Игроки Team Fortress 2 почтили память скончавшегося от коронавируса актёра Рика Мэя

Ушёл из жизни известный актёр озвучки Рик Мэй. Его голосами говорят персонажи из Team Fortress 2 (Солдат) и Age of Empires II. Мэю было 79 лет. Причиной смерти называются осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, но вирус виноват в гибели актёра лишь косвенно: он просто закончил начатое другими недугами.

Первым о смерти Мэя сообщил актёр Ларри Альберт, который увидел пост о гибели Рика на странице его коллеги — Джона Патрика Лоури, который озвучил снайпера из Team Fortress 2:

«Вчера вечером, когда я случайно зашёл в Facebook, то наткнулся на пост, который меня шокировал: мой друг Рик Мэй умер из-за covid-19. Я не видел его с декабря прошлого года, когда мы записали последний выпуск нашей программы «Дальнейшие приключения Шерлока Холмса», где он сыграл инспектора Лестрейда. В феврале этого года у него был сердечный приступ, о котором я ничего не знал. Он также имел дело с раком. Думаю, что он напоследок похвастался тем, что только коронавирус смог его добить», — сказал Ларри.

Рик Мэй

Фанаты почтили память актёра, собравшись на серверах Team Fortress 2 и сделав памятные залпы в его честь. Также игроки публикуют постановки в Source Film Maker:

Ролик опубликован на YouTube-канале Hoovy Tube.