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Тест о том, как много ты знаешь о Resident Evil: Village

Resident Evil: Village
Равиль Зиганьшин
А ты готов к релизу Resident Evil: Village? Проверь знания об игре в этом непростом тесте
Вы будете удивлены, но в игре есть не только леди Димитреску!
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

До релиза Resident Evil: Village остались считаные дни. Уже вот-вот тысячи фанатов японской серии смогут вновь оказаться в шкуре Итана и узнать, что же сподвигло Криса Редфилда на убийство жены и кражу дочки главного героя. Помимо крутой истории, нас ждёт потрясающая готическая атмосфера, которая пробирает до мурашек даже в трейлерах, оборотни, сражения, крафт, ведьмы и самая высокая женщина (по крайней мере в играх) — Леди Димитреску. А пока мы потираем руки и ждём релиза, давайте попробуем вспомнить, что нам уже известно о грядущей игре.

Напомним, Resident Evil: Village — это восьмая номерная часть в серии, которая выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S уже на следующей неделе — 7 мая 2021 года.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Zerochan.net

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