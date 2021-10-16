Team Spirit в топ-4 The International 2021! Это лучший результат наших за восемь лет

Вчера Team Spirit одержала две яркие победы на The International 2021 по Dota 2. Российская пятёрка игроков сначала выбила из турнира действующих чемпионов OG, а через несколько часов оказалась сильнее другой нашей команды, Virtus.pro. Этим результатом коллектив из СНГ уже вписал себя в историю.

Достаточно начать с того, что год назад игроков Team Spirit почти никто не знал даже в русскоязычном сообществе «Доты». Осенью 2020-го на региональных онлайн-турнирах специалисты приметили новый стак Yellow Submarine: без громких имён и ярких результатов, но с интересной игрой. В составе: опытный капитан Ярослав Miposhka Найдёнов и молодые паберы без опыта выступлений на про-сцене.

За несколько месяцев Yellow Submarine выросла до крепкого коллектива с амбициями. Полуфинал DOTA Summit 13 и локальные победы на EPIC League, может быть, нельзя назвать успехом, но на фоне кризиса в СНГ это давало надежду. Составом YeS моментально заинтересовался клуб Team Spirit, и уже в декабре игроки подписали контракты с организацией.

Мог ли поверить руководящий состав Spirit в то, что через 10 месяцев эти подписанные на перспективу ребята принесут клубу больше призовых, чем все остальные составы за более чем пятилетнюю историю (минимум $ 2,4 млн за TI10 против $ 1,6 млн)? Думаю, вряд ли.

По ходу сезона коллектив доказал, что способен выдержать конкуренцию в регионе даже на длительной дистанции. Игроки Team Spirit работали больше, чем кто-либо другой: в перерывах между официальными лигами Dota Pro Circuit они тренировались на онлайн-ивентах, а в выходные анализировали игры топ-команд и уделяли «Доте» максимум возможного времени.

Но всё же те результаты можно считать разве что локальными успехами. Да, СНГ-команды давно не показывали хорошей игры, и даже 7-8-е место на глобальном WePlay AniMajor в Киеве специалисты рассматривали как большую удачу. К тому же Team Spirit всё время оказывалась в тени Virtus.pro – безупречной в регионе, но очень проблемной на LAN-турнирах.

Поэтому вполне логично, что к The International русскоязычные фанаты Dota 2 подходили со смешанными чувствами. Да, от региона в Бухарест отправились две яркие и молодые команды. Но в то же время: минимум опыта на подобных турнирах, ужасные результаты СНГ в целом и слабый индивидуальный скилл на фоне грандов. Надеяться на место в топ-8 и выше было чрезвычайно сложно.

Надо сказать, что оба российских клуба приятно удивили. В случае c Virtus.pro хороший результат на групповом этапе был ожидаем, команда заняла хорошее место в группе и успела показать яркую игру.

Team Spirit же перед стартом The International успели похоронить, отправив в «группу смерти» с Secret, PSG.LGD и VIci Gaming – тремя суперфаворитами ивента в Бухаресте. Но после неудачного старта (1-3) «Драконы» выиграли четыре матча подряд и уверенно влетели в верхнюю сетку.

Уже этого казалось достаточно: до турнира игроки и тренер Spirit говорили о том, что неплохо было бы зацепиться за восьмёрку лучших команд мира. Но в следующие три дня состав прыгнул выше головы, удивив и всех вокруг, и самих себя.

Победа над Fnatic, наверное, была ожидаемой. Азиатской команде на этом турнире было некомфортно: найти своих героев и игровой стиль оказалось слишком сложно. Но то, в каком стиле Team Spirit переиграли соперника, поразило всех: российская команда просто разгромила «Оранжевых». Пожалуй, это была самая уверенная победа на этом The International.

Главным сюрпризом стало то, что в похожем стиле Miposhka и компания расправились с действующими чемпионами мира. Да, OG далека от идеальной формы, но способна собраться в решающий момент и явить зрителям чудо. Только в этот раз Team Spirit не дала ни единого шанса сделать это – вновь яркая победа со счётом 2:0.

Встреча с другой командой из России оказалась самой сложной. Virtus.pro точно так же была достойна попасть в клуб сильнейших на TI10. Она шла фаворитом нашего региона весь сезон. VP не проигрывала Team Spirit в «Доте» почти шесть лет, с декабря 2015 года… Но сумасшедшая форма и настрой «Драконов» на победу позволил им сотворить историю.

Восемь лет, с того самого финала между The Alliance и NAVI (Dendi, XBOCT, Puppey) СНГ-команды не могли попасть даже в топ-4. Молодые парни из Team Spirit (большинству нет и 20 лет) сделали это с первого раза – тогда, когда представить это было труднее всего.

И, кажется, они не намерены останавливаться. В субботу вечером, 16 октября, Team Spirit продолжит борьбу на турнире матчем с одной из китайских команд – Invictus Gaming или Vici Gaming. И если посмотреть, на каком кураже сейчас находится TS, и увидеть огонь в её глазах, то за гостей из Китая становится страшновато…