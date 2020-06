Разбитые мониторы и скандалы со ставками. Десять лучших игроков в Dota 2 за всю историю

История киберспортивной Dota 2 насчитывает без малого девять лет. Однако даже за такой короткий отрезок времени в игровом сообществе успели появиться настоящие легенды, достижениями и игрой которых не устают восхищаться геймеры по всей планете.

10. Данил Dendi Ишутин

Список открывает легендарный украинский мидер, чемпион первого The International и финалист двух следующих. Пик карьеры Ишутина пришёлся на зарождение соревновательной Dota 2, но даже спустя 10 лет Dendi остаётся одним из самых узнаваемых киберспортсменов мира.



Молодые про-игроки часто признаются: именно Данил становился для них примером для подражания, а его игра мотивировала их заняться киберспортом. На протяжении нескольких сезонов Dendi был безоговорочно лучшим на своей позиции, а также оставлял приятное впечатление за пределами Доты: все знают его как скромного и энергичного парня, который никогда не теряет оптимизма.



Даже сейчас, когда он покинул NAVI и принял решение о создании собственной организации B8. Результаты коллектива на последних турнирах оставляют желать лучшего, а потому Dendi лично занялся скаутской работой. По некоторой информации, на это Даниил тратит целые дни, но каким-то чудом оставляет силы и на поддержание формы, и на стримы для преданных фанатов.

9. Артур Arteezy Бабаев

Канадец узбекского происхождения стал одним из первых достойных соперников Dendi, представляя уже новое поколение игроков. Свою карьеру он начал в 2013-м, но сразу привлёк внимание к своей персоне – яркий геймлей и триумф на MLG Columbus (туда Arteezy поехал в качестве замены Speed Gaming) позволили ему уже через несколько месяцев оказаться в EG.

Артур дважды добирался до топ-3 The International (в 2014 и в 2018), становился победителем The Manila Masters, China Top 2016 и десятка других международных турниров. Но чаще оставался вторым, что со временем превратилось в настоящий мем. Сам Бабаев относится к фразе «Arteezy никогда не выиграет» с юмором и уверен, что ещё сможет стать чемпионом мира.



Другим мемом стали его постоянные трансферы из Evil Geniuses в Team Secret и обратно – за несколько лет Артур несколько раз менял одну команду на другую, причём за другие не выступал. Сейчас Arteezy играет в EG и имеет хорошие шансы на победу в The International 2020. Естественно, если турнир состоится.

8. Алексей Solo Березин

Продолжительная карьера игрока из Новороссийска помнит многое – полугодовую дисквалификацию за ставки против себя, инактив, смены позиции и обидные вылеты с The International. Но Solo сделал всё, чтобы неприятные моменты остались в прошлом, и сейчас Алексея знают, как лучшего капитана в русскоязычном сообществе Dota 2.



В августе 2016 года ему удалось собрать один из самых успешных составов в истории региона, который за три сезона выиграл почти все возможные трофеи. Кроме разве что чемпионского Aegis – The International раз за разом превращался для VP в разочарование после успешного года.



В сезоне-2019/2020 Березин предпринял ещё одну попытку. Состав VP обновился на 60%, и пусть прежнего успеха команда пока не добилась, но Solo продолжает работу и над собой, и над взаимодействием команды. О завершении карьеры думать пока некогда, хотя в августе ему стукнет 30.

7. Клинтон Fear Люмис

Строчкой выше расположился ещё один ветеран. В Америке Dota 2 не снискала большую популярность на фоне других дисциплин, но Fear знают все, кто связан с киберспортом. Именно Люмис привёл Evil Geniuses к победе на чемпионате мира в 2015 году, выигрывал Dota 2 Asia Championships и ещё полтора десятка крупных ивентов.



Большая часть карьеры рассудительного и всегда спокойного капитана была связана именно со «злыми гениями». Он остался с командой даже тогда, когда получил травму руки и был вынужден пропустить The International – в 2014 году Fear занял позицию тренера, а через год вернулся на турнир и победил. Многие до сих пор считают тот состав Evil Geniuses лучшим в истории.



Два года назад Клинтон принял решение закончить карьеру, однако без Доты долго не протянул. Сейчас ему 32 года, и Fear продолжает выступления в североамериканской команде business associates.

6. Йохан n0tail Сундштайн

Датчанин начал свою карьеру в другой MOBA-дисциплине (Heroes of Newerth), но в 2012 году вместе с тиммейтами из Fnatic принял решение перейти в Dota 2. Йохан освоился довольно быстро и уже через год добрался до топ-8 чемпионата мира, а по ходу года одержал несколько побед на онлайн-турнирах.



Большую часть карьеры n0tail был неразлучен со своим другом Талем Fly Айзиком – вместе парни побеждали на MLG T.K.O. и взяли четыре из пяти мэйджоров за два сезона. Однако после серии неудач в 2018 году лучший друг Йохана «сломался» и ушёл из созданной ими команды OG за два месяца до The International.



