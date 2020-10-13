Увековечены в пикселях. Как разработчики дают вторую жизнь умершим игрокам

Если вы фанат кино, вряд ли мимо вас прошла новость о смерти актёра Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме «Чёрная пантера». Нашлось очень много людей, которые не остались равнодушны к несчастью, среди них оказалась и Epic Games. 1 сентября для Fortnite вышло дополнение в стилистике супергероев Marvel, а вместе с ним разработчики установили памятник в виде огромной пантеры на уступе, гордо осматривающей свои владения. К счастью, это не единственный случай, когда разработчики смогли оставить частичку кого-то в своих творениях.
Памятник Черной пантере
Отсылки есть не только в предметах
Не остаётся равнодушной к смертям своих фанатов, коллег или известных людей и Blizzard. В World of Warcraft можно найти несколько NPC или отсылок к людям, которые уже покинули этот мир. Многие проходили квест в Мулгоре под названием «Пропал Кайл!», но вряд ли кто-то из них мог догадаться, что его придумал и озвучил смертельно больной мальчик Эзра Чаттертон.
Эзра Чаттертон в офисе Blizzard.
Благодаря фонду Make-A-Wish (благотворительный фонд, занимающийся воплощением желаний тяжелобольных детей) и компании Blizzard мальчик на один день смог стать разработчиком. За это время он не только придумал задание, но и внутриигровой предмет — «Арбалет Феникса Безжалостного Гладиатора». Эзра покинул этот мир в 2008-м. Ему было всего 11 лет.
Арбалет Феникса Безжалостного Гладиатора, созданный при помощи Эзры
В начале августа 2020 года не стало известного в среде World of Warcraft стримера Байрона Бернстина: парень долго боролся с депрессией, но в итоге покончил с собой.
Байрон Reckful Бернстин
В ближайшем дополнении World of Warcraft: Shadowlands в игре появится тренер разбойников, который будет носить игровой ник Байрона — «Reckful». Память стримера почтила не только Blizzard, но и тысячи игроков, которые собрались в соборе Штормграда.
Наставник разбойников, названный в честь Байрона
Памятник, но из пикселей
Не забывает о своих сотрудниках и компания Valve. Разработчик почтил память актёра озвучки Рика Мэя, который занимался озвучкой Солдата в игре Team Fortress 2.
Рик Мэй
Во временном обновлении можно было найти статуи персонажа с надписью: «Рик Мэй. 1940 — 2020» и одной из его фраз: «That was a hell of a campaign, son!».
Памятник Рику Мэю в Team Fortress 2
Team Fortress 2 не единственный проект за жизнь Рэя. Ещё он успел поработать над Age of Empires II и Star Fox 64.
Видео опубликовано на YouTube-канале Valve
Перерождение в игре
4 года назад пользователь Reddit под ником NoohjXLVII написал пост, где поблагодарил разработчиков Fallout 4 за создание игры. Благодаря ей он смог проще пережить потерю отца: NoohjXLVII во время игры даже создал робота-напарника, которого назвал в честь своего родителя, но, к сожалению, в жизни парня случилась ещё одна беда — погиб родной брат игрока по имени Эван. Bethesda не осталась равнодушна к ситуации, отправив игроку набор мерча, а также добавив в одном DLC к Fallout 4 NPC по имени Эван.
Эван в DLC Fallout 4 Nuka-World.
Игровой Эван ведёт себя очень дружелюбно и старается помочь вам — в жизни он был точно таким же, по рассказам брата.
Присматривайтесь к мелочам
На карте Луна-парк в Rainbow Six Siege можно найти игровой автомат с указанием имени и рекордов одного из игроков.
Автомат со статистикой игрока BostonBearJew.
Это не случайная статистика, а данные реального человека. BostonBearJew действительно когда-то играл в Rainbow Six и даже брал платиновый ранг, но, к сожалению, его жизнь оборвалась в 24 года. После смерти игрока один из его друзей связался с разработчиком Rainbow Six Крейгом Робинсоном и попросил его оставить след о товарище в игровом пространстве. На автомате мы можем увидеть общее время игры, количество сыгранных матчей и надпись: «Всегда продолжай играть».
Увековечена при жизни
В 2018 году Bethesda анонсировала шестую часть серии The Elder Scrolls, которую не увидеть раньше 2024 года, если верить комментариям разработчиков. 83-летний игровой блогер Ширли Карри написала в «Твиттере» о том, что вряд ли доживёт до релиза игры. Поклонники Ширли создали петицию, в которой попросили разработчиков увековечить её в следующей части игры. Bethesda ничего не имела против и пригласила Ширли к себе в офис, чтобы отсканировать её лицо и создать персонажа. Очень хочется верить, что женщина сможет полюбоваться на себя в следующей части игры.
Ширли Карри и Тодд Говард в офисе Bethesda.
- 13 октября 2020
-
17:29
-
15:30
-
14:36
-
12:32
-
09:35
-
04:46
-
00:05
- 12 октября 2020
-
23:15
-
23:06
-
21:39
-
20:09
-
18:38
-
17:20
-
16:50
-
14:52
-
11:51
-
11:39
- 11 октября 2020
-
18:26
-
14:46
-
14:01
-
11:35
-
10:56
- 10 октября 2020
-
22:59
-
13:05
-
09:44
-
00:51
-
00:34
- 9 октября 2020
-
22:42
-
22:03
-
18:07
-
18:00
-
15:30
-
14:38
-
13:43
-
13:24