Мнение. Resident Evil Village — главный претендент на игру года

Я всегда очень неровно дышал к серии Resident Evil. Ну знаете, нравятся мне все вот эти вирусы, зомби, крышесносные моменты в духе японцев, твисты уровня B-movie и всё подобное. Поэтому я прошёл все номерные части, множество спин-оффов и даже посмотрел все фильмы (прости Господи, даже с Милой Йовович) с анимационными лентами.

И, чёрт возьми, наконец-то я дождался, когда на моём аккаунте будет красоваться рожа Криса Редфилда вперемешку с глазами оборотня, чтобы отправиться в эту богом забытую глушь и разобраться в происходящем.

Новая семья — ещё более чокнутая и опасная

Сразу оговорюсь — по просьбе Capcom я практически не буду затрагивать сюжет и постараюсь только кратко ввести вас в курс дела. События разворачиваются спустя три года после финала Resident Evil 7: Biohazard. Итан Уинтерс и Мия уехали в Восточную Европу и стараются вести спокойный образ жизни, а также воспитывать Роуз. Но в один тихий вечер в их дом врывается Крис Редфилд — он хладнокровно убивает Мию, вырубает Итана и забирает их дочь. Отцовский инстинкт главного героя раскочегаривается не на шутку и он отправляется в погоню за девочкой.



Это — всё, что я могу сказать о сюжете Resident Evil Village. Но, поверьте мне наслово, всё это описание настолько поверхностно, что можете вообще его не читать. На протяжении всей игры разработчики постоянно подкидывают новые твисты, сюжетные повороты и подробности о персонажах. Итан буквально с ноги заходит в тёмные хитросплетения ещё одной чокнутой семьи, но на этот раз всё гораздо сложнее, чем в Biohazard.

Во главе сюжета Village стоят четыре местных владыки, и они же будут игровыми боссами. Среди них и всеми любимая Леди Димитреску со своими тремя дочерьми. Остальные персонажи не менее колоритны — какой-то чел по имени Гайзенберг с внешним видом отца Гаскойна из Bloodborne и способностями Магнето из «Людей Икс», уродливый сплав человека и рыбы, а также маленькая кукла. Итану предстоит сразиться с каждым из них.



Давайте сразу скажу про Леди Димитреску. Цитирую слова своего главного редактора: «А разговоров-то было!». Обаятельной вампирше и её прекрасному замку посвящена всего четверть, если не одна пятая от всей продолжительности Village. Сначала Итан расправится с её дочками, а затем двухметровая дама будет преследовать его по всему замку на манер Мистера Икс из Resident Evil 2 Remake. От неё чертовски легко убежать, поэтому она была скорее промо-материалом для всей игры, чем её ключевым достоинством.



История Village получилась богатой на сюжетные повороты, но только в этот раз они действительно круто поставлены и заставляют каждый раз говорить: «Вот это прикол!» И я даже не знаю, что Capcom готовит для девятой части, которая должна завершить трилогию Итана Уинтерса и Криса Редфилда. Ведь я видел финал этой игры.

Добро пожаловать в российское село

Недостаток экранного времени Леди Димитреску с лихвой компенсируется геймплеем. Capcom продолжила развивать идеи седьмой части с видом от первого лица, однако авторы стали всё чаще обращать внимание на культовые части франшизы. Больше всего их, конечно, из Resident Evil 4, которая неспроста считается главной игрой всей серии.



Деревня — огромная локация, но она только с виду кажется открытой и просторной. На самом деле это такой же клубок из коридоров и секретных закоулков, в большую часть из которых вы просто не сможете попасть без специального предмета. В то же время село служит неким хабом, из него Итан попадает во все остальные области и охотится за боссами. И оно же по праву может считаться ещё одним главным героем. Деревня постоянно меняется, заселяется новыми противниками и проходами, а также секретами.



Остальные локации тоже выполнены в своём уникальном стиле. Болотистая местность с озером и огромной рыбой, гигантский многоуровневый завод с роботизированными противниками и страшными механизмами, отдалённый домик с видом на красивый водопад.

Capcom выдержала идеальный темп геймплея — от игры не хочется отрываться

В Village замечательный геймплейный темп, который буквально удерживает тебя перед монитором и разрешает отойти только по личным природным нуждам. Несмотря на кажущийся простор в локациях, вас постоянно ведут за ручку. Геймдизайнеры постарались сделать так, чтобы игрок дозированно получал немного страховинки, потом толпу врагов, потом какой-то твист, потом решение головоломки, потом что-то ещё. Смены приоритетов происходят бесшовно и настолько идеально вплетены в контекст, что ты их практически не замечаешь, плывёшь по течению.



