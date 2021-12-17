Настоящая «Матрица 4» вышла 16 лет назад, а «Воскрешение» продолжает её сюжет

The Matrix Online была очень амбициозной игрой. Проект начали делать параллельно с фильмами-сиквелами, а в разработке напрямую участвовали бывшие тогда ещё братьями Вачовски. В результате сюжет продолжал невнятную концовку третьей ленты, объясняя и дополняя то, что в ней произошло. Ни «Аниматрица», ни другие произведения по франшизе не сделали этого настолько глубоко, насколько просуществовавшая всего четыре года MMORPG.

Из-за участия Вачовски The Matrix Online, похоже, до сих пор считается каноничным произведением. Настолько, что она явно повлияла на сюжет четвёртого фильма — именно здесь умер привычный Морфеус и началась новая война между людьми и машинами. Братья Вачовски были впечатлены возможностями видеоигрового медиума, поэтому хотели придать игре как можно бóльшую значимость. Но даже сами разработчики недавно признались, что каноничность игры стала для них шоком.

Чтобы понять, что происходит в «Матрице: Воскрешение», нужно знать сюжет The Matrix Online. В этом материале мы расскажем историю вселенной, произошедшую между третьим и четвёртым фильмами. Но начнём всё-таки с того, что же это была за игра и какую жизнь она успела прожить.

Текст содержит незначительные спойлеры «Матрицы: Воскрешение». Если вы ещё не посмотрели её, но хотите, то лучше вернитесь позже.

История The Matrix Online

Разработкой занималась студия Monolith, которая известна за F.E.A.R и Middle-Earth: Shadow Of. В разное время издателем успели выступить и SEGA, и Sony, и Warner Bros., и даже Ubisoft, но последняя покинула проект на раннем этапе, испугавшись холодного приёма сиквелов в кино и переполненности рынка MMORPG.

Разработка началась после первого фильма и шла параллельно со съёмками «Перезагрузки» и «Революции»; несмотря на творческую свободу, разработчики часто консультировались с Вачовски и даже могли читать сценарии фильмов до начала съёмок.

Геймплейно проект представляет собой классическую MMORPG с таргетной боевой системой. Игрокам было доступно три класса на выбор: Хакер, Кодер и Оперативник. Если соотносить их с классическими ролями в MMO, то получались «маг», «крафтер» и «воин» соответственно.

Бой протекал в реальном времени, но вероятности, урон и защита всё равно рассчитывались похожим на классические MMO образом. Временами это вызывало подтормаживания, которые особенно усиливались в масштабных PvP-сражениях.

Все персонажи игроков назывались «Красными таблетками» — по аналогии со знаменитой сценой из фильма. Собственно, каждый начинавший игру проходил через подобную сцену, синяя таблетка возвращала в главное меню. В мире игры «Синими таблетками» звались люди, отказавшиеся узнать правду или ещё не получившие такую возможность.

А вот тот, кто в итоге соглашался узнать, насколько глубока кроличья нора, после обучения выбирал одну из трёх фракций, чем и обосновывался PvP-элемент.

Самым банальным вариантом было выбрать Зион. «Зиониты» боролись с машинами в любом проявлении, пытаясь спасти как можно людей, подключённых к виртуальной реальности. Сторонники захватчиков, наоборот, были заинтересованы в сохранении текущего состояния Матрицы. Единственным способом они видели плотное сотрудничество с машинами. Соблюдая хитрый нейтралитет, но никогда не упуская возможности получить выгоду, существовала и фракция Меровингов.

Как и в фильмах, француз руководит изгнанными программами, которые скрываются в Матрице. Они не участвуют в противостоянии напрямую и преследуют свои интересы.

Сюжет игры развивался с помощью глобальных событий. Первым из них была смерть Морфеуса, который бегал по городу и требовал у машин вернуть тело Нео. Модель Морфеуса действительно перемещалась по городу с криками — героем в это время управлял один из разработчиков специального отдела Live Action. Именно подобными событиями сюжет игры и двигался, но всё это быстро закончилось — игра вышла в 2005-м, а последнее событие произошло в 2007 году. После этого ещё два года развитием игры занимался буквально один человек, а в 2009-м проект закрыли окончательно.

