На войне все средства хороши. Как выглядят суперсолдаты в видеоиграх

Война. Война никогда не меняется. Зато средства её ведения, включая подготовку войск, постоянно совершенствуются. Ещё с древнейших времён полководцы мечтали об армии улучшенных солдат, которые наголову превосходили бы любого противника. Но пока реальные учёные и генералы ограничены технологиями и наукой своего времени, в фильмах, книгах и видеоиграх на полях сражений давно бьются не обычные воины, а суперсолдаты. Благо вымышленные персонажи не ограничены финансами, сырьём, законами логики и нормами морали. В данном материале мы рассмотрели различные вариации суперсолдат, которые встречаются в разных видеоиграх.

Кто такие суперсолдаты

Суперсолдатами называют искусственно созданных и усовершенствованных солдат, при помощи науки и технологий превращённых в совершенное орудие войны. От пушечного мяса эти существа отличаются улучшенными далеко за пределами человеческих возможностей характеристиками: повышенной живучестью, регенерацией, физической силой, выносливостью. Элитные бойцы оснащаются по последнему слову техники: им достаются лучшие экземпляры оружия и брони.

В произведениях обычно встречаются два «способа» создания суперсолдат: генетический и технологический. Первый подразумевает трансформацию самого организма либо через хирургическое вмешательство, либо через использование различных стимуляторов и лекарств. Наиболее известный пример из массовой культуры ─ Стив Роджерс, он же «Капитан Америка» из киновселенной «Марвел», который появился после укола сыворотки и облучения вита-лучами.

Стив Роджерс

Второй вариант означает фактическую киборгизацию, когда человеческое тело усиливается за счёт внедрения имплантатов, а механические части заменяют слабые органы. Наиболее часто встречается в произведениях научной фантастики или киберпанке.

Непосредственно сам процесс создания боевых единиц может выглядеть как усиленные и жестокие тренировки, генетическое или магическое вмешательство, использование химических препаратов и веществ, выведение и клонирование новых форм жизни. Часто суперсолдаты появляются в результате бесчеловечных опытов какого-либо сумасшедшего гения.

Wolfenstein: The New Order

В видеоиграх разработчики стараются выделить суперсолдат на фоне рядовых NPC. Нужный эффект достигается повышенной сложностью, увеличенными габаритами, уникальным оружием. В разных проектах подобные солдаты встречаются в самых разных ролях. Часто сам протагонист оказывается элитным орудием убийства, созданным по тайному приказу правительства. В зависимости от концепции проекта протагонист может предстать как бездушной машиной по истреблению волн противников, так и героем с трагичной судьбой, с грузом из ошибок прошлого и посттравматическим стрессовым расстройством.

Гораздо чаще улучшенные бойцы используются в качестве противников или промежуточных боссов. Подобный ход вынуждает авторов действовать осторожно и идеально затачивать баланс. Если такие враги будут встречаться слишком часто, то они рискуют превратиться в обычных болванчиков. Если противники окажутся слишком сильными, то это оттолкнёт игрока, если слабыми – то потеряется ощущение «преодоления», а приставка «супер» окажется явно лишней.

Виды суперсолдат

Наиболее известный пример игровых суперсолдат ─ это спартанцы из серии Halo. Военное руководство, желая слепить из обычных людей физически, генетически, технологически и морально совершенных солдат, запустило серию проектов SPARTAN. Модификация военных достигалась сочетанием изнуряющих тренировок и хирургического вмешательства.

Halo

Самым успешным оказалось второе поколение, к которому относился Мастер Чиф. Подготовка третьих отличалась в худшую сторону, но это объяснялось сокращением бюджета и использованием солдат для самоубийственных миссий.

Эти два проекта выделяло то, что в качестве объектов использовались дети. Решение понятное – молодой человеческий организм более гибок и лучше приспосабливается к высоким нагрузкам и гормональным изменениям. Результаты программ ORION и SPARTAN-IV оказались менее впечатляющими, поскольку теперь подопытными выступали уже опытные ветераны.

Все спартанцы были объединены в отдельные элитные подразделения, которые оснащались по последнему слову техники. Настоящим символом местных суперсолдат стал боевой экзокостюм «Мьёллнир», позволявший выйти невредимым из самых ожесточённых перестрелок.

В полураспадном мире Half-Life над солдатами Альянса также поработали местные учёные. Бывшие люди оказались изрядно модифицированы кибернетическими протезами и усилителями. Несмотря на трансформацию, бойцы сохранили многие человеческие черты и чувства. Интересно, что по первоначальной задумке Valve элитные подразделения Альянса состояли из синтетов. Но концепцию вскоре поменяли в пользу более узнаваемого гуманоидного вида.

Half-Life 2

В Return to Castle Wolfenstein безумные эксперименты по выращиванию улучшенных солдат привели к появлению накаченных секретными стероидами прото- и убер-солдат. Противники выделялись мощными габаритами, большим запасом здоровья и броней, которая снималась только после продолжительного огня. Медлительность компенсировалась неплохим ИИ, позволявшим загонять героя в ловушки, и уникальным оружием в виде пулемётов и тесла-пушек.

В Wolfenstein: The New Order Германия совершила технологический скачок, из-за чего появились новые суперсолдаты. Учёные создали симбиоз живого человеческого мозга и смертоносной машины. В The New Colossus среди противников Бласковица встречались гуманоидные роботы, также прозванные уберсолдатами. Большие Папочки из BioShock появились как результат работы программы «Защитник» доктора Яна Сушонга.

