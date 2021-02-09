12 игр, не оправдавших ожиданий игроков

За последние годы игровые маркетологи хорошо научились продавать новинки. Выпускают трейлеры, проводят коллаборации со звёздами, раздают интервью и постят картинки. Иногда из-за этого может показаться, будто вот-вот и произойдёт настоящее событие, выйдет одна из лучших игр года. А потом она выходит… и что-то идёт не так. Мы вспомнили несколько игр, которые не оправдали ожиданий.

Лучше бы не выходили: 5 игр 2020 года, которые нас разочаровали Не оправдали тех ожиданий, что на них были возложены.

Mafia 2

Вторая «Мафия» претендовала на звание лучшего сиквела в истории. Разработчики планировали реализовать огромное количество механик и сделать одного из главных конкурентов GTA. Планировались многочисленные фишки с авторитетом, возможность управлять мотоциклами, давать взятки копам, драться в ближнем бою с разным холодным оружием и ещё много всего. В итоге почти всё это вырезали. Под нож попали целые локации и персонажи.

Cyberpunk 2077

Ну… тут вы и сами всё знаете. CD Projekt RED буквально утонула в собственных амбициях и желаниях, а заодно заразила этим нас. Нам обещали RPG, в которой можно быть кем угодно и делать что угодно. Обещали огромную вариативность прокачки и масштабный набор игровых механик — от прокачки автомобилей до возможности карабкаться по стенам с помощью клинков в руках. На практике же много оказалось вырезанным, а сама игра вышла забагованной. Более того, она была полностью неиграбельной на консолях прошлого поколения.

Провал Cyberpunk 2077, новые консоли и подорожание игр — главные события года в индустрии 2020-й вышел для игровой индустрии продуктивным: помимо неожиданных разочарований было немало приятных сюрпризов.

No Man's Sky

Авторы No Man’s Sky тоже решили поплавать в океане громких заявлений. Изначально нам обещали не просто игру, а метавселенную с огромным количеством планет и солнечных систем для исследования. Игра должна была быть кооперативной, с большим количеством механик и разнообразным визуальным рядом. Но, к сожалению, до релиза из этого не дошло буквально ничего. Игра словила очень много хейта, а разработчикам пришлось потратить годы на то, чтобы реализовать всё задуманное.

Mass Effect: Andromeda

От «Андромеды» ждали всего, чего обычно ждут от Mass Effect — эпичной космической саги уровня «Звёздных войн» с колоритными персонажами и увлекательными диалогами. В итоге получился хороший экшен от третьего лица с элементами исследования. Увы, это была уже не Mass Effect. Все герои оказались плоскими и неинтересными, да и сценарий звёзд с неба не хватал. Много кто любит говорить, что Andromeda — отличная игра, но плохая Mass Effect. И с ними сложно спорить.

Fallout 76

Bethesda предложила фанатам Fallout интересный вариант — пережить приключение в Пустошах вместе с друзьями. При этом авторы пообещали сохранить всё то, за что любят серию: атмосферу, интересные квесты, персонажей и так далее. До релиза же добралось нечто, лишь отдалённо напоминающее Fallout. Сюжетных NPC вырезали совсем, задания варьировались от «убей 15 кабанов» до «убей 15 зомби», а о каком-то интересном отыгрыше речи не шло вовсе. Игре потребовались годы, чтобы завоевать внимание пользователей и хотя бы частично оправдать идею тратить на себя их время и деньги.

Warcraft III: Reforged

Фанаты рассчитывали, что Reforged вернёт третьему «Варкрафту» былое величие и вновь сделает жанр RTS более популярным. К тому же Blizzard обещала сделать сражение легендарным — переснять кат-сцены, улучшить графику, подправить сетевой код, обновить лаунчер. В итоге до релиза дошла лишь часть изменений, да и то не без проблем. На выходе игра страдала от огромного количества ошибок и технических трудностей, что доставило неудобство даже тем, кто не покупал Reforged, так как авторы объединили клиенты игр.

Anthem

Когда-то BioWare была великой студией, выход каждой игры которой становился настоящим событием. Канадцы умели рассказывать крутые истории с колоритными героями. С Anthem что-то явно пошло не так — команда решила попытать счастья в популярном в те годы кооперативе с лутингом и данжами, как это сделала Destiny. По итогу в игре не было ничего, за что любят творчество BioWare, а сама она была очень неудобной и кривой. В первых версиях нельзя было банально примерить только что взятое снаряжение или быстро включить миссию. Сейчас в недрах студии создаётся переосмысление, которое должно исправить все ошибки оригинала. Надеюсь, BioWare сделала нужные выводы.

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Ubisoft вряд ли возлагала большие надежды на последнего вышедшего «Принца Персии», в отличие от фанатов. После неоднозначной (но очень хорошей) Prince of Persia 2008 игрокам захотелось классики, и французы пообещали вернуть серию к корням. Момент был весьма удобным — в кинотеатрах как раз выходил одноимённый фильм. Но, к сожалению, не получилось. Из-за не самой приятной графики и скучного геймплея игра не смогла получить высокие оценки.

Dead Space 3

Третья часть космического хоррора вышла прямо на заряженных фанатов, которые восхищались оригиналом и его сиквелом. Первые две игры были пропитаны атмосферой ужаса, отличались замечательным геймплеем и другими достоинствами. А вот с третьей не срослось — авторы растеряли весь потенциал игры из-за желания сделать шутер от третьего лица с обязательным в те годы кооперативом. Складывается ощущение, будто вся игра была выпущена просто для галочки.

Marvel’s Avengers

Экшен про Мстителей от Square Enix замахнулся на достаточно серьёзную планку — объединить в себе реиграбельность Destiny 2, боевую систему из God of War и сюжетную кампанию уровня фильмов Marvel. Многочисленные промо-материалы обещали большое количество классных возможностей вроде разноплановой прокачки и разных миссий. В итоге получился простенький экшен от третьего лица с нормальной боевой системой, сюжеткой на несколько часов и совершенно никакущим сервисом. Игра абсолютно не затягивала, поэтому и канула в забвение.

Resident Evil 3 Remake

Перед Capcom стояла тяжёлая задача — ремейк третьей Resident Evil должен был не просто дотянуться до уровня второй части, но и превзойти его. Однако если сиквел был переделан кардинально, то RE3 стала лишь его калькой. Более того, в ней нет многих элементов, которые были в оригинальной игре, вроде возможности выбрать путь или даже целых локаций. Много кто успел обвинить Capcom в халтурстве и создании кинца на шесть часов, и они были правы.

Duke Nukem Forever

За то время, пока Duke Nukem Forever находилась в разработке, некоторые успели закончить ВУЗ, устроиться на работу и даже завести детей. Игру анонсировали в 1996-м, а выпустили аж в 2011-м. Каким же было лицо фанатов, когда они за столько лет ожиданий получили вот это? Ужасный и топорный шутер от первого лица с плоским юмором, никаким геймплеем и графикой уровня того же 1996 года. Один из самых крупных провалов индустрии, не иначе.