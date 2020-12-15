Пора обновляться: Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed и другие релизы конца года

Этих новинок мы ждали долго. Проверим, готов ли к ним ваш ПК!

Год подходит к концу, как и самый жаркий сезон крупных релизов. Выход в свет Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed: Valhalla — это ли не повод впервые окунуться в гейминг или полюбить его ещё больше. А для тех, кто уже давно собирался обновить компьютер, «Чемпионат» совместно с OMEN подготовил подборку игровых новинок, которых мы так должно ждали и, наконец, дождались осенью и зимой 2020-го.

Но для начала — простой тест, который поможет узнать, потянет ли эти игры ваш ПК.

Вышла 10 декабря.

Жанр: RPG.



Долгожданная RPG от CD Projekt Red на удивление не требует заоблачных характеристик железа. Похоже, новая игра от поляков так же хорошо оптимизирована, как и третий «Ведьмак».



Cyberpunk 2077 – это мир будущего, где всем вокруг управляют корпорации, а в человеке больше всего ценятся деньги и аугментации. В лучших традициях трансгуманизма персонажа можно полностью прокачать различными протезами, имплантатами и прочими улучшениями.

Разработчики придумали кучу квестов с высокой вариативностью прохождения, живой открытый мир, разнообразную прокачку, кучу вооружения и транспорта. Также авторы ещё на этапе анонсов рассказывали, что в игре стоит ожидать много отсылок к русской культуре. Например, пользовали уже в трейлерах нашли намёк на произведение Ильфа и Петрова «12 стульев».



Сюжет и персонажи передают основную суть жанра киберпанк – «высокие технологии и низкий уровень жизни». Кстати, «Чемпионат» ещё до релиза наиграл в Cyberpunk 2077 аж 15 часов.

Рекомендуемые системные требования



ОС: Windows 10 (64 bit)

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

ОЗУ: 12 ГБ

Видеокарта: GTX 1060 6 ГБ или Radeon R9 Fury

Место на диске: 70 ГБ на SSD

DirectX 12

Наиграли 15 часов в Cyberpunk 2077 — просто отвал башни Однозначно игра года!

Вышла 29 октября.

Жанр: Action.

Watch Dogs: Legion переносит игрока в Лондон, оккупированный частной военной компанией «Альбион». Оставшиеся на свободе члены группы хакеров DedSec набирают людей в сопротивление. Новое авторитарное общество следит за каждым жителем Великобритании, по улицам летают дроны, а весь транспорт управляется автопилотом. Цель хакеров-ренегатов – вернуть Англии свободу.



Одной из геймплейных фишек Legion является возможность завербовать любого NPC. Ubisoft уже не раз показывали забавные трейлеры с боевой старушкой.

Разработчики сделали ещё больший акцент на хакерстве, некоторые квесты можно выполнить полностью удаленно. Само собой, повстанцы пользуются всеми доступными технологическими чудесами – от дронов до электро-кастетов.



Открытый мир позволяет игрокам самим решать, куда идти и чем заняться, а миссии можно проходить разными способами: взлом, стелс или пуш в открытую. Каждый завербованный житель Лондона обладает уникальными умениями и возможностями, так что чем больше солдат будет в вашем подполье, тем лучше.

Рекомендуемые системные требования (для высоких настроек в разрешении FullHD с RTX)



Процессор: Intel® Core™ i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070

Видеопамять: 8 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ (Dual-channel setup)

Место на диске: 45 ГБ

ОС: Windows 10 (x64)

Assassin’s Creed: Valhalla

Вышла 10 ноября.

Жанр: Action.



Серия Assassin’s Creed успела затронуть множество исторических эпох. На этот раз она отправилась в эпоху Викингов. В «Вальгалле» стелс сочетается с налетами, а скрытый клинок разит противников молниеносно, но яростный боевой дух главного героя не дает сделать это по-тихому.

Ваш викинг может взять в обе руки по топору или даже щиту и крушить черепа, захватывая очередную деревню. Как водится в мифологии, руны оберегают воина в бою и дают ему силы — с помощью них улучшается броня и оружие.



Устав от основного сюжета, игрок может провести время за мини-играми вроде партии в кости, алко-состязания по опустошению кружек медовухи и местного рэп-баттла, где нужно в рифму оскорблять оппонента.

Рекомендуемые системные требования (1080p / 30 FPS)



ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel® Core™ i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 570 (8 ГБ)

Оперативная память 8 ГБ

Свободное место 50 ГБ

Ноутбук OMEN 15-ek0039ur (2020), оснащённый видеокартой NVIDIA RTX 2070, потянет Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed: Valhalla и другие релизы на высоких настройках в FullHD разрешении. Ноутбук доступен на базе процессоров Intel® Core™ i7 и AMD Ryzen 7 4800H. А со встроенной аудиосистемой Bang & Olufsen игрок сполна насладиться музыкальным сопровождением новинок. Кстати, даже с такой требовательной игрой, как Legion, железо не будет перегреваться благодаря инновации в системе охлаждения OMEN Tempest и впервые установленному инфракрасному термодатчику.



