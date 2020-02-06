Гарет Бэйл тоже открыл киберспортивный клуб. Звёзды футбола нашли новую игрушку

В виртуальный футбол уже вложились Месут Озил, Антуан Гризманн и даже Роналдиньо. Но результатов пока нет.

Несколько дней назад форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл открыл собственный киберспортивный клуб. В команду по виртуальному спорту уже вошли четыре игрока, выступающие в дисциплине FIFA 20. А сейчас Ellevens Esports ищет геймеров, которые бы представили команду Бейла в Fortnite, CS:GO и Rocket League.

Планы на киберспорт у футболиста серьёзные – Гарет утверждает, что в состав Ellevens войдут игроки мирового класса, которые смогут принести клубу трофеи. И, наверное, среди опытных киберспортсменов должны найтись поклонники Бейла, которые могли бы принести ему успех ещё и в виртуальном спорте. Однако пока в этом есть сомнения.

Казалось бы, с составом по FIFA 20 у Бэйла должно быть меньше всего проблем. Но из квартета лишь бразилец Педро Resende Суарес хоть немного знаком любителям киберспорта. Он регулярно отбирается на крупные турниры, играл на последнем ЧМ – но в финале всегда вылетает одним из первых. Остальные трое широкой публике неизвестны совсем.

Не секрет, что многие футболисты увлекаются компьютерными играми, прежде всего той же FIFA. Также не секрет, что популярность киберспорта растёт, и своя команда кажется некоторым неплохой возможностью открыть свой бизнес «на перспективу». На пересечении двух этих тезисов и возникает всё больше проектов, похожих на Ellevens Esports от Гарета Бэйла.

Например, в Германии уже полтора года живёт клуб Месута Озила под названием M10 Esports. С 2018 года команда несколько раз принимала участие в престижных чемпионатах по FIFA, но дальше дело пока не зашло. Теперь ещё и самый успешный игрок покинул клуб – это тот самый Resende, который переметнулся на сторону Бейла.

«Лион» и ПСВ идут в киберспорт. В России о будущем думает только «Спартак» Футбольные гранды Европы уже закупают клавиатуры и мышки. У нас после провала «Анжи» на игры смотрят с опаской.

А в конце января свой киберспортивный клуб представил футболист «Барселоны» Антуан Гризманн. Вместе со своим братом он открыл Grizi Esport, который на виртуальном футболе не останавливается. Например, команда по шутеру Rainbow Six уже одержала ряд побед и выглядит многообещающе. Но пока только на региональном уровне.

Чаще всего киберспортивные клубы, созданные звёздами футбола, не могут достичь и этого – говорить о том, что виртуальный проект соответствует результатам основателя, вообще не приходится. Не каждый киберспортивный эксперт вспомнит, кто играет за команду Рууда Гуллита или Роналдиньо, поскольку даже на региональном уровне проявить себя игроки Team Gullit и R10 так и не смогли.



Сложно сказать, почему результаты таких клубов не соответствуют ожиданиям инвесторов. Казалось бы, у звёзд должны быть средства на развитие и грамотные партнёры, которые помогут разобраться в нюансах киберспорта. Довести команду до лидерства в регионе не так и сложно – особенно если это виртуальный футбол. Но почему-то примеров хороших команд пока единицы.



Впрочем, не всегда надежды фанатов совпадают с тем, что хочет от проекта основатель. К примеру, капитан «Милана» Алессио Романьоли изначально не нацеливался на звёзд гейминга, а выбрал игроков из Италии и продвигает виртуальный футбол в своей стране. А для кого-то результат и вовсе отходит на задний план, когда проект виртуального клуба позволяет зарабатывать на спонсорах. Какой уж тут киберспорт.