Что такое Outriders и почему эта игра так популярна

Тёмная лошадка Outriders от People Can Fly стремительно ворвалась в топы чартов и собрала 100к онлайна в Steam за считанные дни с момента релиза. Учитывая, что шутер мультиплатформенный, то общие показатели могут быть значительно выше. Да и на момент написания этих строк она стабильно держит больше 50к каждый день.

В чём же причина такой популярности Outriders? Я провёл в игре несколько десятков часов, прошёл сюжетную кампанию и почти все побочные квесты, а также потрогал эндгейм-контент. Для меня это странно, что так вообще получилось, ведь я не фанат всех этих погонь за лутом.

Сюжетка реально большая и разнообразная

В первую очередь не воспринимайте Outriders как мультиплеерную игру по типу Destiny. Она скорее похожа на кооперативную Gears of War с цельным сюжетом, разбитым на несколько глав. И она действительно продолжительная, способная занять на несколько плотных вечеров, как и подобает ААА-игре.

Завязка предельно простая: в далёком будущем Земля оказалась непригодной для жизни, поэтому горстка людей разделилась на два ковчега и отправилась в далёкий космос на планету Енох.

Условно корабли можно разделить на два класса: светила человечества и отбросы. В первом были учёные, врачи и другие умные личности. А во втором были вояки, бывшие заключённые и прочие отморозки — они должны были охранять первых. Так уж вышло, что первый ковчег затерялся среди звёзд, а второй всё-таки долетел до Еноха сквозь непонятную электрическую аномалию, которая уничтожает всё, до чего дотянется. Сюжет же стартует спустя 31 год после того, как главный герой просыпается в криокамере. Пока он отлёживался, люди нашли загадочный источник сигнала, исходящий из-за разрушающей всё вокруг пелены. За ним главный герой и отправится.

Во время путешествий по Еноху главный герой вместе со своим товарищем на массивной тачке побывает в самых разнообразных локациях от каких-то зелёных болот с агрессивной фауной до заснеженных вершин и древних руин. За разнообразие и проработку локаций хочется поставить Outriders отдельный плюс — вы никогда не задерживаетесь на одном месте, антураж всё время меняется, а вместе с ним и доброжелательные персонажи с противниками.

Лор шутера, к моему удивлению, действительно глубокий — сторителлеры People Can Fly не зря получали зарплату. Локации, фракции, бандиты, разнообразный бестиарий противников — всему найдётся своё объяснение и описание. Однако подаётся этот самый лор предельно скучно, через тонны макулатуры на локациях и в специальном меню в дневнике. В игре есть кат-сцены, но каких-то откровенных диалогов или ударных событий можете не ждать. Плюс в ней много персонажей, которых по пути встретит главный герой, однако авторы почему-то пытаются играть в драматургов и регулярно убивают их самыми изощрёнными способами. Однако к ним просто не успеваешь привязаться, не успеваешь узнать их поближе. Поэтому каждая такая «душераздирающая» смерть не вызывает никаких эмоций. Ну да ладно, все мы знаем, что в такие игры в первую очередь приходят ради геймплея, и здесь у Outriders всё хорошо.

В этой игре крутая и аддиктивная стрельба

За последнее время вышло много крутых шутеров с отличными механиками стрельбы. Один только DOOM Eternal чего стоит. И Outriders если не встаёт в один ряд с творением id Software, то точно находится пониже где-то на одну-две ступеньки. Здесь просто приятно вдалбливать гашетку в самый упор геймпада и расстреливать бесконечные толпы противников, которые заполонили все локации. Однако чтобы получать от этой стрельбы удовольствие, нужно понять пару базовых принципов.

Всего в Outriders четыре класса героя, который вы выбираете в самом начале, переключаться между ними нельзя. Есть некий теневой ассасин, который управляет временем и умеет летать по полю боя на телепортах. Рядом с ним стоит пиромант, умеющий сжигать дотла всё вокруг, а ещё поодаль — местный фанат аватара Аанга, управляющий камнями. От выбора класса зависит набор ваших дальнейших способностей и, самое важное, метод лечения.

Традиционных аптечек в игре нет, каждый класс лечится по-разному. Выбранный мною теневой ассасин получает здоровье только убивая противников на ближней дистанции, а каменный чел просто регенерирует во время получения урона. Пиромант же, например, лечится только во время уничтожения подожжённых врагов.

