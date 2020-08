С чего начинается World of Tanks. Эволюция танковых ангаров

Театр начинается с вешалки, а World of Tanks — с ангара. Заходя в «танки», игроки видят привычную для себя картину: танк, стоящий в лесу под открытым небом, неподалёку разбиты военные палатки, вокруг бытовыми делами занимаются солдаты, в разбитом лагере на опушке леса бойцы устроили максимально возможно приближенный к дому уют и комфорт, в котором можно передохнуть перед предстоящими сражениями… Так выглядит ангар сегодня. Но, конечно, таким он был не всегда. За годы существования игры ангар менялся множество раз — к праздникам, различным игровым событиям или просто к очередным обновлениям. То из глухого мрачного бункера он переносился в лесную чащу, то на улицы полуразрушенного города, то на заснеженную поляну, то в городской парк… И сегодня, специально к 10-летнему юбилею World of Tanks, по случаю которого в игре стартовал и продлится до конца августа специальный ивент «Десятилетие», мы вспомним, какими были самые яркие ангары, встречавшие «танкистов» на старте игры.

Самый первый

Как часто бывает, самый первый — самый запоминающийся и самый дорогой сердцу. Мы не могли пройти мимо него. Многие «танкисты» и сегодня с огромной ностальгией вспоминают угрюмые стены этого бункера. И это естественно, ведь именно здесь у них появился первый выкачанный танк, до которого они так долго и упорно продвигались по дереву исследований.

Премиум-версия ангара выглядела более просторно — в ней было побольше света и значительно больше детализации. Тем не менее и он был достаточно сдержанным по сравнению с более поздними ангарами.

Особые праздники

В игре, посвящённой танкам, было бы немыслимо остаться в стороне от таких праздников, как 23 февраля, День Победы, День танкиста или, например, от всенародно любимого Нового года. Поэтому изменять ангар к этим датам стало хорошей традицией уже в первые годы существования World of Tanks.

Так, в 2014 году на 23 февраля игроки перенеслись в просторный и залитый светом ангар, сделанный в стиле танкового музея. Создавалось впечатление, будто ты попал в знаменитый подмосковный музей в Кубинке. По обеим сторонам ангара расположились знаковые модели танков, особенно популярных в игре.

В мае 2015 года игроки уже могли перенестись в «победную» атмосферу 1945-го. Ангар расположился прямо посреди берлинских улиц. На фоне полуразрушенных зданий можно было рассмотреть купол Рейхстага с развевающимся над ним победным знаменем, знаменитые Бранденбургские ворота, а также залпы салюта.

День танкиста со временем стал одним из главных семейных праздников для всех игроков World of Tanks, их родственников и друзей, поэтому появление обновлённого ангара специально к этому событию было ожидаемым и в то же время очень приятным для «танкистов». В 2015 году Wargaming впервые провела фестиваль «День танкиста» прямо в игре, и специально к этой дате в клиенте World of Tanks игроки увидели свои танки в антураже реально существующей воинской части, воссозданной в 3D. Кстати сказать, находится эта часть в Заслоново, в Витебской области, Беларусь. На плакатах позади танка можно было рассмотреть имена знаменитых танкистов, таких как Колобанов, Фадин, в честь которых в игре учреждены специальные медали.

А уже в 2019 году к празднику «WG Fest: День танкиста» в ангаре была организована целая виртуальная сцена, расположившаяся посреди минского парка Горького. На ней дали виртуальный концерт хедлайнеры фестиваля — группа The Offspring. Парни отыграли ударный сет, состоящий из лучших хитов группы. Все участники The Offspring были оцифрованы с помощью технологии motion capture, впервые реализованной в World of Tanks. Это дало возможность сделать аватары музыкантов и их поведение на сцене максимально достоверным.

Большой привет на пять лет

Пятилетний юбилей World of Tanks встретила уже с солидным багажом событий, поэтому разработчики решили рассказать о самых ярких и запоминающихся из них. И поместить это всё в ангаре в качестве экспонатов, пасхалок, а также тизеров предстоящих активностей, расположенных в виде хронологической лестницы. Таким образом, ступенька за ступенькой можно было пройти всю историю игры и почитать интересные факты о ней, используя всплывающие подсказки. Здесь нашлось место и первым танкам, и наградам, заслуженно завоёванным игрой, и портретам разработчиков, и БелАЗу из знаменитого первоапрельского ивента World of BelAZ 2010 года, а также новым машинам, которые пока ещё скрывались от глаз игроков под слоем брезента.

От «Ярости» до большого футбола

В истории World of Tanks было достаточно коллабораций с известными актёрами и артистами. Так, в 2015 году игра стала партнером американской исторической картины «Ярость» (Fury) с Бредом Питтом в главной роли. В честь фильма в World of Tanks появился танк Sherman Fury — тот самый, на котором сражались герои картины. А ангар превратился в поле боя на закате солнца, где можно было найти много отсылок к событиям «Ярости». Среди них — точную копию таблички из трейлера к фильму: «YOU ARE IN ENEMY TERRITORY — KEEP ON THE ALERT — Courtesy of the 2nd ARMORED DIVISION», а также плакат с анонсом самой картины.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в World of Tanks развернулся свой собственный чемпионат, но только по Танковому футболу, главной звездой которого стал знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон. Ангар на несколько месяцев превратился в футбольный стадион с разрытым гусеницами футбольным полем, посреди которого гордо возвышался один из трёх танков, доступных игрокам для матча. А у «танкистов» появилась возможность рекрутировать в свою команду самого Джанлуиджи Буффона.

Мы отобрали лишь несколько ангаров, которые особенно запомнились нам, хотя на самом деле их было намного больше. Возможно, кому-то запомнились совершенно другие, но, как говорится, сколько игроков, столько и… любимых ангаров.