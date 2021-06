Microsoft спасла от провала. Самые приятные моменты на E3 2021

Ну вот и закончилась Е3 2021. Хотя некоторые презентации будут продолжаться ещё какое-то время, всё самое важное и значимое мы уже увидели. В этом году выставка была странной, ведь это её дебют в эпоху коронавирусной пандемии. И тем не менее это лучше, чем ничего — нам показали классные трейлеры и игры, а также поделились деталями об уже анонсированных проектах. Мы перечислили самые позитивные моменты Е3 2021, из-за чего это мероприятие нельзя назвать провальным и неинтересным.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Уже на этом этапе выставку можно было закрыть, предварительно вручив Филу Спенсеру корону за лучшую презентацию. На конференции Microsoft наконец-то показали игровой процесс, наверное, самого ожидаемого шутера на постсоветском пространстве. И не просто обрывок, а целых пять минут! И байки со сталкерами у костра, и перестрелки с бандитами, и шикарная сцена рядом с «Дугой» — всё там есть. Осталось дождаться 28 апреля.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Геймплей Elden Ring

FromSoftware расщедрилась и решила показать игровой процесс горячо ожидаемой Elden Ring, а заодно поделиться с фанатами серией подробностей. События экшена будут развиваться в частично открытом мире, состоящем из шести разных зон. Боевая система значительно расширится, а у игроков появится гораздо больше вариантов вести сражение на своих условиях. Ну и завязку раскрыли: опять павшее королевство и древние владыки, но в этот раз мы будем охотиться за шестью частями могущественного кольца с целью объединить их в могущественный артефакт. Релиз 21 января.

Видео опубликовано на YouTube-канале BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Презентация мультиплеера Halo Infinite

Microsoft не могла не уделить внимание своей ключевой франшизе. На Е3 2021 издатель рассказал о мультиплеере Halo Infinite. Первый сюрприз: он будет полностью бесплатным для всех желающих. Второй: обещают очень много контента и многолетнюю поддержку, опираясь на отзывы фанатов. Ну и геймплей показали, естественно. И там есть на что посмотреть! Схватки стали значительно разнообразнее за счёт новых видов оружия и разных модификаторов, часть из которых придётся добывать прямо на поле боя. Релиз в конце 2022 года, сразу в Xbox Game Pass.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Game Pass, уничтожающий всё вокруг

Если раньше Game Pass считался просто клёвой штукой, благодаря которой можно оценить старые игры, то сейчас его можно легко назвать мегакрутой штукой, в которой будут десятки новых игр! И на Е3 2021 Фил Спенсер не стеснялся показывать трейлеры и при каждом удобном случае вставлять картинку «Play day one with Xbox Game Pass» («Играйте с первого же дня в Game Pass»).

Шутка ли, только до конца этого года в нём появится больше 20 новых игр, а затем туда заглянут S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield, The Outer Worlds 2 и другие тайтлы? Сервис постепенно становится разрушительным оружием в руках Microsoft, и она начинает активно этим пользоваться. Если ещё до Е3 2021 я сомневался, какую новую консоль порекомендовать друзьям, то сейчас чаша весов резко склонилась. И отнюдь не в пользу PS5.

Первый тизер «Аватара» от Ubisoft

Честно, презентацию Ubisoft нельзя назвать сногсшибательной. Французы сделали упор на Rainbow Six Extraction, которая пока кажется очень непонятной. Да и новых Assassin’s Creed и Splinter Cell не было, что тоже обидно. Но главный сюрприз был припасен на самый конец трансляции. На стриме появился лично Ив Гиймо и презентовал первый тизер Avatar: Frontiers of Pandora. Это экшен в открытом мире по мотивам того самого «Аватара» Джеймса Кэмерона, выполненный на новой версии движка Snowdrop. Выглядит как минимум интригующе, осталось подождать полноценный геймплей и другие подробности. Релиз в 2022 году.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.

Первый тизер Starfield

Bethesda всё же показала свою следующую RPG. На сей раз события происходят на просторах далёкого космоса. По словам Тодда Говарда, игра будет реально большой — действие её развернётся сразу на нескольких планетах, доступных для исследования. Сюжет игры перенесёт вас в XXIV век, когда человечество уже научилось летать на просторах галактики и наступила эра изучения самых глубоких уголков космоса. Сложно сказать, каким будет геймплей — Тодд Говард только вскользь упомянул, что он станет чуть более хардкорным, чем раньше. Релиз 11 ноября 2022 года. Кстати, в тот же день The Elder Scrolls V: Skyrim исполнится ровно десять лет.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Геймплей Battlefield 2042

DICE провела презентацию новой части Battlefield на конференции Microsoft. Авторы показали серию моментов из мультиплеерных матчей, где происходит самое настоящее (и очень зрелищное) мясо. Бойцы перестреливаются из укрытий и прячутся от техники; авиация сражается между собой, осыпая небеса градом пуль и ракет; танки расстреливают юркие джипы; где-то над зданиями летают солдаты на вингсьютах. Ну а потом всё это внезапно накрывает огромный смерч, который уничтожает всё на своём пути. Выглядит просто бомбезно, и если на релизе будет хотя бы половина от того, что показали в трейлере, то новой Call of Duty придётся несладко. Игра выйдет 22 октября 2021 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале Battlefield.

«Музыка нас связала» с трейлером Atomic Heart

Российская студия Mundfish решила зайти с козырей и снабдила новый трейлер Atomic Heart композицией группы «Мираж» под названием «Музыка нас связала». Уже это вызывает улыбку. Вы только вдумайтесь: классика нашей юности заиграла в наушниках у всех геймеров мира одновременно. Это же круто! Остаётся надеяться, что и сама Atomic Heart будет настолько же задорной и интересной, как этот видеоролик. Точная дата релиза экшена пока неизвестна.

Видео опубликовано на YouTube-канале Atomic Heart.

Первый полноценный трейлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Сиквел Breath of the Wild анонсировали ещё на Е3 2019, однако с тех пор Nintendo хранила молчание и совсем не делилась о нём подробностями. И вот завеса тайны, наконец, приподнята. Судя по видео, Зельду снова похитят тёмные силы, а Линку предстоит вновь спасти её. Вторая часть сделает большой упор на полёты. Главный герой будет проводить в воздухе значительно больше времени, поскольку Хайрул буквально по кускам взлетел на небо. Но, вероятно, это всё та же Breath of the Wild, просто больше и продуманней. Релиз ожидается в 2022 году только на Nintendo Switch.

Видео опубликовано на YouTube-канале Nintendo.