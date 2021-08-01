Игрок выполняет невероятные трюки на самолёте в GTA 5 — летает под мостами и крутит бочки

У пользователя форума Reddit под ником your_reddit_lawyerII крайне необычное хобби: он любит играть в GTA 5 и её мультиплеерный режим GTA Online. Однако в отличие от других поклонников Grand Theft Auto, он не занимается ролеплеем и не охотится на прочих игроков. your_reddit_lawyerII просто летает на самолётах и выдумывает крышесносные пируэты, выкладывая после получившиеся видео на форум.
Мы собрали лучшие трюки в одном видео. Жмите кнопку Play и не забудьте включить звук в плеере!
В одном из полётов, например, your_reddit_lawyerII пролетел мимо опор моста задом наперёд и ещё умудрился зависнуть в нужной точке и даже эвакуироваться после переворота самолёта, выпрыгнув прямо между железных балок! А в другом он сделал почти то же самое, но с другой концовкой — приземлился задней частью самолёта на крышу одного из зданий.
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58
-
18:32
-
16:11
-
15:24
-
15:05
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:11
-
13:37
-
12:58
-
12:28
-
11:03
-
10:20