Из-за этого возникает важное условие получения удовольствия от стрельбы в Outriders — вам нужно быть наглухо отбитым и всё время находиться в гуще событий, кастовать скиллы по их кулдауну и постоянно выискивать в толпах противников удобные цели для уничтожения. Простое отсиживание в укрытиях просто не поможет — вас зажмут с разных сторон, забросают гранатами и убьют. Вы должны стать охотником, который жадно носится по арене и уничтожает всё вокруг. В такие моменты шутер буквально фонтанирует красками и загоняет в ваш мозг ядерные дозы дофамина.

Однако без недостатков не обошлось. Некоторые арены сконструированы просто ужасно, из-за чего энкаунтеры становятся немного невозможными. Укрытия иногда расставлены чёрти как, а противники появляются из неожиданных мест, из-за чего ваш герой может превратиться в решето всего за считанные секунды. Ну и куда же без любимых многими снайперов? Они тут почти ваншотят за один залп, а стоят обычно в самой заднице локации, что ещё сильнее нагревает обстановку на арене и вашу пятую точку.

Да и самого разнообразия занятий игре ощутимо не хватает. Можно даже сказать, что она очень однотипная. Вы просто несетёсь вперёд и зачищаете арены от противников, чтобы потом столкнуться с ещё одной толпой врагов или особо упитанным боссом. Никаких интересных ситуаций или эпизодов с уникальным геймплеем. Дополнительные квесты тоже сводятся к этому процессу — просто сходить на локацию и завалить специального противника, а также орду его миньонов.

Механика лута и прокачки добавляет мотивацию проходить квесты и нестись вперёд без остановки

Теперь к ключевому — в Outriders реально интересно охотиться за лутом. Он здесь падает реже, чем в других лутер-шутерах, а первую легендарку я вообще получил только спустя десяток часов после начала прохождения. Надо ли описывать мой детский восторг, когда я наконец-то нашёл её?

Отвлекусь от лута и поясню за прокачку — она здесь двойная. За уничтожение противников вы прокачиваете две полоски: своего героя и окружающий мир. За первую вы получаете очки, которые можно вложить в три разные ветки с пассивными бонусами, а на избранных уровнях вам открывается новая способность (за раз можно нести только три). Крутость получаемого лута напрямую зависит от уровня мира, но вместе с этим повышается и количество стероидов в противниках. Причём вы не прокачаете его на максимум за одно полное прохождение сюжета и тут в дело вступает эндгейм, но об этом позже. При этом уровень мира можно в любой момент понизить, но и награда станет гораздо менее ценной.

Выхватив крутую пушку или другой хороший предмет, его стоит изучить. В артефактах топовых грейдов помимо прочего есть моды, которые напрямую влияют на геймплей или как-то меняют ваши способности. Если сама пушка фуфловая, то её можно разобрать, а мод добавится в вашу коллекцию. Таким образом можно собрать уникальный для себя билд из любого предпочитаемого оружия и брони. Плюс игра позволяет в любой момент перераспределить вложенные очки навыков, поэтому простор для фантазии очень большой.

А что по эндгейму?

Авторы прикольно подводят к этому эндгейму, и я не преследую цели заспойлерить вам сюжет, поэтому скажу так. По сути эндгейм здесь — это такой же набор однообразных миссий с зачисткой локации и убийством босса, но теперь к сложности добавляется ещё и таймер. Прошёл раньше определённой отметки — получил особо ценную награду. Затупил и долго убивал противников — довольствуйся объедками.

Эндгейм — это миссии и задания, открывающиеся после завершения основной кампании.



У эндгейма тоже есть своя полоска прокачки, в зависимости от которой открывается доступ в более сложные и богатые на лут зоны.

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Outriders вышла годной, но немного однообразной и будто слегка недоделанной. Ворох интересных идей с боевой системой и прокачкой оказывается похоронен под общим однообразием геймплея и отсутствием интересных ситуаций. Однако этой игре всё же стоит дать шанс, особенно если вы неровно дышите к артефактам оранжевого цвета и давно не играли в добротно сделанный шутер. Но готов поспорить — уже через несколько недель про Outriders забудут, ибо в современном мире такие игры долго не живут.