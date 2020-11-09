Обзор Assassin’s Creed Valhalla: лучшая игра серии за последние несколько лет

Я очень долго ждал Assassin’s Creed Valhalla. Меня сразу зацепил сеттинг с викингами и Вальгаллой, обещанные геймплейные механики и прочий маркетинговый буллшит, которым Ubisoft кормила нас все эти месяцы. Одновременно с этим интерес к игре подогревала плачевная ситуация с французской компанией. В конце 2019 года Ubisoft признала, что ей необходимо изменить стратегию и сделать каждую свою игру максимально непохожей на предыдущую. Вы наверняка помните этот скандал с Ghost Recon Breakpoint, после которого Ubisoft сдвинула даты релиза всех своих игр на полгода вперёд, чтобы доделать их.

Сразу предупрежу — я не успел пройти Assassin’s Creed Valhalla. В общей сложности я наиграл в неё где-то 40 часов, но даже этого количества времени мне не хватило, чтобы открыть хотя бы половину доступного контента. Это огромная игра, которая не пугает своим гигантизмом, а наоборот — затягивает. Потому что в ней почти всё приближено к идеальной open-world RPG.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и в Google Stadia. На PlayStation 5 игра появится в день релиза консоли — 12 ноября в США и 19 ноября в России и остальном мире.

Вайбы «Ведьмака»

Как я уже сказал, Valhalla изначально очень привлекала своим сеттингом. После двух достаточно «курортных» Origins и Odyssey команда наконец-то решила поменять настроение экшена и сделать его более приземлённым и мрачным. Ход сработал идеально. Valhalla — это самое настоящее тёмное фэнтези. Здесь отрубают головы, угнетают мирных жителей, захватывают в плен женщин и свергают королей (иногда — с помощью меча).

Определённый шарм добавляют мистические элементы вроде колдунов, проклятий и чёрт знает чего ещё. Ну и внешний вид игры полностью соответствует сеттингу — чаще всего картинка тёмная и затуманенная, практически монохромная. Во время исследования областей то и дело ловишь себя на мысли: а не в «Ведьмака» ли я играю?».

Особый кайф доставляют персонажи. На своём пути вы встретите огромное количество ключевых и второстепенных героев, и каждый так или иначе запомнится вам из-за характера или внешнего вида. Взять, например, миловидного начинающего короля Освальда, который меч-то держать не умеет, но должен возглавить один из регионов Англии, чтобы у Эйвора появился союзник.

Но основная движуха происходит в поселении главного героя под названием Рейвенсторп. Оно до краёв наполнено уникальными персонажами, с которыми главному герою постоянно предстоит взаимодействовать. Ubisoft не обманула, когда сказала, что поселение станет важной частью геймплея и повествования. После каждого сюжетного момента в деревню приезжают новые путники, с которыми Эйвор может познакомиться или даже помочь решить им какую-то проблему.

Иногда возникают курьёзные ситуации, во время которых викинг должен решить чей-то спор. Однажды я вернулся домой после захвата очередного региона, а в Большом доме спорили местный продавец и автор картин. Суть в том, что второй отрезал у лошади первого хвост и использовал его в качестве кисти для новой работы. Дескать, «всё время так делаю и никто ничего не говорил, а ты возникаешь».

Квесты — просто пушка

Мне хочется расцеловать сценаристов Ubisoft и дизайнеров квестов. В Valhalla очень мало той самой однотипности, за которую мы так ругали Origins и Odyssey. Каждый дополнительный квест создан вручную и обставлен очень необычно. Одним вечером я вообще забил на основной сюжет и просто исследовал карту, выполняя задания. Что мне удалось сделать за это время?

• Помог паре супругов заняться сексом, даже не спрашивайте как.

• Достал для сумасшедшей женщины яйца змей, после чего она наполнила весь подвал естественными газами.

• Избавил семью от отца, который никогда не моется и сильно воняет. И нет, я его не убил.

• Поучаствовал в сходке нудистов.

• Дал старческое наставление молодой девочке, которая ждала отца из похода.

• Помирил две преуспевающие в бизнесе семьи: уничтожил их амбар, чтобы они перестали ругаться из-за денег.

• Сразился с мужиком, который вообразил себя Сайтамой из One Punch Man.

• Поиграл в прятки с детьми.

• Добыл фамильный гребень для бедной девушки, за что она подарила мне жаркую ночь.

Дополнительных активностей, как и в любой Assassin’s Creed, тут навалом. Например, иногда встречаются сооружения наподобие Стоунхенджа, рядом с которыми нужно правильно встать, дабы решить загадку. Все они разделены на три типа: «Артефакты», «Сокровища» и «Тайны». Первые — это эскизы татуировок, обрывки кодекса или какой-то тёмный идол, который порабощает локацию. Вторые — клады со снаряжением или книги знаний, которые дают новые способности. Третье — либо необычные квесты, либо смертельная дуэль с фантомом, либо алтарь с подношением или что-то такое.

Сюжетные квесты тоже радуют проработкой и сценарием. При захвате одного из регионов Эйвору предстоит войти в доверие к местному Ярлу, один из приближённых которого — предатель. Начнётся настоящее расследование, в ходе которого предстоит расспрашивать местных жителей и искать улики. Затем предстоит выбрать одного из трёх подозреваемых. Но я, к сожалению, тупой, поэтому указал не на того человека, что повлекло за собой не самые приятные последствия.

Самое привычное для викингов занятие, которым вы будете заниматься — грабить поселения. Обставлено это круто: Эйвор дует в рог войны, после чего всё войско высаживается из драккара и бежит резать несчастных жителей и стражников. Игрок в это время сканирует локацию орлиным зрением и ищет ценные ресурсы, которые нужны для прокачки поселения. Их можно добыть только таким образом — грабя деревни.

