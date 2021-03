За Кель'талас: образ эльфов в видеоиграх

Сейчас сложно представить какое-либо фэнтези-произведение без эльфов. Эти остроухие создания из древних мифов и легенд перекочевали сначала в литературные произведения, а затем и в кино. С развитием видеоигр изящные создания и вовсе стали стандартной расой, которая встречается как на просторах вымышленного континента, так и в далёком космосе.



За долгие годы игровая индустрия познакомила игроков с множеством разновидностей сородичей Леголаса. В попытках освежить классический эльфийский образ разработчики меняли историю народа, их характер, внешность, придумывали множество ответвлений расы. О наиболее ярких и характерных образах эльфов в видеоиграх мы расскажем в данном тексте.

Эльфы в одиночных играх

Несмотря на множество игровых итераций, студии сохраняют наиболее узнаваемые черты эльфов. Практически во всех играх неизменными остаются стройные тела, необычная и древняя культура, феноменальное долголетие, мастерское управление луком и магией и особая связь с природой. Все эти стереотипы сформировались в массовой культуре под влиянием «Властелина колец», настольной Dungeons & Dragons и варгейма Warhammer 40 000.



Наиболее часто эльфы появляются в различных RPG и стратегиях. Данная жанровая особенность легко объясняется необходимостью создавать уникальные и отличные друг от друга фракции, с различными способностями и умениями.

Эльфы во вселенной WarCraft

Во вселенной WarCraft эльфы появились в результате магической мутации. Их общие предки – тролли – подверглись сильному влиянию Источника Вечности, из-за чего трансформировались в Ночных эльфов с тёмно-лиловой кожей и светящимися глазами. Позже от них отделились Высшие эльфы, которые после многочисленных войн переименовались в Эльфов Крови. Их отличала сильнейшая зависимость от магии, а также эгоистичность и ожесточённость. В дополнениях World of Warcraft последние также разделились на отдельные ветви: одни вошли в состав Орды, а другие остались верны армии Альянса. По сути, местные остроухие – это один народ, разделившийся на подгруппы из-за разных условий места обитания.

Эльфы в The Elder Scrolls

Во франшизе The Elder Scrolls эльфы и люди произошли от общего предка – эльнофеев. Местные жители обладают полным набором стандартных эльфийских характеристик за одним исключением: у местных мужчин-эльфов может расти борода, что крайне редкое явление для расы. Долголетие здесь объяснялось манипуляцией магией.



Сам этнос разделился на множество самостоятельных ответвлений с собственной религией, ареалом обитания и разным отношением к прошлому и братским народам. Высокие эльфы – альдмеры – отличаются высоким ростом, желтоватым оттенком кожи и склонностью к магии. Тёмные эльфы, они же данмеры, выделяются пепельной кожей, красными глазами и практикой ритуальных убийств. Босмеров или лесных эльфов можно узнать по смуглому цвету кожи, культу поклонения растительности и мясной диете. Они даже используют для курения личинки, поскольку Зелёный Пакт запрещает вредить листьям. Неудивительно, что из-за собственных привычек и обычаев среди остальных сородичей лесные эльфы прослыли дикарями. В Skyrim игроки познакомились со снежными эльфами – фалмерами. Некогда гордый народ, который отлично владел магией, деградировал до слепых обитателей подземелий, ненавидящих всех с поверхности.

Эльфы во вселенной The Witcher

В «Ведьмаке» разработчики из CD Projekt RED просто взяли готовый образ, придуманный писателем Анджеем Сапковским. В литературной серии некогда единые эльфы из-за неизвестного катаклизма разделились на Народ Ольх и Народ Гор, оказавшихся в разных мирах. К моменту событий игры остроухие полностью утратили былое величие, превратившись в тупиковую ветвь эволюции. И пока некоторые представители пытаются ассимилироваться в людском обществе, другие продолжают вести жестокую, но бессмысленную партизанскую войну. Обе группы, влачащие жалкое существование, постепенно вымирают, смешиваясь с людьми.

Эльфы в Dragon Age

В серии Dragon Age эльфы также представлены в виде народа, утратившего былое могущество и уступившего доминирующую роль людям. Когда-то бессмертный этнос разделился на вольных долийцев и городских эльфов. Первые живут кочевыми племенами в лесах вдали от людских глаз, где продолжают практиковать магию, оберегать древние тайны и культурное наследие предков. Вторые – это бывшие рабы и военнопленные, которые обитают в городах, в строго отведённых и огороженных гетто, где царствуют самоуправление, преступность и нищета. Долийцы сочувствуют собратьям, называя их «плоскоухими», хотя ко всем остальным относятся с презрением.



Взрослые эльфы наносят на лицо характерные татуировки. Замысловатые узоры называются валласлин, а чернила для них делаются из их собственной крови. Из-за красивой внешности представители расы пользуются большим спросом в качестве рабов.

Эльфы во вселенной Warhammer 40,000

В брутальном мире Warhammer 40,000 местные эльфы именуются эльдарами и рассекают по просторам Космоса при помощи футуристических технологий. Когда-то это была самая могущественная раса Галактики, далеко опередившая в развитии всех остальных. Но случилось Падение, и эльфы раскололись на три подфракции: высшие предпочли спасаться от божественного гнева на мини-кораблях, тёмные выбрали сотрудничество с богом Хаоса, а третьи обосновались на дальних рубежах Галактики, пытаясь жить в гармонии с природой.

