Геймдизайнер Treyarch: после успеха Warzone мы стараемся строить мосты между нашими играми

«Чемпионат» поговорил с ведущим геймдизайнером Call of Duty Black Ops Cold War Тони Флеймом. Он рассказал о нововведениях, причинах отказа от системы лечения из Black Ops 4 и объединении новых частей Call of Duty с королевской битвой Warzone.
Ведущий геймдизайнер Cold War Тони Флейм (слева)
— Ощущали ли вы давление во время работы над Cold War в связи с успехом Modern Warfare 2019?
— Мы очень рады, что фанаты по всему миру тепло приняли Modern Warfare 2019. После успеха Warzone мы стараемся строить мосты между нашими играми, чтобы несмотря на разницу механик стрельбы и передвижения игрокам было бы комфортно и удобно переключаться с одного нашего проекта на другой. Поэтому в Cold War и Warzone будет кросс-прогресс прокачки оружия.
— Какая идея лично вам понравилась в работе коллег из Infinity Ward?
— По моему мнению, они проделали совершенно потрясающую работу над ощущением от стрельбы из оружия. В Cold War мы уделили этому много времени, а также сосредоточились на балансе игровых механик.
Ощущения от стрельбы – это тоже часть тех самых «мостов» между играми. Мы вдохновлялись Modern Warfare потому что хотели создать впечатление будто доступный арсенал существует и в той, и другой вселенной Call of Duty. Благодаря этому игрокам не нужно будет долго привыкать, переключаясь между играми.
— В Black Ops Cold War не будет механики упора к объектам во время прицельной стрельбы. Она вам не понравилась?
— Некоторые укрытия и объекты в Cold War будут разрушаемыми. Способ уничтожения объекта зависит от его типа. Например, один можно просто расстрелять, а для другого подойдёт только взрывчатка. На каждой карте методы различаются, так что игрокам придётся поискать правильный подход.
— Каким нововведением в Black Ops Cold War гордитесь лично вы?
— Мы особенно гордимся системой кастомизации. В общей сложности для основного оружия доступно 54 обвеса. Одни модификации увеличивают скорость движений, вторые помогают быстрее вернуться в бой, а третьи уменьшают отдачу по горизонтали или вертикали. Эффекты на оружии можно комбинировать, подбирая оптимальный билд на каждой пушке под свой стиль игры.
— Почему вы решили отказаться от системы лечения из Black Ops 4?
— Black Ops Cold War – это продолжение первой части Black Ops, которая также была посвящена Холодной Войне. Когда мы работали над игрой, то в первую очередь заботились о соответствующей атмосфере не только в подаче нарратива или дизайне окружения, но и в геймплее. Игроки должны получить игровой опыт, соответствующий выбранной эпохе.
— Почему в Black Ops Cold War, как и в некоторых других играх подсерии, не используется система киллстриков, а только скорстрики?
— Система киллстриков в Black Ops II заставляла людей сильно концентрироваться на своём KDA и получении наград вместо основной цели игры. В Black Ops 3 и 4 была система специалистов, которых выдавали игроку за достижение нового уровня.
В Cold War мы хотели добиться того, чтобы игроки больше сосредотачивались на игровых задачах, не боясь потерять свой прогресс в матче. Единственное решение, которое мы нашли – это не наказывать людей за смерть, лишая их возможности использовать награды. Вдобавок, благодаря скорстрикам в получении наград сможет поучаствовать игрок любого уровня скилла.
— Изменится ли Call of Duty Warzone с релизом Black Ops Cold War? В шутерах разные показатели ТТК и разные механики, вы не боитесь вызвать диссонанс у игроков?
— Мы стараемся сделать так, чтобы игрокам, пришедшим в Cold War из Warzone, было комфортно. С момента альфа-версии у нас получилось добиться в этом неплохого прогресса, а бета как раз отличная возможность получить новый фидбек. Мы постараемся прислушаться к пожеланиям и подправить выявленные проблемы, чтобы как раз не допускать диссонанса.
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