Что вообще за поселение?

Основная суть Assassin’s Creed Valhalla заключена в покорении Англии, но солидное количество первого времени вы проведёте в Норвегии. Это тоже большая локация, наполненная контентом и сюжетными квестами. После отплыва к английским берегам на неё можно будет вернуться.

Прибыв на место, Эйвор и компания сразу же изгоняют с одного клочка земли местных бандитов и присваивают их территорию. По ходу сюжета (и после набегов) Рейвенсторп будет прокачиваться и обрастать новыми зданиями. Сначала набор зданий весьма скудный, только кузнец да резиденция ассасинов, которые выдают Эйвору фирменный клинок и просят помочь с сокращением популяции тамплиеров. Зато потом появятся магазин, хижина гадалки и даже музей, в котором трудится коллекционер римских древностей. С каждым персонажем можно пообщаться и даже взять квесты. Охотники попросят Эйвора убивать редких зверей, а местный пекарь оказывается бывшим бандитом, про которого вспомнили старые «друзья».

В поселении развивается сюжет и происходят важные события, и из него же Эйвор решает, какой регион захватить следующим. Стоит подойти к столу с атласом и выбрать нужную локацию, это запустит линейку связанных с ней квестов, по итогу которой на престол взойдёт свой человек.

Помимо Норвегии и Англии, в Valhalla есть ещё две огромные локации — Асгард и Йотунхейм. Сразу попасть в них не получится. Поселение должно преодолеть определённый уровень развития, чтобы в него приехала гадалка. Построив ей дом, Эйвор сможет выпить особенного зелья и оказаться в Асгарде. Там он играет роль некоего Хави, который на равных разговаривает с Тором и Хейлой и решает, кто отправится в бой с великанами из Йотунхейма.

Дерись словно викинг

Боевая система Valhalla похожа на то, что было в Одиссее, но с некоторыми отличиями. Эйвор может взять разные виды оружия в каждую руку и комбинировать почти любыми способами. Например, можно взять два топора, но куда круче взять два щита — так можно эффективно обороняться и ломать челюсти жалким англосаксам. Как и в Одиссее, герою доступны способности двух типов, повешенные на левый и правый триггеры. Левый активирует навыки для лука, а правый — для ближнего боя.

Сами бои стали гораздо жоще и брутальнее благодаря анимациям. Эйвор отрубает противникам руки, протыкает копьями, отрезает головы и так далее. Вкупе с сеттингом каждое сражение выглядит завораживающе. Но их нельзя назвать однотипными и скучными, поскольку теперь здоровье можно восстановить только с помощью аптечек, которых всегда мало, а кувырки и блоки расходуют выносливость. Если сражаться с мощным противником, то нужно внимательно следить за его анимациями и вовремя парировать атаки. Если сбить шкалу выносливости у оппонента, то его можно эффектно добить.

Особое внимание стоит уделять архетипам противников, ибо их предостаточно. Рядовой боец не представляет угрозы для викинга, но вот какой-нибудь верзила потребует максимальной сосредоточенности. Копейщиков можно сломить только мощными атаками, а знаменосца нужно ловить во время его ударов. Есть даже убийцы, которые сидят в траве и могут напасть внезапно, засунув Эйвору перо под ребро.

Кстати, о перьях. В Valhalla вернулся полноценный стелс и даже скрытные убийства. И да, если прокачать нужный талант, то можно убивать за один удар даже высокоуровневых противников. Но для этого придётся выиграть в небольшой мини-игре, вовремя нажать кнопку удара.

За выполнение квестов и вообще любую активность Эйвор накапливает опыт и получает очки навыков. Их можно вложить в древо умений, состоящее из множества созвездий. В центре каждого есть уникальное умение, которое может серьезно бустануть ваш потенциал. Между умениями — небольшие «звёздочки», которые дают минорные бонусы вроде +5 к здоровью.

Способности условно разделены на три ветки: сила, скрытность и дальний бой. В первом случае упор идёт на грубую силу и защиту, во втором — на добивания и ассасинские штуки вроде дымовых бомб, а в третьем — на мастерство использования лука.

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Вы можете задаться вопросом, почему же я так нахваливаю Valhalla и практически не говорю о её недостатках. Ответ простой — потому что их практически нет. Это идеальная Assassin’s Creed, которая соединила в себе все фирменные черты серии и добавила к ним множество нововведений. Моё впечатление омрачило разве что некоторое количество некритичных багов и очень долгие загрузки. Радует, что с релизом новых консолей это изменится.

Выбранный авторами стиль повествования идеально описывает стереотипную жизнь викинга, и это совсем не бесит. Персонажи прописаны очень хорошо и за ними приятно наблюдать. Боевая система проработана так, что бои не надоедают даже спустя десятки часов прохождения. Ну и, наконец, контента в этой игре столько, что её хватит даже не на 100, а на 150-200 часов.

Системные требования Assassin’s Creed Valhalla

1080p / 30 кадров / низкие настройки

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD R9 380 / GeForce GTX 960

Жёсткий диск: 50 ГБ HDD (рекомендуется SSD)

ОС: Windows 10 64-разрядная

1080p / 30 кадров / высокие настройки



Процессор: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD RX 570 / GeForce GTX 1060

Жёсткий диск: SSD 50 Гб

ОС: Windows 10 64-разрядная

1080p / 60 кадров / высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Vega 64 / GeForce GTX 1080

Жёсткий диск: SSD 50 Гб

ОС: Windows 10 64-разрядная

1440p (2К) / 60 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080 Super

Жёсткий диск: SSD 50 Гб

ОС: Windows 10 64-разрядная

4К / 30 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080

Жёсткий диск: SSD 50 Гб

ОС: Windows 10 64-разрядная