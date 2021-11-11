GTA всегда была в центре крупных скандалов. Мы вспомнили самые известные

Серия Grand Theft Auto давно стала настоящим культурным феноменом. Сложно представить другую игровую франшизу, на долю которой пришлось бы столько любви и критики одновременно. Оно и неудивительно, учитывая, насколько острые, спорные и скользкие темы затрагиваются разработчиками в разных частях. Геймплей, основанный на насилии, возможность играть за преступников, полная свобода действий притягивают внимание борцов за моральные устои и любителей нажиться.

Выход практически каждой части сопровождался различными скандалами. В честь выхода ремастеров GTA Trilogy мы собрали шесть самых интересных и громких случаев.

1. Чёрный пиар

Традицию влипать в разные скандалы «Великий автоугонщик» завёл с первой части во многом благодаря своим же создателям. Думая над тем, как продвинуть новый проект в массы, авторы решили разыграть козырную карту с тотальным насилием в основе геймплея.

Для этого студия обратилась к известному в те времена публицисту Максу Клиффорду. Опытный пиарщик Клиффорд выпустил серию материалов, посвящённых ужасам виртуальной жестокости будущей франшизы. Правильно подобранные слова и верно расставленные акценты тут же привлекли внимание СМИ и разных телепередач, а уже за ними в дело втянулись политики и общественные деятели. Все они наперебой рассказывали одну и ту же мантру: «GTA – это плохо».

И такая критика сработала лучше всякой рекламы. Об игре говорили, её упоминали в новостях, что только подогревало любопытство геймеров. Расплачиваться за такой креатив пришлось запретом на продажу в Бразилии и временным баном в Великобритании. Обретённая на старте репутация также сказалась на будущем игры, когда ещё несколько стран полностью запретили её продажу.

Судьба самого Макса Клиффорда сложилась не лучшим образом. Публициста вскоре посадили в тюрьму за насилие, где тот и умер. До конца своих дней он отрицал какой-либо вклад в рост популярности франшизы.

2. Дискриминация гаитян и кубинцев

Вскоре после выхода GTA: Vice City на Rockstar резко обиделись гаитянская и кубинская общины. Представители этнических групп обвинили студию в дискриминации, выставлении с неблагоприятной стороны и разжигании межнациональной вражды. Причина такого возмущения лежала на поверхности. В игре эти два народа встречались только в качестве преступников и наркоторговцев. Прочие персонажи отпускали на их счёт колкие ругательства, а главный герой убивал их в больших количествах.

Компания быстро извинилась перед представителями общины и заменила наиболее крепкие выражения. В поздних версиях гангстеры и вовсе обрели нужную нейтральность. Этот случай не произвёл резонанс в обществе, но стал заметной вехой в скандальной летописи франшизы.

3. «Горячий кофе»

Долгие годы юрист Джек Томпсон вёл личный крестовый поход против Grand Theft Auto. Но по множеству причин большинство исков и дел заканчивались поражением. Тем любопытнее, что его самая громкая победа связана с одним из мощнейших скандалов в истории серии. Речь о модификации Hot Coffee.

Первоначально в San Andreas содержалась мини-игра, симулировавшая половой акт. Из релизной версии «клубничку» вырезали, оставив только момент, где Си-Джей заглядывал к девушке в гости на чашечку кофе. Сцена сопровождалась видами дома снаружи и характерными стонами. Народные умельцы быстро отыскали в коде экшена удалённое развлечение и вернули его на место. Оказалось, что разработчики не стали убирать мини-игру из-за анимаций, которые использовались в других роликах.

Томпсон не упустил столь удобного момента и развернул целую кампанию против Rockstar. К адвокату присоединились многочисленные политики и общественные деятели, а сенатор Хиллари Клинтон потребовала срочного расследования. Борцы за нравственность наперебой рассказывали о вреде вырезанного сексуального контента для детской психики.

Джек Томпсон

Rockstar упорно отрицала свою вину, перекидывая ответственность на создателей модов. Однако потом злосчастную мини-игру нашли и в консольной версии тайтла, после чего студия во всём призналась. Комиссия ESRB изменила рейтинг San Andreas на «Только для взрослых». Чтобы ограничения не ударили по продажам, авторы быстро удалили активность из кода, заново переиздав весь тираж. Купившим «взрослый» вариант предложили поменять диски на «исправленную» версию с доплатой в $ 35 в качестве моральной компенсации.