К чести n0tail, он сумел это пережить, собрал новый состав и сенсационно выиграл чемпионат мира. А затем, через год, сделал это снова. На текущий момент Сундштейн является самым богатым киберспортсменом мира: за семь лет в Dota 2 датчанин заработал 6,9 миллионов долларов призовых. Но Йохан на этом не останавливается и много раз говорил, что намерен выиграть и следующий The International

5. Густав s4 Магнуссон

Продолжает карьеру и победитель The International 2013 – кстати, единственный из золотого состава The Alliance, кто до сих пор играет на высоком уровне. Семь лет назад шведская команда совершила настоящий прорыв в Dota 2, однако к последующим изменениям в игре приспособиться настолько же хорошо пятёрке уже не удалось.



Но совсем неудивительно, что именно Густав смог продержаться в топе киберспорта столько времени. Шведский оффлейнер стал одни из первых, кто управлял игрой команды с мид-линии, и был главным генератором идей The Alliance, которых не мог остановить никто. А затем без проблем сменил роль и ныне действует на сложной линии.



В разное время s4 успел поиграть за лучшие западные коллективы, в числе которых Team Secret и OG, но два месяца назад вернулся в The Alliance на роль капитана. Сейчас 28-летний хардлайнер пытается добиться успеха на мировом уровне вместе с новым поколением шведских игроков.

4. Питер ppd Дагер

Американского саппорта многие считают одним из лучших капитанов в истории Dota 2. Питер всегда чётко знал, что делает, подбирая не самых очевидных тиммейтов для своей команды и выбирая не самых популярных персонажей в важных матчах. Иногда риск не оправдывался, но намного чаще ppd подтверждал звание опытного лидера, гения драфта и прекрасного координатора.



Помимо триумфа на The International 2015 и DAC с Evil Geniuses Питер выиграл StarLadder StarSeries, Dota PIT Minor 2019, а также несколько других международных ивентов. В 2016 году он расстался с EG и стал строить с нуля новые коллективы мирового уровня, такие как OpTic Gaming и Ninjas in Pyjamas.



Увы, но текущий сезон оказался для него последним. Результаты нового состава NiP только-только пошли вверх, но мэйджор в Лос-Анджелесе был отменён из-за коронавируса, а чуть позже коллектив по той же проблеме покинули американские игроки – играть на европейских турнирах оказалось слишком сложно из-за пинга. 20 апреля 2020 года Питер Дагер принял решение завершить карьеру.

3. Амер Miracle Аль-Баркави

В 2015 году на про-сцене появился новый коллектив Balkan Bears, в состав которого вошли лидеры рейтинга MMR. Закрепиться на профессиональном уровне удалось далеко не всем звёздам из паблика, но мидер из Иордании показывал просто феноменальный уровень. Первое время Miracle почти не общался с тиммейтами, зато за считанные секунды до сражения успевал проверить всех персонажей и предметы на карте и предсказать ход файта без единого слова.



В начале сезона-2015/2016 Амер получил приглашение в команду Fly и n0tail, с которой за два года выиграл четыре мэйджора и дебютировал на главном турнире года. Спустя год Miracle вернётся на The International и станет чемпионом, показывая запредельный уровень игры как на мид-линии, так и по ходу матча.



В последнее время лучший мидер планеты последних лет не так стабилен (после ухода из организации Team Liquid вся европейская пятёрка провела не лучший сезон), но всё ещё силён. Несколько дней назад Nigma без особых проблем преодолела групповой барьер ESL One Birmingham Online, и фанаты даже заговорили о возвращении Miracle на пик формы.

2. Клемент Puppey Иванов

Победитель первого The International – один из немногих, кто все девять сезонов оставался в мировом топе и показывал прекрасные результаты едва ли не на каждом крупном турнире. The Shanghai Major, MDL Disneyland, The Chongqing Major, DreamLeague S13… Список побед легендарного эстонца можно перечислять очень долго.



Огромный опыт помогает Puppey управлять командой максимально эффективно. Пусть иногда всплывают скандалы, в ходе которых Иванов разбивал от злости мониторы, угрожал тиммейтам или увольнял игроков без причины, его Team Secret продолжает побеждать, показывая прекрасную игру и любопытные стратегии, которые тут же перенимают команды послабее.



Единственное, чего не хватает Puppey, – победы на The International. Первый Инт в 2011-м (тогда Иванов выиграл его с NAVI) был пробным, тестовым, а сейчас Клемент после очередного успешного сезона никак не может войти даже в тройку призёров. Сейчас его команда уверенно доминирует на европейских онлайн-турнирах, но хватит ли этой энергии для победы на следующем чемпионате мира?

1. Куро KuroKy Салехи Тахасоми

Тут бывший тиммейт Puppey его обогнал. Скромный немецкий саппорт за время выступлений в NAVI и Secret набрался опыта у Клемента и стал лидером собственной команды. За четыре года в Team Liquid игрок побеждал на The Defense, DreamLeague и других чемпионатах (всего больше двадцати трофеев).



В 2017 году Куро выиграл The International, а в прошлом году остановился в шаге от победы, уступив OG. Высокий личный уровень игры KuroKy и уверенный, надёжный стиль, который он проповедует как капитан, позволяет ветерану и его команде удерживать высокие позиции на мировой арене Dota 2 уже несколько сезонов подряд.



После поражения в финале TI9 Куро вместе с тиммейтами принял решение покинуть клуб Team Liquid и основать собственную организацию Nigma, за которую и выступает в настоящий момент. В этом плане у игрока большие планы, причём особое внимание новая организация планирует обратить на Ближний Восток – историческую родину KuroKy и Miracle.