Цены на ноутбук начинаются со 126 тыс. рублей.

Обзор Assassin’s Creed Valhalla: лучшая игра серии за последние несколько лет И одна из самых мрачных.

Yakuza: Like a dragon

Вышла 10 ноября.

Жанр: JRPG.



Новая часть знаменитой серии Yakuza возвращает игроков в криминальный мир Японии, но по-другому. Прошлые игры были битемапами, тогда как Like a Dragon – это JRPG со всеми элементами жанра вроде пошаговых боёв.



Серия Yakuza славится сюжетами, постановкой сцен, юмором и японским колоритом. Помимо основных заданий, в играх серии полно побочек и мини-игр – от боулинга до караоке.

Главный герой по имени Итибан Касуга — бывший член мафиозной семьи, взявший на себя вину босса. Теперь мужчина выходит из тюрьмы и оказывается предан своим же кланом якудза. Like a Dragon вышла в Японии ещё в январе 2020 года, а 10 ноября наконец добралась до Запада.

Рекомендуемые системные требования



ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel® Core™ i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB

Место на диске: 60 GB

Godfall

Вышла 12 ноября.

Жанр: Slasher.

Довольно красивая слешер-RPG про воинов в пафосных доспехах, уничтожающих легионы монстров. «Месить» врагов можно как в одиночку, так и вместе с друзьями.

Godfall богат на прокачку, улучшения экипировки и кастомизацию. Для этого придётся много крафтить и выбивать ресурсы. Но, по словам разработчиков, они не принуждают игроков гриндить, если те хотят просто пробежать сюжетку. Древо навыков тоже настраивается под любой стиль прохождения.



А тем, кто и вправду собирается заставить богов пасть, стоить приготовиться к долгой охоте за добычей.

Минимальные системные требования



ОС: Windows 7 (64-бит)

Процессор: Intel® Core™ i5-2500K 3.3GHz / AMD FX-8320

Оперативная память: 8 GB

HDD: 50 GB на жестком диске

Видеокарта: AMD Radeon R9 380 или NVIDIA GeForce GTX 960 2GB

5 самых требовательных игр 2020 года Где проверить свой мощный комп на прочность.

Вышла 13 ноября.

Жанр: Shooter.



Cold War – это прямое продолжение первой части подсерии Black Ops. В новой игре вернулись старые, любимые фанатами персонажи – Мейсон и Вудс, действия вновь посвятят непростому периоду Холодной Войны.

Сюжетная кампания как всегда смотрится красиво и кинематографично. Но не стоит забывать о мультиплеере и о влиянии игры на королевскую битву Warzone. Разработчики сделали его местом, соединяющим все Call of Duty.



В Cold War убрали систему лечения из Black Ops 4 и отказались от перков и системы наград за киллстрики. Теперь вместо перков у игроков есть куча разных обвесов на пушки, а киллстрики заменили скорстриками, чтобы пользователи меньше зацикливались на статистике убийств и уделяли больше внимания основной задаче матча.

Рекомендуемые системные требования



ОС: Windows 10 (64-разрядная, последний пакет обновлений)

Процессор: Intel® Core™ i7 4770K или аналогичный AMD

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 (4 ГБ) / GTX 1660 Super (6 ГБ) / AMD RX 580

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 45 ГБ

DirectX 12

Immortals Fenyx Rising

Выходит 3 декабря.

Жанр: RPG.



Эту игру уже назвали «Зельдой от Ubisoft». Чувствуется это не только в визуальном стиле, но в и геймплее. Fenyx Rising – это приключение, основанное на мифах древней Греции. Только не такое мрачное, как God of War. Оно скорее напоминает диснеевского «Геркулеса».

Наш протагонист Феникс – полубог и единственная надежда Олимпа на спасение от могучих Титанов. В игре ему встречается весь пантеон богов, коварные ловушки и хитрые головоломки. Биться приходится как никогда героически.

А любителям компьютерных игр и горячих релизов — обновиться перед погружением в захватывающие сюжеты и отменную графику.

Рекомендуемые системные требования



ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-бит)

Процессор: AMD FX-8350 / Intel® Core™ i5-4440

Видеокарта: AMD Radeon RX 480 / nVidia GeForce GTX 1060

Оперативная память: 8Гб

Свободное место на HDD: 30Гб

OMEN 15 (2020) станет оптимальным решением для комфортной игры во все перечисленные нами новинки — и не только! С ним точно не придётся мучиться с выбором комплектующих: просто включил и с головой погрузился в игру.