Вот только по официальным данным за деньгами обратились всего 2676 геймеров. Цифры сильно расстроили борцов за нравственность, явно рассчитывавших на большее, это несколько обесценило их успех. Карьера Томпсона закончилась в 2008 году, когда суд Флориды лишил его адвокатской лицензии за неадекватный подход к делам.

4. Против моддеров

Отношения с мододелами у разработчиков сложились неоднозначные. Речь не только о Hot Coffee. В немалой степени из-за студии заглохли фанатские попытки перенести Liberty City на движок пятой части.

Но самый громкий скандал случился в 2017 году, когда Take-Two потребовала закрыть популярный инструментарий для создания модификаций Open IV. Не желая сталкиваться с юристами компании, владельцы платформы ограничили к нему доступ. И тут фанатское негодование превысило все немыслимые показатели. Кроме бурления на форумах, геймеры совместными усилиями обрушили рейтинг GTA 5 в Steam до «в основном отрицательно».

Руководителям пришлось принести извинения и объяснить, что запрет был связан с массовым производством чит-кодов и что к модам для однопользовательской игры у них претензий нет. Вскоре запрет вовсе сняли. Но даже после всех этих действий поклонники ещё долго припоминали разработчикам их ошибки.

5. Звёзды против GTA

В отдельную категорию стоит отнести множество исков за якобы нарушенное авторское право. За долгую историю франшизы множество звёзд разной величины и значимости обвиняли Rockstar в краже их образа, творчества или внешности. Отметим наиболее примечательные случаи.

Майкл Вашингтон

В 2010 году рэпер Майкл Вашингтон потребовал от разработчиков $ 250 млн. Бывший вокалист группы Cypress Hill утверждал, что авторы игры срисовали с него внешность протагониста GTA: San Andreas Карла Джонсона. В доказательство он приводил свои старые фотографии, а также якобы договорённость между ним и представителями компании о возможном создании персонажа на его основе. Суд эти доводы не убедили, и вердикт вынесли в пользу Rockstar.

Более скромные $ 40 млн компенсации требовала Карен Гравано. Дочь бывшего мафиози утверждала, что биография и внешность героини Антонио Боттино списаны с неё. Вот только автобиография, на которую ссылалась Карен, на момент иска лишь готовилась к публикации, да и модель в игре выглядела заметно стройнее «оригинала». Этих аргументов оказалось достаточно, чтобы отбиться от нападения.

Карен Гравано

Пребывавшая в затяжном пике Линдси Лохан в 2014 году внезапно обнаружила сходство между собой и персонажем Лейси Джонас из пятой части. Решение суда звучало однозначно: пародия на кого-то в сатирическом произведении законом не запрещена. Но актриса не сдалась и зашла с другого угла. В новом требовании говорилось, что разработчики украли её образ для рекламного плаката с красоткой в бикини. Урегулирование спора затянулось до 2018 года, а окончательное решение было вынесено в пользу Rockstar.

Линдси Лохан

По официальному заявлению, всего на компанию подали исков на общую сумму более $ 1 млрд. Удивляться тому, что значительная часть из них пришлась именно на серию GTA, вряд ли стоит.

6. Некрасивое расставание с одним из идеологов серии

Долгие годы Лесли Бензис считался одним из главных лиц, определявших вектор развития «Великого автоугонщика». Однако у него случился разлад с братьями Хаузерами, из-за чего он был вынужден покинуть команду в 2015 году. По словам геймдизайнера, его отправили в полугодовой творческий отпуск, во время которого тихо отстранили от работы. Рабочую почту отключили, пропуск перестал работать, а ему самому рекомендовали держаться подальше.

После неудачных попыток договориться бывший руководитель отправился в суд, требуя от компании $ 150 млн невыплаченных гонораров. В ответ Rockstar подала встречный иск о нарушении контракта, когда Бензис якобы самовольно отлучился в злосчастный творческий отпуск.

Судебные тяжбы продлились несколько лет. После серии вынесенных приговоров и апелляций стороны смогли урегулировать конфликт только в 2019 году. Лесли Бензис остался в игровой индустрии, открыв собственную студию.

Различные скандалы, сопровождающие франшизу «Великого автоугонщика», давно стали её основной фишкой, одним из обязательных элементов. И шестую часть хочется дождаться в том числе ради того, чтобы посмотреть, чьи чувства разработчики заденут в этот раз.