Бесстрашная и независимая. Лучший косплей на Цири из The Witcher 3

Большая часть истории The Witcher 3 посвящена поискам девушки Цири, но не стоит думать, что сценаристы сделали из неё стереотипную даму в беде. Цирилла владеет настолько мощными способностями, что запросто может расправиться с огромным отрядом врагов, отправиться в путешествие по другим мирам или вообще остановить угрозу конца света. При этом сам образ девушки вызывает лишь искреннюю симпатию. Оценили Цири и многочисленные косплееры, а мы решили собрать подборку лучших косплеев на Дитё Предназначения.

Привлекательная, но стервозная. Лучший косплей чародейки Йеннифэр из The Witcher 3 Такую волшебницу невозможно не полюбить.

Рыжая красотка с веснушками. Лучший косплей Трисс из The Witcher 3 Достойная соперница Йеннифэр в борьбе за сердце Геральта.

Цири от Наташи Кочетковой

Фото: vk.com/narga_lifestream

Цири от Кристины Волковой

Фото: vk.com/ilovezero

Цири от Саши Холланд

Фото: instagram.com/shirogane_sama/

Цири от Софии Летяго

Фото: vk.com/sansreve

Цири от Кристины Бородкиной

Фото: vk.com/matissa_shiro

Цири от Кристины Ривийской

Фото: vk.com/kris_urban

Цири от Дарьи Кравец

Фото: vk.com/fishy3

Цири от Кристины Струковой

Фото: vk.com/kalinkafoxy

Цири от Ольги Хаку

Фото: vk.com/frau_haku

Цири от Ирины Мейер

Фото: vk.com/irine_meier

Цири от Илоны Бугаевой

Фото: vk.com/sladkoslava

Цири от Helly Valentine

Фото: vk.com/disharmonica

Цири от Никиты Никольской

Фото: vk.com/mystic_skyfall_dead

Цири от Фальки Цитрийской

Фото: vk.com/xeniamyshko

Цири от Лесики Холод

Фото: vk.com/akarana

Цири от Анны Сухорученко

Фото: vk.com/id16816917

Цири от Веры Зайцевой

Фото: vk.com/ver1sa

Цири от Анастасии Каширской

Цири от Дарьи Ребеки