Что надо знать про NHL 21: Овечкин на обложке и версия только для PS4 и Xbox One

Хоккейный симулятор обычно остаётся в тени FIFA. Сами понимаете, фанатов футбола в мире больше, чем фанатов хоккея. К тому же разработкой NHL занимается не так много человек. Вряд ли что-то изменится и в этот раз, тем более, что NHL 21 будет лишена полноценной версии для консолей следующего поколения. Но есть и хорошие новости, особенно для российских фанатов хоккея.

Лицом NHL 21 будет Александр Овечкин

Обычно имя спортсмена, который станет лицом следующей части NHL, объявляется в конце июня во время церемонии награждения лучших игроков НХЛ в Лас-Вегасе. Но коронавирус внёс свои корректировки в план, из-за чего этот приятный момент сдвинулся на два месяца. 14 августа Electronic Arts всё-таки объявила того, кто будет красоваться на обложке NHL 21. И этим хоккеистом стал наш соотечественник Александр Овечкин. Лидер «Вашингтон Кэпиталз» попал на обложку хоккейного симулятора уже во второй раз в своей карьере. А ведь только подумайте, прошло больше 13 лет с тех пор, как его выбрали для обложки NHL 07. «Для меня огромная честь оказаться на обложке NHL 21 во второй раз», — сказал Овечкин в пресс-релизе. «Что ещё более важно, в этом году я выгляжу на обложке так же хорошо, как и в 2007 году!!!»

Новый онлайн-режим HUT RUSH

Одним из нововведений новой части станет режим HUT Rush. Он будет усовершенствованной версией режима Hockey Ultimate Team. HUT Rush значительно сократит время подбора игроков и предложит награды и улучшения для тех, кто будет играть креативно и результативно.

Рейтинговые таблицы для каждого режима World of CHEL

World of CHEL — один из самых уникальных и популярных онлайн-режимов в серии NHL, который позволяет игрокам создавать своих собственных персонажей. В этот раз он не претерпит серьезных изменений, но в него будут включены некоторые давно запрашиваемые функции. Во-первых, все четыре режима: Ones, Threes, Drop-In и Clubs будут иметь отдельные рейтинговые таблицы лидеров и прогресс. Вы будете получать персонализированные награды за каждое повышение в этих режимах, а новый экран отслеживания прогресса покажет, насколько вы близки к каждому рангу и уровню награды.

Новые ощущения от режима Be A Pro

В пресс-релизе EA говорится: «Обновлённый режим Be A Pro даст игрокам возможность прожить жизнь звезды НХЛ как на игровой площадке, так и за её пределами».



Например, при разговоре с прессой, если вы пообещаете укрепить свои позиции в команде, стать её лидером или забить гол в следующем матче, то вам это обязательно припомнят. Разработчики говорят, что они подготовили сотни различных сюжетных моментов, тысячи новых реплик для разговоров с вашим агентом, тренером и товарищами по команде.



Новая система симпатии будет являться неотъемлемой частью вашего успеха. Вам будет необходимо найти связь с товарищами по команде, менеджментом и брендом. Если вы наладите общение с товарищами по команде, то они будут чаще отдавать вам пас в игре. Если состоять в хороших отношениях с менеджментом, то вы будете проводить больше времени на льду и будете чаще попадать в первые звенья. Повысив привлекательность вашего бренда, у вас появится больше возможностей для увеличения заработной платы.

Новые финты и больше вариантов для креативной игры

По словам разработчиков, игровой процесс в NHL 21 будет умнее, быстрее и лучше, чем когда-либо. В пресс-релизе говорится об улучшении искусственного интеллекта товарищей по команде, чтобы они лучше поддерживали ваши атаки и сами принимали более разумные решения. Они должны будут лучше распознавать возможности для броска и паса.



Появится больше возможностей для креативной и творческой игры. В этом году EA Vancouver хочет, чтобы игра на льду соответствовала высоким скоростям современного хоккея. Это увеличит количество доступных инструментов для развития атаки, особенно, когда речь заходит о ярких и креативных атаках. Например, в этом году вы сможете сделать «Мичиган» — приём в стиле лакросс, популярный среди таких игроков, как Андрей Свечников из «Харрикейнз», когда вы поднимаете шайбу из-за ворот и просто бросаете её в ничего не подозревающего вратаря. Или вы сможете пробивать буллиты, как Никита Кучеров, с отпусканием шайбы в свободное скольжение.

Больше инструментов для трейдинга в режиме франшизы

В режиме франшизы, как и в реальной жизни, сделки будут происходить в реальном времени, а рыночная стоимость игроков будет колебаться в течение дня. Получается, что даже трейдеры смогут найти себе в NHL 21 занятие по душе.

Дата выхода NHL 21

20 июля команда разработчиков NHL 21 заявила, что игра выйдет в октябре 2020 года — на несколько недель позже обычного. Предыдущие части симулятора выходили неизменно в середине сентября. Это изменение связано опять же с коронавирусом, поскольку разработчики перешли на удалённый режим работы. 21 июля было подтверждено, что релиз NHL 21 состоится 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, получат ранний доступ к игре, начиная с 13 октября.

Стоимость NHL 21 и предварительный заказ

зПредварительный заказ на NHL 21 доступен уже сейчас. Игроки могут выбрать три версии: стандартное издание за 4 899 рублей, Deluxe-издание за 5 999 рублей и Ultimate-издание за 7 499 рублей. Стандартное издание не даёт никаких бонусов за предварительный заказ, в отличие от двух других изданий. Deluxe-издание включает в себя две разблокированные хоккейные сумки для режима World of CHEL, одного из шести игроков HUT с обложки и доступ к игре за три дня до выхода. Самое дорогое, Ultimate-издание, включает в себя одного из шести игроков HUT с обложки, пять разблокированных хоккейных сумок для режима World of CHEL и доступ к игре за три дня до выхода.

На PS5 и Xbox Series X не будет полноценной версии NHL 21

NHL 21 будет доступна для игры на PlayStation 5 и Xbox Series X, но только благодаря обратной совместимости. Разработчики честно признались, что они были сосредоточены на добавлении в NHL новых функций, а не на ресурсоёмкой задаче по переносу игры на новые консольные технологии. Таким образом, хоть вы и сможете запустить NHL 21 на консолях следующего поколения, официальная версия игры на PlayStation 5 и Xbox Series X выпущена не будет. Так что некстген, новый движок и остальные прелести придётся подождать до 22 части.

Какими будут рейтинги игроков в NHL 21

Как и в любой другой спортивной игре, рейтинги игроков являются важнейшей частью всего процесса. Мы предполагаем, что наибольший рейтинг в 21 части хоккейного симулятора будут иметь следующие игроки: Никита Кучеров, Александр Овечкин, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Сидни Кросби.

Когда ждать бета-версии NHL 21

Официальных новостей о демо-версии (бета-версии) NHL 21 пока нет. Но когда игра уже официально подтверждена, то, возможно, мы сможем увидеть её уже в сентябре.

Дебютный трейлер NHL 21

Посмотреть видео можно на YouTube-канале EA SPORTS NHL.

Какой видится NHL 21 сейчас? Скорее всего это будет переходная версия на старом движке, но с небольшими улучшениями в режимах. Да, появится HUT Rush. Да, финтов станет больше. Но всё остальное наверняка останется на том же уровне. Фанатам серии придётся довольствоваться малым, терпеть и играть в более улучшенную версию NHL 20 ещё на протяжении 12 месяцев. А там, после выхода консолей следующего поколения, можно уже будет рассчитывать на более глобальные изменения.