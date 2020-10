Увековечены в пикселях. Как разработчики дают вторую жизнь умершим игрокам

Если вы фанат кино, вряд ли мимо вас прошла новость о смерти актёра Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме «Чёрная пантера». Нашлось очень много людей, которые не остались равнодушны к несчастью, среди них оказалась и Epic Games. 1 сентября для Fortnite вышло дополнение в стилистике супергероев Marvel, а вместе с ним разработчики установили памятник в виде огромной пантеры на уступе, гордо осматривающей свои владения. К счастью, это не единственный случай, когда разработчики смогли оставить частичку кого-то в своих творениях.

Памятник Черной пантере

Отсылки есть не только в предметах

Не остаётся равнодушной к смертям своих фанатов, коллег или известных людей и Blizzard. В World of Warcraft можно найти несколько NPC или отсылок к людям, которые уже покинули этот мир. Многие проходили квест в Мулгоре под названием «Пропал Кайл!», но вряд ли кто-то из них мог догадаться, что его придумал и озвучил смертельно больной мальчик Эзра Чаттертон.

Эзра Чаттертон в офисе Blizzard.

Благодаря фонду Make-A-Wish (благотворительный фонд, занимающийся воплощением желаний тяжелобольных детей) и компании Blizzard мальчик на один день смог стать разработчиком. За это время он не только придумал задание, но и внутриигровой предмет — «Арбалет Феникса Безжалостного Гладиатора». Эзра покинул этот мир в 2008-м. Ему было всего 11 лет.

Арбалет Феникса Безжалостного Гладиатора, созданный при помощи Эзры

В начале августа 2020 года не стало известного в среде World of Warcraft стримера Байрона Бернстина: парень долго боролся с депрессией, но в итоге покончил с собой.

Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой

Байрон Reckful Бернстин

В ближайшем дополнении World of Warcraft: Shadowlands в игре появится тренер разбойников, который будет носить игровой ник Байрона — «Reckful». Память стримера почтила не только Blizzard, но и тысячи игроков, которые собрались в соборе Штормграда.

Наставник разбойников, названный в честь Байрона

Памятник, но из пикселей

Не забывает о своих сотрудниках и компания Valve. Разработчик почтил память актёра озвучки Рика Мэя, который занимался озвучкой Солдата в игре Team Fortress 2.

Игроки Team Fortress 2 почтили память скончавшегося от коронавируса актёра Рика Мэя

Рик Мэй

Во временном обновлении можно было найти статуи персонажа с надписью: «Рик Мэй. 1940 — 2020» и одной из его фраз: «That was a hell of a campaign, son!».

Памятник Рику Мэю в Team Fortress 2

Team Fortress 2 не единственный проект за жизнь Рэя. Ещё он успел поработать над Age of Empires II и Star Fox 64.

Видео опубликовано на YouTube-канале Valve

Перерождение в игре

4 года назад пользователь Reddit под ником NoohjXLVII написал пост, где поблагодарил разработчиков Fallout 4 за создание игры. Благодаря ей он смог проще пережить потерю отца: NoohjXLVII во время игры даже создал робота-напарника, которого назвал в честь своего родителя, но, к сожалению, в жизни парня случилась ещё одна беда — погиб родной брат игрока по имени Эван. Bethesda не осталась равнодушна к ситуации, отправив игроку набор мерча, а также добавив в одном DLC к Fallout 4 NPC по имени Эван.

Эван в DLC Fallout 4 Nuka-World.

Игровой Эван ведёт себя очень дружелюбно и старается помочь вам — в жизни он был точно таким же, по рассказам брата.

Присматривайтесь к мелочам

На карте Луна-парк в Rainbow Six Siege можно найти игровой автомат с указанием имени и рекордов одного из игроков.

Автомат со статистикой игрока BostonBearJew.

Это не случайная статистика, а данные реального человека. BostonBearJew действительно когда-то играл в Rainbow Six и даже брал платиновый ранг, но, к сожалению, его жизнь оборвалась в 24 года. После смерти игрока один из его друзей связался с разработчиком Rainbow Six Крейгом Робинсоном и попросил его оставить след о товарище в игровом пространстве. На автомате мы можем увидеть общее время игры, количество сыгранных матчей и надпись: «Всегда продолжай играть».

Увековечена при жизни

В 2018 году Bethesda анонсировала шестую часть серии The Elder Scrolls, которую не увидеть раньше 2024 года, если верить комментариям разработчиков. 83-летний игровой блогер Ширли Карри написала в «Твиттере» о том, что вряд ли доживёт до релиза игры. Поклонники Ширли создали петицию, в которой попросили разработчиков увековечить её в следующей части игры. Bethesda ничего не имела против и пригласила Ширли к себе в офис, чтобы отсканировать её лицо и создать персонажа. Очень хочется верить, что женщина сможет полюбоваться на себя в следующей части игры.