ждать только на релизе?

– Да, выход мобильной версии игры для iOS и Android можно ожидать на релизе. А также русскую локализацию и кое-что еще. Потерпите, осталось немного. Встретимся на карточных полях Рунтерры!