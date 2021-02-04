Эти игры невзлюбили даже фанаты

В каждой игровой франшизе, которая насчитывает больше двух тайтлов, обязательно найдётся какой-нибудь козёл отпущения. Это такая игра, которая не понравилась любителям серии. И ведь понятно, почему это происходит — любой разработчик хочет продать свою идею большему числу геймеров, поэтому порой пытается изобретать велосипед и вносить изменения.

И иногда это оборачивается если не полным провалом серии, то её чёрным пятном, которое пытаются не вспоминать на выставках или в диалогах с инвесторами. Однако бывают и другие случаи — когда сиквел просто не должен был выйти, но появился, или когда просто что-то идёт не так. Мы выбрали десять игр из популярных игровых серий, которые словили хейт от фанатов.

Ghost Recon Breakpoint

Breakpoint стала одной из самых больших неудач Ubisoft за последние годы. Не знаю, какие ассоциации у Ива Гиймо (главы французской студии) вызывает это словосочетание, но готов поспорить, что у него начинают потеть руки и дёргаться глаза при упоминании игры — настолько она получилась провальной. На старте это был забагованный шутер с ворохом проблем, которые разработчикам удалось устранить только огромным количеством патчей и аддонов.



Самое стрёмное случилось уже после того, как Breakpoint вышла. Игроки заметили сходство с другой игрой франшизы — Wildlands. И пришли к выводу, что тайтл, вышедший три года назад, чуть ли не на голову выше новинки по всем показателям — от оптимизации и качества контента до графики и удобства. Однако у всего этого есть и позитивная сторона. Провал Breakpoint дал Ubisoft понять, что игроки не любят есть один и тот же ужин, поэтому с тех пор издатель старается привносить нечто новое в каждую свою игру.

DmC: Devil May Cry

Спин-офф популярной франшизы про самого крутого охотника на демонов не понравился поклонникам с первого же трейлера. Дескать, и Данте на алкаша похож, и музыка не та, и графика отстойная, и боёвка изменилась. В общем, очень не завидую сотрудникам Ninja Theory, которым пришлось читать всю эту желчь.



Однако это был тот самый редкий случай, когда гадкому утенку нужно было дать шанс. На выходе игра получилась просто отличной, а все её якобы «недостатки» оказались её самыми большими плюсами. Данте очень подошла человечность, которой его одарили канадцы, боевая система оказалась в разы удобнее и динамичней классической, а музыка в исполнении группы Combichrist просто выносила башню. Жаль, что большая часть тех самых «фанатов» даже не решилась попробовать экшен — нет, ему сразу начали лепить нули на Metacritic. Жаль.

The Last of Us Part II

Что, думали этот текст обойдётся без самого скандального сиквела в истории? Не тут то было. И дело даже не в том, что игра плохая или забагованная, нет. Игра получилась отличной (да, я тоже из тех). Просто одна половина из вас сейчас скажет, что я прав, а вторая с огнём в глазах похвалит меня за то, что я решил включить сиквел о приключениях Элли и Джоэла в этот список. Многие фанаты до сих пор хотят смерти Нилу Дракманну и всей его команде, поскольку уверены, что у оригинальной истории просто не могло быть продолжения.

Naughty Dog решилась на отчаянный и смелый ход — рискнуть обидеть тех, кто считает оригинальную историю самостоятельным произведением, которое не требует дополнительного развития. И всё могло быть не так плохо, если бы за считанные недели до релиза хакеры не слили в сеть огромное количество сюжетных спойлеров, которые почти все поняли неправильно. Отсюда и вся ненависть — люди сделали об игре выводы, даже не пройдя её. Будьте умнее их: сначала оценивайте, а потом критикуйте.

Spider-Man 2 (версия на ПК)

Прям хорошо помню своё удивление, когда в детстве впервые запустил сиквел «Человека-Паука» на своём стареньком компьютере. По телеку (кажется, это был канал MTV) сиквел называли чуть ли не лучшей игрой в истории, хвалили полёты на паутине и крутую боёвку. Я тогда ещё не знал, что речь идёт о версии для PS2. А вот вариация на ПК оказалась полностью другой.



Вместо возможности прицепиться к любой точке в ПК-версии приходилось летать только в специально отведённых местах. Управление было отвратительным, даже нормально в сторону нельзя было пробежаться. Графика оказалась настолько убогой, что даже для тех лет не выдерживала никакой критики. И можно ещё очень долго критиковать ПК-версию второго Spider-Man. Одно интересует — как это вообще допустили?

