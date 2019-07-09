Головин потратил 2 миллиона на вещи в игре. Он такой не один

Киберспорт привлекает всё больше людей. И пока за океаном завершившие карьеру звёзды вкладывают миллионы в киберспортивные проекты, российские футболисты (и не только!) вместо походов в клубы и отдыха на природе открывают ноутбуки и запускают Steam.

Перейти в «Монако» и тратить миллионы на вещи в играх

Один из самых известных фанатов киберспорта в нашей стране – хавбек «Монако» Александр Головин. В прошлом октябре он стал гостем на трансляции экс-игрока Natus Vincere Святослава Drainys Комиссарова, ребята общались и играли в PUBG несколько часов. Тогда это произвело настоящий фурор.



Полузащитник сборной России признавался, что играет много, но только когда есть время. Допоздна не засиживается, соблюдает спортивный режим.



После того матча, к слову, наши коллеги обнаружили профиль Головина в Steam. Оказалось, что примерная стоимость его инвентаря составляет два миллиона рублей – в основном это редкие вещи из Dota 2 и Counter-Strike. В эти игры он заходит чаще всего, а заодно следит за лучшими командами СНГ, Virtus.pro по Dota 2 и NAVI по CS:GO.

«Армейцы» на виртуальных стрельбищах

Константин Кучаев увлекается Counter-Strike со второго класса и играет по сей день, хотя тоже подчеркивает: заходит пострелять только во время выходных или отпуска. Зато находит время на просмотр киберспортивных матчей, поддерживая Natus Vinсere и датскую Astralis.



Кучаев и его партнер по команде Чернов месяц назад приняли участие в шоу-матче, победу тогда одержала пятёрка Кучаева, в состав которой вошли игроки NAVI и Team Spirit.

Игроки признались, что в CS:GO сейчас не против сыграть и другие игроки ЦСКА – лучшим, к примеру, считают Фёдора Чалова. Также среди самых популярных игр футболистов, конечно же, FIFA.

ЦСКА против «Спартака»: киберспорт-версия

Среди любителей компьютерных игр в российском футболе есть немало интересных персонажей. Например, Фёдор Смолов, которого хвалил поигравший с ним в Counter-Strike Егор flamie Васильев. Или Александр Кокорин – в одном из писем из Бутырки форвард сетовал на то, что в камере нет компьютера с любимым PUBG.



Также есть иинтересные параллели – если игроки ЦСКА преимущественно болеют за NAVI, то хавбек «Спартака» Михиал Игнатов поддерживает их главных соперников — Virtus.pro. А из игр смотрит не CS:GO, а Dota 2.



Перед вылетом на сборы Михаил успел заглянуть в гости к Virtus.pro. Футболист и киберспортсмен Роман RAMZES Кушнарев встретились перед плей-офф EPICENTER Major и обменялись подарками. Virtus.pro мяч от «Спартака» победить не помог – может, футболка RAMZES возымеет обратное действие в матчах Игнатова?

Из чемпиона по киберспорту в чемпиона мира по шахматам

Мода на киберспорт, само собой, зацепила не только футболистов – звезда НХЛ Евгений Малкин тоже не против поиграть в CS:GO и посмотреть матчи Natus Vincere. Нападающий «Питтсбурга» также знаком с несколькими игроками команды и регулярно публикует посты в поддержку «желто-черных» в своем «Инстаграме».

Или, к примеру, центровой «Пармы» Иван Лазарев. Баскетболист очень внимательно следит за нашими командами в Dota 2 и основными турнирами, а также регулярно посещает киберспортивные мероприятия в Москве.



Напоследок мы оставили одну из самых ярких историй. Киберспорт порой сравнивают с шахматами из-за отсутствия физической активности, но немногие знают, что один из лучших гроссмейстеров России Ян Непомнящий ещё несколько лет назад считался перспективным игроком в дисциплине DotA/Dota 2.



В 2010 году он стал чемпионом страны по шахматам, а полгода спустя – победителем ASUS Winter Cup 2011 (на тот момент главный турнир в СНГ). Когда пришло время выбирать, Непомнящий всё-таки предпочел киберспорту шахматы. Может быть, зря?