Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года

Пользователи обнаружили в PS Store страницу Far Cry 6 с датой выхода и описанием грядущего шутера Ubisoft. Игра выйдет 18 февраля 2021 года, а покупатели PS4-версии Far Cry 6 получат бесплатную копию для PS5. Внешность и голос одному из персонажей игры, судя по обложке, подарил Джанкарло Эспозито, знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Местом действия игры станет «застывший во времени тропический рай» Яра, где местный диктатор Антон Кастилло намерен любыми способами вернуть своей нации былую славу, рассчитывая, что в будущем его сын Диего продолжит его кровавый путь. Но их безжалостная жестокость вызывает сопротивление и революцию. Геймерам предстоит сыграть за местного жителя Дани Рохаса, ведущего партизанские действия ради освобождения нации. В борьбе с тираническим режимом подойдут самодельное оружие и средства передвижения.
Тизер игры можно посмотреть на странице Far Cry в «Твиттере».
Анонс игры ожидается послезавтра, 12 июля, на конференции Ubisoft Forward. Она начнётся в 22:00 мск.
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