Dead Space 3

Фанаты Dead Space полюбили первую часть за атмосферу, медленный геймплей и то самое ощущение страха, которое преследовало несчастного Айзека Кларка в каждом отсеке «Ишимуры». Вторая часть была вполне неплохой — добавили киношности, но не растеряли шарм оригинала. А вот при создании третьей ЕА явно свернула не туда.



Фактически, третья часть из атмосферного хоррора превратилась в тупой шутер. Да ещё и кооператив зачем-то приплели. По итогу понадобавляли фиг пойми чего и только растеряли фанатов. Реакцию фанатов можете вспомнить самостоятельно — низкие оценки, низкие продажи и впоследствии закрытие студии-разработчика.

Dark Souls 2

После шедевральной Dark Souls Хидетака Миядзаки не занимался её сиквелом. И именно это стало его фатальной ошибкой. Продолжение растеряло вообще все достоинства оригинала. Вместо интересных персонажей с необычной историей были банальные куклы. На смену обширным локациям с витиеватыми маршрутами пришли простые коридоры, да и сама структура игры стала очень линейной — есть центральный хаб и несколько путей в разные локации.



Ну и самое ужасное — игра была совсем несложной. ИИ мобов сделали настолько тупым, что закайтить их и убить мог даже обычный новичок в серии. Вторая Dark Souls будто решила наплевать на все достоинства оригинальной части и на то наследие, которое она оставила. Ладно хоть потом вышла третья часть, которая исправила все косяки второй.

Fallout 76

Несколько лет назад Bethesda настолько грезила идеей создать онлайновую игру, что решила выпустить Fallout 76. Получилось… не очень, мягко говоря. На старте игру раскритиковали за огромное количество технических ошибок, скучный геймплей, отсутствие интересных квестов и малое число пользователей.



Сверху можно добавить множество проблем, с которыми фанаты столкнулись даже вне игры. Тут можно вспомнить много чего: обман владельцев коллекционки — им положили не ту сумку, смешную компенсацию за технические проблемы — авторы дали игрокам валюты на жалких пять долларов, проблемы с лаунчером и ещё много-много чего. Игра оказалась полнейшим провалом.

Warcraft III: Reforged

Когда Blizzard анонсировала ремастер Warcraft III, фанаты были в восторге. Наобещали переснять все трейлеры, сделать шикарную графику, вернуть поддержку онлайна и ещё много чего. На выходе же получилось нечто, что хочет забыть любой фанат «Варкрафта».



На старте в игре было огромное количество багов, часть из которых была критической. У кого-то случались регулярные краши, у кого-то пропадала часть ассетов, кому-то приходилось постоянно перезапускать игру. Но вы спросите — зачем тогда покупать ремастер, если можно играть в оригинальную игру? А вот и нельзя, поскольку с релизом Reforged авторы объединили её инфраструктуру с обычной Warcraft. Поэтому от багов страдали все — даже те, кто этого не просил.

Mass Effect: Andromeda

После неоднозначного финала трилогии Mass Effect студия BioWare решила создать спин-офф серии про путешественников в другие галактики. В игре был полностью новый герой, а также воодушевляющая миссия — найти новый дом для человечества. На выходе же получился просто бодрый экшен от третьего лица с динамичной боевой системой, вполне сносной графикой и средним сюжетом. Одна проблема — это была не Mass Effect.



Mass Effect всегда отличалась особой атмосферой. Это была космическая эпопея про бойцов с неизведанной космической силой, пропитанная пафосом и голливудом. Особый шарм добавляли колоритные персонажи, способные влюбить в себя с первых же фраз. Andromeda же запомнилась только кривой лицевой анимацией, бесконечными сражениями и героями, которые не были способны дёрнуть ни одну струну в душе. Это хорошая игра, но это не Mass Effect.

Batman Arkham Knight (версия на ПК)

Тут можно сказать коротко — отличную игру сгубило ужасное техническое исполнение. И речь идёт именно о ПК-версии, ибо на консолях последний «Бэтмен» игрался просто отлично. А вот обладателям персональных компьютеров не повезло. Они столкнулись с целым букетом из вообще всех проблем, которые могут быть в игре.



Баги, вылеты, фризы. Дошло до того, что разработчикам пришлось убрать игру с продажи и дорабатывать. И дорабатывать долго — она отсутствовала в продаже так долго, что все консольщики давно успели пройти её и насливать в сеть спойлеров.