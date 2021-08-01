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Трюки на самолёте в Grand Theft Auto 5 и GTA Online

Игрок выполняет невероятные трюки на самолёте в GTA 5 — летает под мостами и крутит бочки
Денис Абрамов Семён Кудряшов
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Трюки на самолёте в GTA 5
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Пристегните ремень и приготовьтесь к головокружению!

У пользователя форума Reddit под ником your_reddit_lawyerII крайне необычное хобби: он любит играть в GTA 5 и её мультиплеерный режим GTA Online. Однако в отличие от других поклонников Grand Theft Auto, он не занимается ролеплеем и не охотится на прочих игроков. your_reddit_lawyerII просто летает на самолётах и выдумывает крышесносные пируэты, выкладывая после получившиеся видео на форум.

Мы собрали лучшие трюки в одном видео. Жмите кнопку Play и не забудьте включить звук в плеере!

В одном из полётов, например, your_reddit_lawyerII пролетел мимо опор моста задом наперёд и ещё умудрился зависнуть в нужной точке и даже эвакуироваться после переворота самолёта, выпрыгнув прямо между железных балок! А в другом он сделал почти то же самое, но с другой концовкой — приземлился задней частью самолёта на крышу одного из зданий.

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