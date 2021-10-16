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Превью Team Spirit в полуфинале лузеров TI10, результаты Тим Спирит

Team Spirit в топ-4 The International 2021! Это лучший результат наших за восемь лет
Иван Мику
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Молодые таланты уже установили несколько ярких рекордов и продолжают борьбу за титул.

Вчера Team Spirit одержала две яркие победы на The International 2021 по Dota 2. Российская пятёрка игроков сначала выбила из турнира действующих чемпионов OG, а через несколько часов оказалась сильнее другой нашей команды, Virtus.pro. Этим результатом коллектив из СНГ уже вписал себя в историю.

Достаточно начать с того, что год назад игроков Team Spirit почти никто не знал даже в русскоязычном сообществе «Доты». Осенью 2020-го на региональных онлайн-турнирах специалисты приметили новый стак Yellow Submarine: без громких имён и ярких результатов, но с интересной игрой. В составе: опытный капитан Ярослав Miposhka Найдёнов и молодые паберы без опыта выступлений на про-сцене.

За несколько месяцев Yellow Submarine выросла до крепкого коллектива с амбициями. Полуфинал DOTA Summit 13 и локальные победы на EPIC League, может быть, нельзя назвать успехом, но на фоне кризиса в СНГ это давало надежду. Составом YeS моментально заинтересовался клуб Team Spirit, и уже в декабре игроки подписали контракты с организацией.

Мог ли поверить руководящий состав Spirit в то, что через 10 месяцев эти подписанные на перспективу ребята принесут клубу больше призовых, чем все остальные составы за более чем пятилетнюю историю (минимум $ 2,4 млн за TI10 против $ 1,6 млн)? Думаю, вряд ли.

По ходу сезона коллектив доказал, что способен выдержать конкуренцию в регионе даже на длительной дистанции. Игроки Team Spirit работали больше, чем кто-либо другой: в перерывах между официальными лигами Dota Pro Circuit они тренировались на онлайн-ивентах, а в выходные анализировали игры топ-команд и уделяли «Доте» максимум возможного времени.

Но всё же те результаты можно считать разве что локальными успехами. Да, СНГ-команды давно не показывали хорошей игры, и даже 7-8-е место на глобальном WePlay AniMajor в Киеве специалисты рассматривали как большую удачу. К тому же Team Spirit всё время оказывалась в тени Virtus.pro – безупречной в регионе, но очень проблемной на LAN-турнирах.

Поэтому вполне логично, что к The International русскоязычные фанаты Dota 2 подходили со смешанными чувствами. Да, от региона в Бухарест отправились две яркие и молодые команды. Но в то же время: минимум опыта на подобных турнирах, ужасные результаты СНГ в целом и слабый индивидуальный скилл на фоне грандов. Надеяться на место в топ-8 и выше было чрезвычайно сложно.

Надо сказать, что оба российских клуба приятно удивили. В случае c Virtus.pro хороший результат на групповом этапе был ожидаем, команда заняла хорошее место в группе и успела показать яркую игру.

Team Spirit же перед стартом The International успели похоронить, отправив в «группу смерти» с Secret, PSG.LGD и VIci Gaming – тремя суперфаворитами ивента в Бухаресте. Но после неудачного старта (1-3) «Драконы» выиграли четыре матча подряд и уверенно влетели в верхнюю сетку.

Уже этого казалось достаточно: до турнира игроки и тренер Spirit говорили о том, что неплохо было бы зацепиться за восьмёрку лучших команд мира. Но в следующие три дня состав прыгнул выше головы, удивив и всех вокруг, и самих себя.

Победа над Fnatic, наверное, была ожидаемой. Азиатской команде на этом турнире было некомфортно: найти своих героев и игровой стиль оказалось слишком сложно. Но то, в каком стиле Team Spirit переиграли соперника, поразило всех: российская команда просто разгромила «Оранжевых». Пожалуй, это была самая уверенная победа на этом The International.

Главным сюрпризом стало то, что в похожем стиле Miposhka и компания расправились с действующими чемпионами мира. Да, OG далека от идеальной формы, но способна собраться в решающий момент и явить зрителям чудо. Только в этот раз Team Spirit не дала ни единого шанса сделать это – вновь яркая победа со счётом 2:0.

Встреча с другой командой из России оказалась самой сложной. Virtus.pro точно так же была достойна попасть в клуб сильнейших на TI10. Она шла фаворитом нашего региона весь сезон. VP не проигрывала Team Spirit в «Доте» почти шесть лет, с декабря 2015 года… Но сумасшедшая форма и настрой «Драконов» на победу позволил им сотворить историю.

Восемь лет, с того самого финала между The Alliance и NAVI (Dendi, XBOCT, Puppey) СНГ-команды не могли попасть даже в топ-4. Молодые парни из Team Spirit (большинству нет и 20 лет) сделали это с первого раза – тогда, когда представить это было труднее всего.

И, кажется, они не намерены останавливаться. В субботу вечером, 16 октября, Team Spirit продолжит борьбу на турнире матчем с одной из китайских команд – Invictus Gaming или Vici Gaming. И если посмотреть, на каком кураже сейчас находится TS, и увидеть огонь в её глазах, то за гостей из Китая становится страшновато…

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