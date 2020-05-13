Рыжая красотка с веснушками. Лучший косплей Трисс из The Witcher 3
Достойная соперница Йеннифэр в борьбе за сердце Геральта.
Трисс Меригольд во вселенной «Ведьмака» кажется полной противоположностью стервозной Йеннифэр. Она очень добрая и мягкая, готова пожертвовать своими интересами ради близких людей, но в критические моменты демонстрирует огромную мощь как в плане магических способностей, так и в способности вести переговоры и стать опорой для других. Трисс заслуженно называют одной из лучших героинь не только в The Witcher 3, но и в видеоиграх вообще. Прекрасных образов на заклинательницу тоже хватает, а мы постарались отобрать самые лучшие.
Привлекательная, но стервозная. Лучший косплей чародейки Йеннифэр из The Witcher 3
Такую волшебницу невозможно не полюбить.
Трисс в исполнении Кристины Волковой
Трисс в исполнении Юлии Шуенковой
Трисс в исполнении Александры Реил
Трисс в исполнении Ирины Мейер
Трисс в исполнении Жанны Рудаковой
Трисс в исполнении Shermie
Трисс в исполнении Илоны Бугаевой
Трисс в исполнении Катерины Андросенко
Трисс в исполнении Галины Жуковской
Трисс в исполнении Ксении Шелковской
Трисс в исполнении Эрики Соловей
Трисс в исполнении Лады Люмос
Трисс в исполнении Марии Давыдовой
Трисс в исполнении Никиты Никольской
Трисс в исполнении Леи Радны
Трисс в исполнении Анастасии Григорьевой
Трисс в исполнении Влады Владиславовны
Трисс в исполнении Екатерины Семадени
Трисс в исполнении StormbornCat
Трисс в исполнении Alexandre Milette
Трисс в исполнении Boston Bee
Трисс в исполнении Dorottya
Трисс в исполнении Goth Barbie
Трисс в исполнении Yulli
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