Эльфы в Divinity: Original Sin

Мир дилогии Divinity: Original Sin ─ это классическое фэнтези с орками, людьми, нежитью, драконами, и, конечно же, эльфами-долгожителями. Представители расы обитают в лесах Ривеллона, хотя редко встречаются и в городах. Эльфы показаны здесь умелыми воинами, охотниками, ремесленниками и стражами лесов.



В фэнтезийно-стимпанковой вселенной Arcanum дивным образом переплелись магия и технологии. Если в прошлом эльфийские маги вершили судьбу планеты, то к настоящему моменту эльфы предстают пережитком прошлого, слабо влияющим на глобальные события мира. Малочисленный народ встречается в маленьких деревушках в лесной глуши.



Эльфы в SpellForce ─ это самый древний и благородный народ на Эо, а всё их общество построено на гармонии. Долгое время жители мирно существовали под защитой великих лесов, оттачивали мастерство стрельбы из лука и практиковали природную магию. А затем грянула война против тёмных рас, в том числе и против опасных норкейнов — тёмных эльфов. Из-за этого лесные жители вынуждены были объединиться против общего врага с людьми и дворфами.

Эльфы в Pillars of Eternity

В Pillars of Eternity нашлось место эльфам двух подвидов: лесные остроухие традиционно сильны в магии, ловкости и стрельбе из лука, а их белые собратья известны разве что своей таинственностью, ведь встретить их почти невозможно. В серии игр Heroes of Might and Magic ушастый народ представлен в двух фракциях. Сильваны (лесные эльфы) живут на ветвях Великого Древа, а тёмные эльфы предпочитают проводить время в подземном замке. В серии Tales родиной эльфов оказывается комета, которую жители были вынуждены покинуть.



События Neverwinter Nights, Icewind Dale и Baldur’s Gate происходят во вселенной Dungeons & Dragons. Местные эльфы – это красивые существа с хрупким телосложением и утончёнными чертами лица. Наиболее распространёнными считаются могущественные солнечные эльфы, непоседливые лунные, природолюбивые лесные и жестокие тёмные.

Эльфы в Shadowrun

В Shadowrun разработчики превратили первородных в высоких, хрупких и остроухих гуманоидов, которые стали рождаться у людей из-за необъяснимого генетического проявления. Обычные представители расы ─ долгожители, отличающиеся природной ловкостью, отличной координацией движений и улучшенным зрением. Косвенно к эльфоподобным народам можно отнести хилианов из серии игр The Legend of Zelda. В образах Линка и Зельды отчётливо считываются характерные черты эльфийской расы, правящей в Хайруле.



В проектах по произведениям эльфы это обыденное явление. В играх Harry Potter and the Chamber of Secrets и серии LEGO Harry Potter встречаются домовые эльфы, служащие хозяевам. А в игровой адаптации «Властелина колец» первородные и вовсе представлены полноценной фракцией.

Эльфы в ММО

Повсеместное засилье сородичей Леголаса встречается в различных MMO-проектах. Здешние представители остроухой расы наиболее близки к литературным образцам, а их дизайн не сильно отличается друг от друга.

Эльфы в ArcheAge

В ArcheAge местные эльфы выглядят как стройные, грациозные и сильные существа, хорошо развитые физически, в совершенстве владеющие магией и легко приспосабливающиеся к новым условиям. Внешняя красота соседствует с высокомерностью и жестокостью к чужакам. Их общество построено на почитании семьи, а все важные решения принимает Сенат.



Эльфов в «Линейке» ровно два вида: светлые, которые поклоняются богине воды Эве, и тёмные, почитающие богиню смерти Шиллен. Первые быстрее и проворнее сородичей, а второй подвид выделяется размеренностью действий и очень высоким наносимым уроном.

Эльфы в Black Desert

В Black Desert все эльфы обитают в живописной области Камасильвия. Остроухий народ зорко следит за местным порядком, насторожённо относится к чужакам и живёт по соседству с множеством дивных существ: грифонами, кентаврами и феями. Это настоящая концентрация традиционного образа лесных эльфов.



Остроухие в Аллодах сочетают в себе заносчивость, самовлюблённость, изящество и распутный образ жизни. Вся их жизнь построена на сотворении красоты и получении удовольствия. А ещё у них чарующий голос и голубые крылья за спиной.

Эльфы в Аллодах

Разработчики корейской ММО Mabinogi своеобразно подошли к стереотипу про долголетие расы. Местные эльфы ─ это пустынный народ, обречённый из-за проклятья на увядание и превращение в чудовищ. Таинственная болезнь убивает представителей расы ещё в юном возрасте.



Образ эльфов в видеоиграх многогранен и постоянно меняется. Каждый игрок может найти что-то для себя: самовлюблённого воина, умелого волшебника и мудрого наставника. Разработчикам только и остаётся, что интересно интерпретировать уже классический образ остроухого лучника.