Стреляет не хуже киберспортсменов! Головин в прямом эфире показал, как надо играть в PUBG

В отличие от некоторых других футболистов, российский игрок Александр Головин редко проводит свободное время в клубах и барах. Зато не против провести вечер выходного за компьютером – давно известно, что полузащитник «Монако» большой поклонник PUBG и Dota 2, а также других виртуальных игр.
Сегодня ночью Головин вновь стал гостем на трансляции своего знакомого киберспортсмена Святослава Drainys Комиссарова, который известен выступлениями за AVANGAR и NAVI по дисциплине PUBG. В одной команде с ними несколько матчей также провели профессиональный комментатор студии RuHub Герман Громов и знакомый футболиста.
Надо сказать, что после волевой победы над «Амьеном» Александр находится в прекрасном настроении. Ещё в начале трансляции футболист пошутил, что из-за большого количества матчей времени на виртуальные развлечения почти не остаётся – поэтому задумывается о том, чтобы поменьше заниматься футболом и вернуться на прежний уровень в играх. Позже оказалось, что Головин скорее скромничал.
Фото: asmonaco.com
Из-за высоких нагрузок в Монако футболист действительно играет меньше, чем полтора года назад. Тогда Головин набирал почти 6000 MMR (единицы рейтинга) в Dota 2, участвовал с друзьями в онлайн-турнирах и входил в число лучших игроков в PUBG. Личный рекорд – 16 убийств в одной игре – держится до сих пор.
Но сегодняшняя трансляция показала, что уровень игры в PUBG футболиста «Монако» немногим ниже, чем у людей, которые проводят в шутере по несколько часов каждый день. В первом матче с Draynis и Gromjkeee Головин умер последним, а также совершил несколько удачных действий, спасая тиммейтов и атакуя соперников. Действовал футболист осторожно, но геймерским меркам довольно грамотно.
Между делом футболист рассказывал о своём досуге в Интернете помимо игр. Оказалось, что хавбек «Монако» активно следит за профессиональной сценой CS:GO и популярными трансляциями по шутерам. «Много смотрю видео, хайлайты всякие. Ребята что-то невероятное творят, просто не могу понять, как такое возможно», отметил Головин. А заодно восхитился последними играми NAVI на BLAST Premier.
Фото: asmonaco.com
Правда, выиграть самому (по крайней мере, на стриме Draynis) у Головина и его команды так и не получилось. Наиболее удачным результатом для квартета стало четвёртое место среди 30 сквадов, а для самого полузащитника самой яркой оказалась последняя игра – он настрелял шесть фрагов, но остался один и побороться за победу не смог.
В дальнейшем Головин продолжил игры, но уже вне трансляции. По словам футболиста, это его первая возможность отдохнуть за последний месяц, а лишние два часа не помешают его режиму перед лёгкой вечерней тренировкой. Прежде, к слову, увлечение играми и киберспортом футбольной карьере Александра не мешало. Всё лучше, чем ночные клубы и сопутствующие им приключения.
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