Симуляторы палача, пирата и управляющего домом. Пять неплохих русских игр

Чехи из Warhorse создали реалистичную Kingdom Come: Deliverance. Трилогию «Метро» про постапокалипсис в Москве делала украинская компания 4A Games. Две части This is the police — от белорусов. А поляки отгремели по миру серией о «Ведьмаке» и осенью, вероятно, отметятся Cyberpunk 2077. Вспоминаем именно русские игры, которые было легко пропустить.

Knock-Knock («Тук-тук-тук»)

Платформы: PC, PS4, PS Vita, Nintendo Switch, Android, IOS

Survival horror от Ice-Pick Lodge, авторов артхаусной игры «Мор. Утопия». Сюжет крутится вокруг дома, который стоит посреди леса. Играть предстоит за миролога, который исследует мир и записывает наблюдения. Однажды прямо в доме, в его маленьком мирке, начинает происходить нечто странное: пропадают или перемещаются вещи и слышатся постоянные скрежеты и шумы. Ночь приносит иные проблемы — начинают гулять жуткие существа, и, кажется, что это лишь галлюцинации. Герою нужно продержаться до рассвета, включая в доме свет. Он поможет видеть предметы и взаимодействовать с ними.

The Executioner

Платформа: PC

Симулятор палача в средневековом городе. Даже такое краткое описание как минимум может заинтриговать. Любое действие толкает к тяжёлому нравственному выбору. Шансов у приговорённых к смерти заведомо нет, но перед их смертью нам нужно выбить из них признания. Вариантов для пыток пугающе много. Вам предстоит всаживать иголки под ногти, отрезать конечности, вырывать глаза, да и просто избивать. Каждая пытка — это головоломка, где нужно ориентироваться на показатели жертвы и планировать свои действия, уже отталкиваясь от них.

В игре нет красиво нарисованных рек крови — это текстовый квест с элементами RPG и красочно рассказанная история с прописанным миром, где очень сложно не прочувствовать происходящее.

Sublustrum

Платформа: PC

По просьбе брата главный герой после многолетней разлуки приезжает к нему домой. Увидеться, поговорить и наверстать упущенное не получится. Соседка сообщает о его внезапной смерти и передаёт ключ от пустой квартиры. В ней обнаруживается аудиозапись, оставленная братом, где он просит уничтожить все исследования, но сохранить Капсулу — странное, похожее на барокамеру устройство посреди гостиной.

Sublustrum — это путешествие на границе человеческого сознания, что разделяет реальность и выдумку. Оригинальная аутентичная музыка и звуковые эффекты – одна из запоминающихся особенностей этой игры. Через них решаются многие загадки. Игра берёт многое от классики графических квестов — Myst и Scratches.

Корсары: Проклятье дальних морей

Платформа: PC

Капитан английского торгового судна Николас Шарп отправляется в своё первое плавание. Перед знаменательным событием мать дарит медальон, на котором высечено изображение его отца. Удачи это не приносит: испанцы атакуют корабль, а Николас теряет сознание. Очнувшись, он понимает, что теперь он жалкий раб на плантации. Благо, у героя и ещё 40 человек получается бежать, и вместе они захватывают целый корабль.

После этого остаётся два пути: поступить на государственную службу одной из держав на архипелаге или начать строительство нового пиратского государства. Также радует ряд игровых возможностей. В игре прекрасно реализованы такие вещи, как ощутимая опасность при смене погоды, динамичные морские сражения и бой на суше, путешествия по интерактивной карте и ролевая система.

Beholder

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и IOS

Управляющий многоквартирного дома чиновник Карл тщательно следит за жильцами. Каждый время от времени нарушает правительственные указы. Нарушителей закона можно искать по старинке — заглядывая в замочные скважины, однако есть более прямые варианты. Никто не запрещает обыскивать помещения и ставить камеры видеонаблюдения.

Но, как и у обычного человека, у Карла есть семья со своими проблемами и потребностями. Любое решение влияет на его репутацию: можно честно соблюдать данные министерством правила или же помогать подпольной оппозиции. Выбор за вами.