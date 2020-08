От чемпионов мира до нищих перуанцев. Киберспортсмены, которых поймали на ставках

Несколько лет назад в киберспорт пришли ставки. Для малоизвестных игроков это казалось отличной возможностью хоть немного подзаработать на любимом занятии, «случайно» проиграв маловажный матч более слабому сопернику.

Одним из первых и самых известных случаев, когда игрок поставил деньги против своей команды и был раскрыт, является история Алексея Solo Березина. Его команда RoX.KIS перед последним туром лишилась всех шансов на выход в плей-офф StarSeries Season 6 по Dota 2, а потому российский игрок решил немного заработать и поддался zRage, которые пытались спастись от вылета во второй дивизион.

После матча в адрес организаторов поступило несколько писем из различных БК. Один скриншот был даже опубликован в свободном доступе – оказалось, поставив $ 100, Solo заработал $ 322. Это число позднее стало мемом: сейчас с «322» олицетворяют все скандалы со ставками в киберспорте и ситуации, в которых игрок так плохо сыграл, что будто поддался соперникам.

Как отметил Solo позже, тогда он не понимал, насколько масштабным станет киберспорт, и поддался этому искушению. «Это была вынужденная мера, чтобы продолжить заниматься киберспортом, так как кушать не на что было и квартиру снимать», – рассказывал Solo год назад.

Алексей Solo Березин

История россиянина закончилась хорошо. Годовую дисквалификацию чуть позже сократили до нескольких месяцев, которые игрок посвятил тренировкам. В 2016 году он собрал новый состав Virtus.pro и добился успеха – пять побед на мейджорах за два сезона и «золото» на киберолимпиаде WESG в составе сборной России.

Но так повезло не всем. Годом позднее в Юго-Восточной Азии удалось раскрыть сразу несколько подозрительных игр. Сначала была обнародована переписка о договорном матче между Mineski и MSI Evolution. За правильный результат игроки запросили по $ 900, а также сделали собственные ставки на платформе DotaLounge, что позже подтвердила администрация сервиса.

Чуть позже под подозрение попала команда Arrow Gaming, тремя месяцами ранее представлявшая регион на чемпионате мира The International. Как оказалось, на матч против Can't Say Wips было очень много ставок с новых аккаунтов, два из которых удалось идентифицировать. Они принадлежали девушкам игроков Кока Юи ddz Лионга и Фуа Lance Ксен Вана.

Игроки (несколько месяцев спустя к ним присоединились вьетнамцы из ACES Gaming) свою вину не признали и даже пытались сфабриковать доказательства, но в итоге разработчики Dota 2 дисквалифицировали всех фигурантов скандала – 16 человек – на неопределенный срок. С тех пор они играют лишь на мелких коммерческих турнирах.

Годом позже специалисты заинтересовались игрой между лучшими командами Перу Elite Wolves и Infamous. Пользователи заметили резкое изменение коэффициентов перед матчем, а также обнаружили скриншот, в котором местная звезда Фредди SmAsH Сина убеждал товарища поставить на победу соперника. После разбирательств участники матча получили бессрочный бан.

Фредди SmAsH Сина

Особенно тяжело перуанское коммьюнити восприняло бан SmAsH и молодого Ztok, в котором видели новую звезду региона. В 2017-м Сина опубликовал открытое письмо к авторам игры. Он раскаивался в содеянном, рассказывал о трудной жизни и просил об отмене бана:

«У меня была зарплата $ 90, и эта сумма не покрывала наши потребности даже в еде. Нам хватало только на самое необходимое. Возможно, это покажется глупым объяснением, но важно отметить, что в Перу уделять всё время киберспорту было огромной жертвой», – отмечал SmAsH в письме. Valve его сообщение проигнорировала.

Молодых перуанцев или Solo, которые проводили в Dota 2 дни напролет и получали за это копейки, можно понять. Другое дело, когда на ставках попадаются лучшие игроки региона в 2020 году, зарплаты которых составляют десятки тысяч долларов. Однако в мае китайская команда Newbee, в составе которой играет чемпион мира Чжэн Faith Хуида, вновь попалась на «322».

В итоге NewBee исключили из ассоциации китайских клубов и запретили участвовать в турнирах под её эгидой. На Западе дисквалификацию назвали «охотой на ведьм» – считается, что в Поднебесной многие клубы завязаны на договорняках, и этот случай послужил руководству CDA хорошую службу, чтобы предупредить другие команды от подобных махинаций в будущем.

Примечательно, что в CS:GO подобных скандалов куда меньше. Считается, что Dota 2 в этом плане вариативнее, и слить матч проще – достаточно купить другой предмет или переместиться в другую часть карты во время важного тимфайта. В Counter-Strike игроки намного чаще получают бан за программы, дающие им преимущество в игре. Читы позволяют видеть сквозь стены или лучше наводить прицел.

