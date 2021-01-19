Обзор Hitman 3 — идеальная игра для фанатов

За последние годы я заметил интересную тенденцию у серии Hitman. После перезапуска франшизы IO Interactive вернула серию к корням и представила первый ремейк, который был выполнен в виде сериала. Всё было сделано так, как хотели фанаты — большие локации, одна или несколько целей, 47-й. Как устранить цели, какими способами пробраться внутрь — всё решал только игрок. Ко второй части изменилась концепция, но геймплей остался без изменений. Игру больше не выпускали по кускам, а сделали полноценный сиквел с миссиями и точно такими же механиками.

20 января выйдет третья часть — точно такая же, как и вторая, только со своим набором миссий и целями. Складывается ощущение, будто франшиза про самого лысого в мире киллера захотела превратиться в FIFA. Ведь все мы знаем, как EA из года в год продаёт миллионными тиражами одни и те же игры, меняя разве что цифру в названии. Однако у Hitman дела всё-таки обстоят получше. Игра всё равно копирует саму себя, но взамен предлагает всё более и более интересные игровые ситуации. Хотя ругать её тоже хочется именно за это.

Игра умеет развлекать миссиями — есть пародия на «Достать ножи»

Кардинальных отличий в игровом процессе нет. 47-й появляется на локации с чётким заданием — убить одну или несколько целей, а затем либо покинуть область, либо выкрасть данные. Между этими пунктами иногда встречаются дополнительные квесты, которые позволят либо подобраться к цели другим путём, либо выполнить достижение и получить бонусы при перепрохождении.



Всего в игре шесть крупных миссий. В зависимости от места действия и антуража у 47-го появляются различные варианты, как можно выполнить задания. Например, вторая глава проходит в загородном особняке, где при неизвестных обстоятельствах умер один из членов богатой семьи. Одновременно с киллером к поместью прибывает известный во всём мире детектив, которого наняли расследовать смерть мужчины. Это сразу же становится дополнительным квестом — можно ухитриться хлопнуть сыщика ещё до встречи с нанимательницей, а затем встретиться с ней и даже начать расследование.

В этот момент Hitman 3 начинает серьёзно походить на фильм «Достать ножи» с Крисом Эвансом и Дэниэлом Крейгом. 47-й в обличии детектива может опрашивать подозреваемых и искать улики. После сбора всех доказательств можно устроить небольшую встречу с нанимательницей и указать на виновного. Я, к сожалению, не прошел эту сюжетную ветку до конца, так как торопился добраться до финала игры, но обязательно вернусь к этому заданию и закончу начатое.

Остальные миссии не менее интересные. В китайском городе Чунцине одна из целей контракта проводит эксперименты на людях, часто — нищих. В обмен на это обещают горы денег и спокойную жизнь. Поэтому 47-й может притвориться бомжом (предварительно раздев одного из них) и пробраться в охраняемый комплекс как подопытная крыса. В Берлине киллеру нужно устранить севших на хвост агентов, но есть одна накладка — он не знает, как они выглядят. Местом действия стал большой ночной клуб, контингент которого состоит из отморозков и фриков. В итоге 47-й должен словно тень проскакивать сквозь толпы людей и искать противников, подслушивая разговоры. Словом, развлекать Hitman 3 умеет.

Местные локации выполнены замечательно

У Hitman всегда было хорошо с дизайном уровней. Ещё бы, ведь в среднем при одном прохождении миссии вам нужно провести на локации как минимум час (или десять, если захотите) — и она должна быть приемлемой. Дизайнеры IO Interactive хорошо это понимают, поэтому каждый раз выкладываются на максимум. Третью часть Hitman можно определенно назвать одной из самых привлекательных с точки зрения левелдизайна.



Первое же прибытие в Дубаи открывает перед вами огромные апартаменты, которые находятся на самом высоком небоскрёбе мира — Бурдж-Халифе. Тем, кто боится высоты, категорически запрещается подходить к окнам: вы увидите только линию облаков, солнце и редкие вертолёты, которые пролетают на уровне средних этажей. А сама локация представляет собой настоящий, мать его, Тадж-Махал. 47-й появится там прямо во время вечеринки, поэтому обстановка будет соответствующей. Богатые шейхи в роскошных одеждах, молодые подвыпившие девушки в коктейльных платьях с вырезами до живота, огромное количество прислуги и охраны — арабы явно умеют отдыхать с роскошью.

Миссия в Дартмуре разворачивается в старинном особняке, в котором жило целое поколение аристократов. Убранство соответствующее — максимально большое количество деталей и предметов интерьера, дорогие вазы и люстры, высокие потолки, множество картин и прочего. В какой-то момент я вообще забил на прохождение и ходил рассматривал местные комнаты.



Ну а миссия в Берлине, которая разворачивается в ночном клубе, напоминает эпизод в «Красном круге» из первого «Джона Уика». Повсюду неоновые инсталляции, много дыма, подростковые девушки в обтягивающих юбках, басящая музыка. И 47-й, который в костюме непонятного фрика пытается выявить в толпе людей, стремящихся убить его.



Инженеры IO Interactive тоже постарались на славу. На PS4 Pro в 4К игра выглядит потрясающе, но особенно интересно авторы поступили с отражениями. В некоторые моменты создается ощущение, будто в твоей консоли установлена видеокарта RTX — настолько неоновые огни реалистично бликуют в лужах от дождя.

«Они все будут уничтожены»

Не буду допотопно рассуждать о сюжете в Hitman 3, поскольку это завершающая часть трилогии. Если вы фанат серии и с нетерпением ждёте эпилога World of Assassination, то просто скажу, что история получила интересный финал, достойный франшизы о «Борне». Если же вы не фанат, то просто воспримите весь сюжет экшена как хороший триллер про шпионов, убийц и мировые заговоры. Однако я рекомендую хотя бы почитать об основных событиях предыдущих частей на «Википедии», поскольку без должного контекста вы ничего не поймёте.



Геймплей третьей части пополнился всего двумя новинками. Теперь 47-й может открывать замки дистанционно с помощью специальной камеры. В игровом плане эта возможность пригодилась мне всего несколько раз за время прохождения. И вторая новинка — шорткаты на некоторых участках уровня. Например, можно забраться на второй этаж дома и сбить лестницу на нижний уровень — это избавит от необходимости тратить минуту-другую на возвращение к нужной точке.

Отдельно о бонусах. Как и раньше, завершение сюжетного задания — это только начало его прохождения. Вы можете в любой момент переиграть любую миссию, чтобы завершить её другим способом. Например, иначе устранить цель, воспользоваться новыми подсказками или новым оборудованием. В специальном меню можно заранее собрать киллеру снаряжение или подобрать подходящий костюм, и даже выбрать точку начала задания. Словом, рай для тех, кто любит реиграбельность и готов перепроходить один и тот же уровень ради закрытия всех достижений.

Что можно сказать о Hitman 3? Это хорошая игра для тех, кто любит «Хитмана». С тем же самым геймплеем, что был в первой и второй частях, с точно такими же условиями выполнения миссий, с таким же огромным количеством курьезных ситуаций и спамом кнопок «Сохранить-загрузить». Если вам не нравятся подобные игры или вы хотите более динамичного геймплея, то для вас есть два варианта — либо пропустить эту франшизу полностью, либо взять на распродаже и попробовать. Это хорошая игра, но она исключительно для фанатов.

Системные требования Hitman 3

Минимальные системные требования:

ОС: 64-битная версия Windows 10

64-битная версия Windows 10 Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 Оперативная память: 8 Гб

8 Гб Места на диске: 80 Гб

Рекомендуемые системные требования: