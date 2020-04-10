Для тех, кто ищет, где отдохнуть в апреле. Лучшие игры с открытым миром от первого лица

В этом месяце словосочетание «открытый мир» смахивает на стёб. И именно сейчас игры могут дать то, что ограничено в реальности, а камера от первого лица способствует ощущению полного погружения. Мы предлагаем пять игр, где можно погулять без всяких ограничений.
Kingdom Come: Deliverance
Действие игры происходит в Чехии, в королевстве Богемия, в 1403 году, на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. Генри, простой сын кузнеца, попадает в эпическое приключение в духе лучших исторических произведений.
Беспомощно наблюдая за тем, как захватчики уничтожают деревню и вырезают друзей и семью, герой всё же смог спастись. И, как настоящий герой, он решает отомстить за смерть близких и помочь прогнать захватчиков.
Благодаря упору на историческую достоверность возможно детально изучить одежду, вооружение, архитектуру, быт и общественное устройство, потому и погружение на долгие часы обеспечено.
Far Cry 5
Подобно остальным играм серии по живописному миру, в пятой части можно свободно путешествовать и творить много безумств. Даже на пару с другом, благодаря кооперативному режиму с возможностью прохождения сюжетной кампании. Большому разнообразию помогает редактор героев, где можно менять пол, причёску, цвет кожи.
Местность можно исследовать на автомобилях, вертолётах, квадроциклах, тракторах, лодках и даже самолётах. А ещё есть возможность приручить животных, например, милого компаньона — пёсика Бумера, который будет помогать вам в бою. После продолжительных перестрелок можно расслабиться и порыбачить.
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Миром игры является зона — опасное место, вдохновлённое реальной чернобыльской зоной отчуждения. После катастрофы в 1986 году местность плотно окружили оборонительным периметром. Вдоль дороги стоят ряды бетонных столбов, на которые натянута колючая проволока. По периметру неотрывно дежурят военные.
Но даже в такое место проникли люди, ищущие приключений, сталкеры — охотники за сокровищами. Им приходится сталкиваться с опасностью в виде диких мутировавших существ.
Игровое пространство разделено на несколько локаций, между которыми герой может свободно перемещаться, но некоторые открываются только по ходу прохождения. Большая часть мест основана на реально существующих — Припять, рыжий лес и чернобыльская АЭС.
Deus Ex: Mankind Divided
В Deus Ex: Human Revolution тоже был открытый мир, но атмосферная Прага из Mankind Divided запоминается сильнее. В игре всего лишь небольшая часть города, зато проработанная до мелких деталей. Кирпичные здания, небольшие уютные улочки, люди, спешащие по делам — всё это делает место живым.
Адам Дженсен приезжает в город, на станцию Ружечка, но внезапно происходит взрыв, унёсший множество невинных жизней. Чудом спасшись, он, как один из главных свидетелей, должен понять, кто организовал теракт, а в ходе прохождения встретиться с множеством других дел.
Dying Light
Это не тот мир, куда захочется отправиться погулять в реальности. Не каждый решится прыгать по крышам задний, убегая в панике от зомби. События триллера происходят на просторах вымышленного ближневосточного мегаполиса Харран.
Днём при палящем солнце предстоит путешествовать по руинам города, разыскивать припасы и создавать оружие. В распоряжении широкий ассортимент разнообразных средств нападения и, что важнее, защиты: ножи, биты, топоры и, конечно, огнестрел, которому вечно не хватает патронов.
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