Пожалуй, самым известным случаем «322» в дисциплине является матч между североамериканскими командами iBUYPOWER и NetCodeGuides в 2014 году. Тогда явные фавориты неожиданно проиграли, и у зрителей не осталось сомнений в договорном характере противостояния. Журналист Ричард Льюис провёл собственное расследование, которое подтвердило подозрения фанатов.

По его данным, коллективы договорились о результате перед игрой, суммарно заработав более 10 тысяч долларов. Позднее своё расследование провели и Valve, запретив игрокам участвовать на чемпионатах. К бану присоединились и крупные турнирные операторы, такие как ESL.

Любопытно, что имя одного из самых талантливых игроков того матча недавно ещё раз появилось в инфополе. Брэкстон swag Пирс после дисквалификации выступал лишь на коммерческих стартах, однако карьеру американского таланта спас новый соревновательный шутер VALORANT – он одним из первых перешёл в новую дисциплину, чтобы начать всё с нуля.

Особое отношение к ставкам в Южной Корее. Если в других странах 322-игрокам удаётся избежать уголовного преследования из-за слабостей в законодательстве, то на родине киберспорта любители поставить против себя отправляются в тюрьму. В 2016 году такой участи едва-едва избежал Ли Life Сён Хьян – звезда мирового StarCraft II.

В 19 лет его считали лучшим игроком за расу зергов в истории игры. Life был самым молодым победителем Global StarCraft League и занимал второе место по заработанным призовым (более $ 475 тыс). Тем больнее оказалось падать – на фоне снижения результатов раскрылась его тяга к азартным играм. Ли мог за ночь проиграть 15-20 тысяч долларов, и от больших проблем корейца уберегли лишь друзья.

Всё рухнуло в январе 2016 года. На волне большого скандала с организацией подставных матчей (всего было задержано более 20 человек) Life был арестован. Сообщалось, что за два слитых матча против Terminator и Dream игрок заработал 70 миллионов вон (около $ 58 тыс. или 4 млн рублей).

Ли Life Сён Хьян

В апреле суд приговорил киберспортсмена к 18 месяцам условного заключения и денежному штрафу в размере заработанной на ставках суммы. Похожее наказание получил менее известный, но очень талантливый Юнг Bbyong Ву Юн – за матч с DRGLing звезда местной сцены «поднял» $28 тыс. В StarCraft геймеры уже не вернулись, а организаторы договорняков на несколько лет отправились в тюрьму.

Тогда это стало настоящим шоком для игрового коммьюнити, но нужно напомнить, что это уже второй такой случай в истории корейского StarCraft. В 2010 году местная полиция раскрыла целую сеть подставных матчей, которые организовывал (и сам в них участвовал) довольно именитый Ма sAviOr Дже Юн вместе с другими киберспортсменами, менеджерами и журналистами.

По некоторым данным, sAviOr, Justin, Hwasin и их команда смогли заработать на ставках более двух миллионов долларов, в отчёт попали десятки матчей в рамках самых разных соревнований.

Тогда Дже Юн получил самое большое наказание: 120 часов общественных работ, два года условно и денежный штраф, а также полную дисквалификацию от федерации киберспорта – его лишили всех титулов и шансов когда-либо сыграть на крупных турнирах. Но бросить любимый StarCraft SsAviOr так и не смог: вёл стримы, давал платные уроки и позднее даже сыграл на нескольких коммерческих ивентах.

В российском же коммьюнити SC II жив пример Павла Revolver Белова, участника World Championship Series и в целом известного в Европе игрока. 16 июня 2017 года компания Blizzard сообщила, что он выдавал себя за комментатора Сергея Pomi Родионова и предлагал одному из других игроков проиграть матч за деньги.

В тот же день Павел был раскрыт и отстранён от участия во всех турнирах от Blizzard, включая следующие World Championship Series. Впрочем, это не помешало Белову до 2018 года участвовать в различных коммерческих стартах. Сам Revolver считал произошедшее неудачной шуткой и до последнего надеялся на смягчение наказания.

Павел Revolver Белов

«Скучный вечер, небольшой турнирчик, который я решил разбавить долей троллинга и приколоться, устроить небольшой эксперимент. Никого не смутило, что Pomi предлагает незнакомому человеку отдать матч на онлайн-турнир с призовым $ 100 за $ 5000? В итоге мы имеем неудачную шутку, которая стоит мне шести лет игры в Starcraft II и основного места работы.

Starcraft – это огромная и очень важная часть моей жизни, которую я не могу потерять. И буду делать всё возможное: ездить по всем офисам Blizzard, вымаливая прощения, обучать людей с бронзы до грандмастера бесплатно, делать много других добрых дел, лишь бы исправить свою дурную карму и излишне взрывной характер. Приношу глубочайшие извинения Pomi, своим зрителям и всему коммьюнити», – говорил игрок.