Один из символов серии создавался с одной единственной целью ─ защищать маленьких сестричек, собиравших драгоценный АДАМ. Процесс трансформации подопытных был крайне малоприятным. Сначала путём хирургического и гормонального вмешательства у кандидатов устанавливалась особая ментальная связь с сестричками. Затем их тела сращивали с защитным водолазным костюмом, вооружённым тяжёлой дрелью, ионным лазером и гранатомётом. Затем несчастного погружали в чан с раствором, полностью выжигавшим сознание и волю добровольца. После этого дело оставалось за наращиванием мышечной массы при помощи того же АДАМа.

Большой папочка из Bioshock

С большой натяжкой суперсолдатами можно назвать ведьмаков с одним важным уточнением ─ создавались уникальные бойцы не для участия в войнах и интригах, а для защиты простых смертных от различных монстров и чудовищ. Претендент проходил через серию мучительных и опасных трансформаций, которую переживали лишь немногие. Сначала кандидату устраивали испытание травами и трансмутацией, когда под воздействием эликсиров и мутагенов организм человека перестраивался и видоизменялся структурно. Затем выжившим устраивали усиленный курс обучения, подкрепленный специальной диетой. Все эти манипуляции позволяли получить смертоносное оружие, чьи навыки и рефлексы наголову превосходили обычного человека.

Во вселенной Warhammer 40000 мир и покой Империума оберегали космодесантники Адептус Астартес. Состав элитных подразделений набирался только из лучших, наиболее выдающихся и отличившихся солдат. Сначала кандидат проходил многочисленные тесты, проверки и психологическое сканирование на предмет годности. Все неофиты с категорией «А» проходили через хирургическую, психическую и физическую обработку. Будущему суперсолдату внедряли имплантаты, а тело подвергали химическому воздействию, трансформировавшему организм, наделяя носителей различными сверхспособностями. После усиленного обучения безжалостные воины облачались в силовой доспех, брали в руки болтер и пополняли ряды Ордена.

Warhammer 40000

В хорроре F.E.A.R интересы «Армахем Технолоджи» защищали военные с кибернетическими улучшениями. Сама корпорация пыталась создать суперсолдат с телепатическими способностями, используя для этого уникальные способности девочки Альмы. В результате бесчеловечных опытов родилось два прототипа, которые вскоре сыграли важную роль в сюжете игры.

Лысый агент 47 также появился в результате генетических экспериментов. Благодаря исключительным талантам и смертоносным навыкам он прослыл легендой киллерского цеха. Внешне хрупкая девушка Виктория из Hitman: Absolution также является результатом многолетних опытов. Под воздействием радиоактивного изотопа, находящегося в ожерелье, девушка обретает суперспособности и превращается совершенное орудие убийства: скорость повышается, усиливается регенерация, а в подсознании внедрены навыки опытного спецназовца.

В Metal Gear Solid IV появлялся корпус «Красавицы и чудовище», состоявший из женщин-солдат с явными признаками посттравматического стрессового расстройства. Все члены группы были облачены в специальные костюмы, которые в сочетании с их нестабильным психическим состоянием превращали четвёрку в смертоносных и непредсказуемых валькирий с нечеловеческой мощью. По способностям бойцы напоминали животных, в честь которых и получили прозвища: Смеющийся Осьминог обладал четырьмя щупальцами, Бешеный Ворон парил на крыльях, Плачущий Волк атаковал в четвероногом положении, а Кричащий Богомол атаковал сразу несколькими конечностями.

Знаменитая сцена строггофикации Мэтью Кейна, героя Quake, в своё время шокировала уровнем жестокости в кадре. В эпизоде показывалось то, как утратившие способность размножаться строгги превращали обычного человека в киборга из инопланетных компонентов. В мире Deus Ex вживление различных киберпротезов превратилось в обыденность. Потому неудивительно, что протагонисты то и дело сталкивались с улучшенными бойцами. Да и сами главные герои также относились к суперсолдатам, усиленными различными аугментациями. После воскрешения в Mass Effect 2, капитан Шепард также обрёл черты суперсолдата. В тело СПЕКТРа внедрили кибернетические улучшения, чем сделали капитана быстрее и сильнее обычного человека.

Deus Ex: Mankind Divided

В Final Fantasy на службе у корпорации «Шин-ра» находилось элитное подразделение СОЛДАТ, состоявшее из генетически-модифицированных бойцов. Все они наделялись сверхчеловеческой силой, скоростью, ловкостью и рядом уникальных способностей, предел которых фактически неизвестен. Появились суперсолдаты в ходе работы «Проекта Джинова», когда учёные смешали человеческую и инопланетную ДНК, также воздействовав на всё энергией Планеты. Так появились Сефирот и прочие антагонисты, выделявшиеся голубым цветом глаз и двуручными мечами в качестве основного оружия.

В Crysis особое подразделение спецназа США использовало сверхтехнологичный костюм, созданный на основе инопланетных технологий, который оказался симбионтом. Носитель получал мощную броню с маскировкой, повышенной скоростью, силой и выносливостью. В Metal Gear Solid V зомбиподобные суперсолдаты появились из-за воздействия голосовых паразитов. Микроорганизмы заменяли жертве весь кожный покров, образуя подобие защитной брони, увеличивали скорость, ловкость и силу, взамен лишая солдата разума.

Crysis

В двух частях Prototype для борьбы с Алексом Мерсером ГЕНТЕК усилила военных вирусом. Все участники проекта «НОЛЬ» из Katana ZERO сильно зависели от вещества «Хронос», который улучшал физические показатели и позволял замедлять время. А вот в Killing Floor опыты по созданию солдат будущего пошли не так, в результате чего на свободу вырвались зомби.