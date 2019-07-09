Головин потратил 2 миллиона на вещи в игре. Он такой не один

Киберспорт привлекает всё больше людей. И пока за океаном завершившие карьеру звёзды вкладывают миллионы в киберспортивные проекты, российские футболисты (и не только!) вместо походов в клубы и отдыха на природе открывают ноутбуки и запускают Steam.
Перейти в «Монако» и тратить миллионы на вещи в играх
Один из самых известных фанатов киберспорта в нашей стране – хавбек «Монако» Александр Головин. В прошлом октябре он стал гостем на трансляции экс-игрока Natus Vincere Святослава Drainys Комиссарова, ребята общались и играли в PUBG несколько часов. Тогда это произвело настоящий фурор.
Полузащитник сборной России признавался, что играет много, но только когда есть время. Допоздна не засиживается, соблюдает спортивный режим.
После того матча, к слову, наши коллеги обнаружили профиль Головина в Steam. Оказалось, что примерная стоимость его инвентаря составляет два миллиона рублей – в основном это редкие вещи из Dota 2 и Counter-Strike. В эти игры он заходит чаще всего, а заодно следит за лучшими командами СНГ, Virtus.pro по Dota 2 и NAVI по CS:GO.
«Армейцы» на виртуальных стрельбищах
Константин Кучаев увлекается Counter-Strike со второго класса и играет по сей день, хотя тоже подчеркивает: заходит пострелять только во время выходных или отпуска. Зато находит время на просмотр киберспортивных матчей, поддерживая Natus Vinсere и датскую Astralis.
Кучаев и его партнер по команде Чернов месяц назад приняли участие в шоу-матче, победу тогда одержала пятёрка Кучаева, в состав которой вошли игроки NAVI и Team Spirit.
Игроки признались, что в CS:GO сейчас не против сыграть и другие игроки ЦСКА – лучшим, к примеру, считают Фёдора Чалова. Также среди самых популярных игр футболистов, конечно же, FIFA.
ЦСКА против «Спартака»: киберспорт-версия
Среди любителей компьютерных игр в российском футболе есть немало интересных персонажей. Например, Фёдор Смолов, которого хвалил поигравший с ним в Counter-Strike Егор flamie Васильев. Или Александр Кокорин – в одном из писем из Бутырки форвард сетовал на то, что в камере нет компьютера с любимым PUBG.
Также есть иинтересные параллели – если игроки ЦСКА преимущественно болеют за NAVI, то хавбек «Спартака» Михиал Игнатов поддерживает их главных соперников — Virtus.pro. А из игр смотрит не CS:GO, а Dota 2.
Перед вылетом на сборы Михаил успел заглянуть в гости к Virtus.pro. Футболист и киберспортсмен Роман RAMZES Кушнарев встретились перед плей-офф EPICENTER Major и обменялись подарками. Virtus.pro мяч от «Спартака» победить не помог – может, футболка RAMZES возымеет обратное действие в матчах Игнатова?
Из чемпиона по киберспорту в чемпиона мира по шахматам
Мода на киберспорт, само собой, зацепила не только футболистов – звезда НХЛ Евгений Малкин тоже не против поиграть в CS:GO и посмотреть матчи Natus Vincere. Нападающий «Питтсбурга» также знаком с несколькими игроками команды и регулярно публикует посты в поддержку «желто-черных» в своем «Инстаграме».
Или, к примеру, центровой «Пармы» Иван Лазарев. Баскетболист очень внимательно следит за нашими командами в Dota 2 и основными турнирами, а также регулярно посещает киберспортивные мероприятия в Москве.
Напоследок мы оставили одну из самых ярких историй. Киберспорт порой сравнивают с шахматами из-за отсутствия физической активности, но немногие знают, что один из лучших гроссмейстеров России Ян Непомнящий ещё несколько лет назад считался перспективным игроком в дисциплине DotA/Dota 2.
В 2010 году он стал чемпионом страны по шахматам, а полгода спустя – победителем ASUS Winter Cup 2011 (на тот момент главный турнир в СНГ). Когда пришло время выбирать, Непомнящий всё-таки предпочел киберспорту шахматы. Может быть, зря?
- 9 июля 2019
-
20:18
-
19:27
-
17:51
- 8 июля 2019
-
21:46
- 7 июля 2019
-
22:22
-
14:14
- 6 июля 2019
-
23:38
-
23:06
-
15:49
-
00:34
- 5 июля 2019
-
22:20
-
21:46
-
19:08
- 4 июля 2019
-
23:03
-
21:35
-
19:40
-
15:46
-
15:41
-
13:04
-
12:03
-
11:48
- 3 июля 2019
-
23:31
-
21:52
-
17:37
-
16:20
-
14:16
- 2 июля 2019
-
22:52
-
19:52
-
15:21
-
12:30
- 1 июля 2019
-
22:47
-
22:09
-
21:00
-
18:24
- 30 июня 2019
-
22:02