Пять игр, в которые хочется играть бесконечно

Часто многие вещи кажутся излишне затянутыми. Настолько, что даже в лучших своих проявлениях начинают утомлять, поэтому хочется уже увидеть финал и успокоиться. Но существует немало исключений. Так, среди бесконечных игр всё же есть то, что достойно внимания. То, что подарит минимум сотню часов виртуального удовольствия, которое и заканчивать не захочется.

The Witcher 3: Wild Hunt

В 2015 году поляки из CD Project RED удивили весь мир, выпустив одну из самых продуманных ролевых игр. Всё в ней сделано для того, чтобы заскучать было невозможно: от динамичной боевой системы и красивых пейзажей до интригующего сюжета с харизматичными героями.

Мир раскрывается в мелочах, которые ненавязчиво встречаются по пути. Даже увидев на карте множество вопросительных знаков с интересными местами, проскакать до них на Плотве действительно хочется. Многие внесюжетные квесты запоминаются надолго, и хочется провести в игре как можно больше времени в поисках секретов, которые ещё не найдены.

Серия Souls

У сложных игр определённо есть своё очарование. Они дают цель и вынуждают не просто идти к ней, но и думать над каждым лишним шагом. А такой навык даже в реальном мире полезен. Так, попытка победить босса может растянуться на несколько часов. А смерть и откат к далёкому костру с сохранением будет поджидать за каждым поворотом. Обитать в мире средневекового тёмного фэнтези получится, если не бесконечно, то точно очень долго. Также в список можно включить и другие игры студии FromSoftware: Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Серия The Sims

Игра, созданная для того, чтобы в неё играли как можно дольше, поэтому и регулярные обновления продолжают радовать фанатов. Финальная цель The Sims остаётся только в голове самого игрока, ведь от его решений зависит судьба героев. С каждым новым событием в виртуальной жизни идеи того, чего бы ещё придумать, лишь продолжают поступать. Династии семей, их повседневные задачи, отношения с другими персонажами, подобно реальной жизни, не закончатся никогда, потому и играть в любую часть серии хочется бесконечно.

Fallout: New Vegas

Перед игроком постапокалиптическая Америка спустя 200 лет после ядерной войны, в частности, бывший Лас-Вегас, переименованный в Нью-Вегас. Город и близлежащие окрестности можно изучать и искать задания. Почти в каждой точке местной пустоши найдутся разнообразные детали, кусочки информации, развивающей и дополняющей общую историю.

Интересен также хардкорный режим, который призван не искусственно завысить сложность, а видоизменить правила игры, добавив реалистичности. Персонажа придётся кормить, поить, давать ему спать, да и сломанные кости легко не вылечить – нужно искать доктора.

Серия The Elder Scrolls

Мир каждой игры серии затягивает на сотни часов. История не ведёт за ручку и не показывает верное направление. Мало того, про главные квесты легко забыть, пока бродишь по карте и изучаешь доступные возможности. А их много: своего героя можно сделать и магом, и вором, а потом, например, попытаться убить дракона. Подобная свобода дарит огромные различия в подходах к путешествию, что явно затянет не на одно прохождение. Так, вся серия начинает казаться, в хорошем смысле, бесконечной. Едва ли легко найти человека, который прошел её всю.