От Тетриса до «Корсаров». Российские игры, которые полюбили во многих странах мира

Стоит признать, что сейчас отечественный игропром переживает не лучшие времена: из приятных исключений можно вспомнить разве что Escape from Tarkov от питерской студии Battlestate Games. Но так было не всегда – в 1990-х и начале 2000-х годов российские игры любили и уважали, а некоторые творения наших разработчиков ценили геймеры по всей планете.

Симуляторы палача, пирата и управляющего домом. Пять неплохих русских игр И в нашей стране делают хорошие игры.

Отправляясь в исторический экскурс, невозможно не вспомнить об одной из самых простых, но популярных игр. О том, что Тетрис придумали ещё в советской Москве знают не все, однако именно Алексей Пажитнов в 1984 году изобрел игру, которая в следующие три десятилетия будет портирована на все возможные устройства во множестве вариаций. Только вдумайтесь в эти цифры: с 1984 года было продано 170 миллионов экземпляров Тетриса во всем мире.

Алексей Пажитнов

Только для консоли GameBoy, популярной в США и Японии, было продано 35 миллионов копий Тетриса, что позволяет некоторым исследователям считать игру самой коммерчески успешной в мире. Сам изобретатель основал собственную компанию, успел поработать в Microsoft и Яндекс. В прошлом году на Nintendo Switch вышел многопользовательский Тетрис, над которым Пажитнов работал более десяти лет.



Классикой игр считаются и «Космические рейнджеры», которые придумали на Elemental Games во Владивостоке. Проект 2002 года довольно удачно сочетал в себе сразу несколько жанров – от космического симулятора до RPG или текстового квеста. Приятно удивлял графикой и невероятным числом контента. Разнообразию «Космических рейнджеров» позавидовал бы, пожалуй, даже The Witcher III вместе с Red Dead Redemption 2.

Чуть позже, в 2004-м, вышло продолжение «Космические рейнджеры 2: Доминаторы». Игра мало чем отличалась от оригинала в плане геймплея, но порадовала улучшенной графикой, новой сюжетной веткой и кучей различных дополнений – сейчас это назвали бы дополнением. И если первую часть на Западе просто не заметили, то вторая часть привела американских и европейских игроков в уже знакомый нам восторг.

Одной из первых российских игр, которые завоевали мировое признание, стала RPG «Аллоды: Печать тайны» от московской Nival. Стратегия вышла в 1998 году и была одной из лучших в своём жанре. Таинственная история Умойра привлекла внимание геймеров, точно так же как и геймплей – яркий и разнообразный. Изюминку игре добавлял сетевой режим на 16 человек.



Несмотря на появление мощных конкурентов уровня Warcraft III «Аллоды» обрели собственную фан-базу дома и заграницей и были успешны более десяти лет. В дальнейшем серия довольно привычно для своего жанра перетекла в масштабную MMORPG, которой с 2010 года занимается Mail.ru. Сервера «Аллодов Онлайн» работают в США, Бразилии, Корее и других регионах.

Говоря о студии Nival, можно вспомнить ещё несколько их продуктов, которые получили популярность за рубежом. Например, серию военных стратегий Блицкриг, особенно первую и вторую части, которые радовали исторической точностью и проработкой деталей. А вот третья версия, которая вышла в Steam в 2015 году, уже и российских геймеров не порадовала, как и наш ответ Dota 2 в лице Prime World. Хотя, говорят, в нашу MOBA даже играют в Корее.



Зато можно вспомнить пятую Heroes of Might and Magic, которую Nival делала вместе с Ubisoft. Да, геймплейно представленные в 2006-м «Герои Меча и Магии» не слишком отличались от третьей части, но в сочетании с полной 3D-графикой и фишками четвёртой игры релиз вышел вполне достойным. Тогда «Герои» привлекли внимание не только фанатов серии, но и рядовых геймеров со всего мира, которые по достоинству оценили труд российских игроделов.

Важнейшую роль в истории отечественной игровой индустрии занимает серия пиратских ролёвок от «Акеллы». История Корсаров берёт начало в 2000 году, когда на прилавках появилась первая игра о приключениях морских разбойников. Вторую часть в России приурочили к выходу культового фильмы «Пиратов Карибского моря», и к тому времени серия уже стала интересовать зарубежных геймеров.



Вы скажете – Microsoft Flight Simulator. Геймеры со стажем ответят – Ил-2 Штурмовик. Российский авиасимулятор, который вышел в 2001 году, поражал реалистичной для того периода прорисовкой местности, воссозданной по чертежам (насколько это возможно). Графика, проработанный геймплей и реалистичные боевые машины Второй мировой войны порадовали тысячи геймеров.



Многие считают «Штурмовик» самой высокотехнологичной игрой того времени, равные игры которой появились на Западе лишь через несколько лет. По симуляции работы самолётов сим остаётся одним из самых реалистичных и сейчас. Запустите и проверьте: поверить в то, что игра вышла 20 лет назад, будет очень сложно.

На самом деле 15-20 лет назад было достаточно российских игр, которые могли не только затмить западные хиты на нашем рынке, но и конкурировать с ними за рубежом. Можно вспомнить шутер Периметр, «Fallout на колёсах» Ex Machina или самобытный проект Мор: Утопия. Увы, ближе к 2010 году в российском игропроме возник застой, а прилавки и магазины окончательно заполонили сотни низкопробных поделок.



Однако стоит отметить, что в последнее время наши разработчики понемногу возвращают утерянные позиции: выход той же Escape from Tarkov, Pathfinder или ремейка «Мора» показывает, что в России ещё остались талантливые геймдизайнеры с интересными идеями. Хочется верить, что у нового поколения будут шансы их реализовать.