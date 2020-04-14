Игроки Team Fortress 2 почтили память скончавшегося от коронавируса актёра Рика Мэя

Ушёл из жизни известный актёр озвучки Рик Мэй. Его голосами говорят персонажи из Team Fortress 2 (Солдат) и Age of Empires II. Мэю было 79 лет. Причиной смерти называются осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, но вирус виноват в гибели актёра лишь косвенно: он просто закончил начатое другими недугами.
Первым о смерти Мэя сообщил актёр Ларри Альберт, который увидел пост о гибели Рика на странице его коллеги — Джона Патрика Лоури, который озвучил снайпера из Team Fortress 2:
«Вчера вечером, когда я случайно зашёл в Facebook, то наткнулся на пост, который меня шокировал: мой друг Рик Мэй умер из-за covid-19. Я не видел его с декабря прошлого года, когда мы записали последний выпуск нашей программы «Дальнейшие приключения Шерлока Холмса», где он сыграл инспектора Лестрейда. В феврале этого года у него был сердечный приступ, о котором я ничего не знал. Он также имел дело с раком. Думаю, что он напоследок похвастался тем, что только коронавирус смог его добить», — сказал Ларри.
Рик Мэй
Фанаты почтили память актёра, собравшись на серверах Team Fortress 2 и сделав памятные залпы в его честь. Также игроки публикуют постановки в Source Film Maker:
Ролик опубликован на YouTube-канале Hoovy Tube.
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