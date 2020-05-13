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Косплей на Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

Лучший косплей Трисс из The Witcher 3
Никита Казимиров
Рыжая красотка с веснушками. Лучший косплей Трисс из The Witcher 3
Достойная соперница Йеннифэр в борьбе за сердце Геральта.
Киберспорт 0

Трисс Меригольд во вселенной «Ведьмака» кажется полной противоположностью стервозной Йеннифэр. Она очень добрая и мягкая, готова пожертвовать своими интересами ради близких людей, но в критические моменты демонстрирует огромную мощь как в плане магических способностей, так и в способности вести переговоры и стать опорой для других. Трисс заслуженно называют одной из лучших героинь не только в The Witcher 3, но и в видеоиграх вообще. Прекрасных образов на заклинательницу тоже хватает, а мы постарались отобрать самые лучшие.

Привлекательная, но стервозная. Лучший косплей чародейки Йеннифэр из The Witcher 3
Такую волшебницу невозможно не полюбить.

Трисс в исполнении Кристины Волковой

Трисс в исполнении Юлии Шуенковой

Трисс в исполнении Александры Реил

Трисс в исполнении Ирины Мейер

Трисс в исполнении Жанны Рудаковой

Трисс в исполнении Shermie

Трисс в исполнении Илоны Бугаевой

Трисс в исполнении Катерины Андросенко

Трисс в исполнении Галины Жуковской

Трисс в исполнении Ксении Шелковской

Трисс в исполнении Эрики Соловей

Трисс в исполнении Лады Люмос

Трисс в исполнении Марии Давыдовой

Трисс в исполнении Никиты Никольской

Трисс в исполнении Леи Радны

Трисс в исполнении Анастасии Григорьевой

Трисс в исполнении Влады Владиславовны

Трисс в исполнении Екатерины Семадени

Трисс в исполнении StormbornCat

Трисс в исполнении Alexandre Milette

Трисс в исполнении Boston Bee

Трисс в исполнении Dorottya

Трисс в исполнении Goth Barbie

Трисс в исполнении Yulli

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/mellu

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