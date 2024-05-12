Steam внезапно заблокировали во Вьетнаме

Как сообщают сразу несколько СМИ, магазин видеоигр и приложений Steam заблокировали на территории Вьетнама. Это произошло в первой половине мая — у многих местных пользователей перестал открываться официальный сайт сервиса, а приложение не может подключиться к серверам Valve.

Причина блокировки всё ещё неизвестна, однако вьетнамские СМИ предполагают, что бан связан с правительством страны. Дело в том, что местные разработчики уже не раз жаловались на то, что они не могут конкурировать с играми в Steam — вьетнамцы якобы предпочитают релизы в магазине Valve, игнорируя отечественные проекты.

Тем временем пользователи из Вьетнама заполонили форумы Steam и Reddit с жалобами на блокировку популярнейшего сервиса. Они просят огласки и хотят вернуть доступ к самому крупному цифровому магазину видеоигр.