Хватает и интересных геймплейных эпизодов, о которых мне, к сожалению, тоже нельзя рассказывать. Опишу прям в двух словах — в одном моменте игра начинает походить на Silent Hill и P.T. Я не особо боязливый и спокойно смотрю хорроры и прочее, но на протяжении этого геймплейного эпизода я точно отложил себе кирпичей на загородный дом. В другом сегменте игра превращается в настоящую мать его Call of Duty со срежиссированными перестрелками и толпами врагов. Однако это не вызывает отвращение, как в шестой части. Напротив, здесь это выглядит именно так, как должно было выглядеть.

Заклинаю вас — исследуйте всё, до чего можете дотянуться. В этом прекрасно поможет карта, на которую лично я смотрел чаще, чем в инвентарь. Некоторые загадки и околосюжетные области на ней отмечаются автоматически, а некоторые вам предстоит отыскать самостоятельно. Это стоит делать, поскольку игра вознаграждает сполна — оружием, апгрейдами и ценными ресурсами.



Как можно описать игровой процесс? Грубо говоря, попробуйте представить Resident Evil 4 с перспективой из седьмой части — у вас получится Village. Загадки простые и интуитивно понятные. Лишь в одном месте я серьёзно застрял на полчаса, но только по причине своей невнимательности. Сражения с боссами сопровождаются взрывами, разрушениями и прочим. Даже менеджмент инвентаря и местный торговец Герцог взяты напрямую из четвёртой части.



Отдельно про торговца. Во-первых, он очень обаятельный. С ним так и хочется сесть, хлопнуть по бокалу пива и порассуждать за жизнь. Пусть он и не ржёт так же мемно, как загадочный мужик из RE4. Во-вторых, у него можно покупать припасы и апгрейды для оружия, а также расширять инвентарь. Ещё у него можно прокачивать оружие. Каждой пушке можно увеличить огневую мощь, скорострельность, размер обоймы или темп перезарядки. Кроме того, Герцог большой любитель драгоценностей, которые тут валятся из противников, боссов и спрятанных тайников.

Ещё Герцог большой любитель вкусно покушать. Со временем у вас появится возможность приносить ему еду и готовить различные яства, бафающие главного героя. Области с животными всегда отмечены на карте, поэтому охотиться здесь просто и приятно. Это не Far Cry 5, но тоже неплохой способ разбавить геймплей.

Экономика и вообще баланс сил в хорроре выдержаны прекрасно. У вас всегда хватит денег на подходящие апгрейды и припасы, а перед мощными стычками игра любезно оставит для вас определённое количество патронов. Если внимательно исследовать локации и не лениться носиться по деревне в поисках нужной двери, то с пустыми карманами остаться просто невозможно.



Арсенал значительно расширился по сравнению с седьмой частью. В некоторых моментах он выигрывает даже у «четвёрки». Несколько видов пистолетов и дробовиков, шикарная снайперская винтовка, мощные магнумы, гранатомёт, бомбы и мины. В общем, местные аборигены очень пожалеют выходить на заряженного Уинтерса.



Насколько комфортно стрелять? Получше, чем в седьмой части, но до уровня той же Call of Duty категорически не достаёт. Но стоит похвалить Capcom за более концентрированный и жёсткий экшен, который иногда не прекращается ни на секунду. Но, в отличие от той же RE7, здесь он не надоедает и выглядит органично. Запомните, Village — это в первую очередь зрелищный экшен с хоррор-вставками, а не наоборот.

При этом игра сравнительно короткая. Я решил все загадки, отыскал все сокровища и нашел все тайники, и всё равно моё прохождение заняло 9,5 часов. Однако у меня язык не повернётся назвать это недостатком. За несколько вечеров, что вы проведёте за игрой, на вас вывалят огромное количество контента, интересных ситуаций и всего, за что мы любим серию Resident Evil. Я бы даже сказал, что с продолжительностью Capcom попала в масть. Плюс у хоррора высокая реиграбельность, и не только за счёт «Наемников». Но тут я, опять же, вынужден промолчать.



С технической точки Village безупречна. Работа со светом, окружением и звуком заслуживает самых высоких оценок, какие только я могу поставить. В некоторых местах пейзажи и локации замахиваются на фотореализм, который поражает воображение. Я играл на Xbox Series X и решил обойтись без рейтрейсинга. Он тут больше выполняет декоративную функцию и лишь снижает FPS на детализированных локациях. Поэтому его можно и отключить, кайфанёте всё равно.



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Resident Evil Village — один из главных претендентов на «Игру года». Это концентрированное и увлекательное приключение, которое придётся по нраву как заядлым фанатам франшизы, так и тем, кто только хочет к ней прикоснуться. За исключением малого экранного времени у Леди Димитреску я практически не нашёл в ней недостатков.