Бесстрашная и независимая. Лучший косплей на Цири из The Witcher 3

Большая часть истории The Witcher 3 посвящена поискам девушки Цири, но не стоит думать, что сценаристы сделали из неё стереотипную даму в беде. Цирилла владеет настолько мощными способностями, что запросто может расправиться с огромным отрядом врагов, отправиться в путешествие по другим мирам или вообще остановить угрозу конца света. При этом сам образ девушки вызывает лишь искреннюю симпатию. Оценили Цири и многочисленные косплееры, а мы решили собрать подборку лучших косплеев на Дитё Предназначения.
Цири от Наташи Кочетковой
Фото: vk.com/narga_lifestream
Цири от Кристины Волковой
Фото: vk.com/ilovezero
Цири от Саши Холланд
Фото: instagram.com/shirogane_sama/
Цири от Софии Летяго
Фото: vk.com/sansreve
Цири от Кристины Бородкиной
Фото: vk.com/matissa_shiro
Цири от Кристины Ривийской
Фото: vk.com/kris_urban
Цири от Дарьи Кравец
Фото: vk.com/fishy3
Цири от Кристины Струковой
Фото: vk.com/kalinkafoxy
Цири от Ольги Хаку
Фото: vk.com/frau_haku
Цири от Ирины Мейер
Фото: vk.com/irine_meier
Цири от Илоны Бугаевой
Фото: vk.com/sladkoslava
Цири от Helly Valentine
Фото: vk.com/disharmonica
Цири от Никиты Никольской
Фото: vk.com/mystic_skyfall_dead
Цири от Фальки Цитрийской
Фото: vk.com/xeniamyshko
Цири от Лесики Холод
Фото: vk.com/akarana
Цири от Анны Сухорученко
Фото: vk.com/id16816917
Цири от Веры Зайцевой
Фото: vk.com/ver1sa
Цири от Анастасии Каширской
Цири от Дарьи Ребеки
Фото: vk.com/id96568063
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