Полноценно поиграть в The Matrix Online сейчас нельзя, энтузиасты смогли восстановить лишь часть функционала сервера, поэтому возможности игроков на них пока ограничены. Но это не отменяет важности событий игры в разрезе вселенной, поэтому самое время перейти к сюжету The Matrix Online.

Сюжет The Matrix Online

История стартует практически сразу после завершения фильма «Матрица: Революция». Последний город людей Зион был почти уничтожен машинами, но Нео смог уговорить не разрушать его, взамен победив агента Смита. Избранный разбирается с противником и умирает, но машины оставляют его тело себе. Прорицательница Пифия и Архитектор заключают соглашение, в рамках которого каждому, в том числе и программам, будет предоставлена возможность выйти из Матрицы. Что стало с Нео — никто не знает.

Именно это побуждает Морфеуса начать действовать. Как и некоторые другие люди, он не верит в мир между людьми и машинами, поэтому устраивает ряд терактов в городе, требуя вернуть тело Нео. Причём разработчики, управляющие героем, устанавливали бомбы в тех местах, где выбравшие фракцию Машин игроки чаще всего появлялись.

После этого неделю длилось событие «Охота на Морфеуса», в ходе которого одни игроки обезвреживали бомбы, чтобы сохранить мир с машинами, а другие искали самого террориста. Но на шестой день произошла трагедия — Морфеуса убил таинственный ассасин, который не входил в число известных программ в каноне игры и не был живым игроком.

Разработчики решились на отчаянный шанс с одобрения Вачовски, чтобы привлечь побольше внимания к проекту. Им это удалось: многие действительно хотели отомстить за смерть лидера сопротивления.

После этого важную роль в сюжете начинает играть Ниоба, которая стремится сохранить мир. Заявив машинам, что это не её рук дело, она берётся за расследование. Вскоре стартует следующее событие, в рамках которого город атакуют копии таинственного ассасина, для борьбы с которыми игрокам разных фракций нужно объединиться.

В ходе противостояния с ассасином Ниоба формирует отдельную команду, члены которой убивают её после устранения угрозы. Здесь появляется противоречие — в фильме Ниоба присутствует. В ходе расследования были обнаружены особые кейсы, которые были своеобразными «чит-кодами» для Матрицы. Ради них оперативники и пошли на отчаянный шаг. Впрочем, агенты вскоре расправляются с предателями, устроившими в городе беспредел.

Параллельно с этим люди строили новый, неизвестный машинам, город, названный Вторым Зионом. Вскоре после завершения истории Ниобы машины узнают о нём и отправляют туда армию, чтобы уничтожить. Этим заканчивается то хрупкое перемирие, которого с таким трудом добился Нео — с этого момент все «отказники» в Матрице снова считаются криминальными элементами, с которыми нужно бороться.

Из-за уничтожения Второго Зиона в Матрице зреет конфликт, что пробуждает Первосозданных — это самые первые программы, созданные для заселения города. Их поведение очень отличается от других ботов и обычных людей, что вносит дисбаланс в систему. Конечно, это не может не потревожить Архитектора. Игрокам показывают, что он впервые понимает, насколько мощно изменили Матрицу действия Пифии и Нео.

При этом среди людей появляется всё больше Избранных, обладающих схожими с Нео способностями. Они могут воздействовать на симуляцию гораздо глубже, чем обычные оперативники вроде Морфеуса или Тринити.

Последним событием стало появление Призрака — бывшего соратник Ниобы, который в ходе одной из программных ошибок попадал за пределы симуляции. Там Призрак увидел Нео и Тринити, разговаривающих о чём-то. Всё это время машины пытались обмануть пользователей, создавая симулякры известных персонажей вроде Нео, Тринити и Морфеуса. Эти клоны участвовали во многих событиях игры, но увиденные Призраком герои симулякрами не были, поскольку фактически находились вне Матрицы.

А узнать точно, каким же в итоге образом всё закрутилось в четвёртом фильме, можно уже сейчас! «Матрица: Воскрешение» уже стартовала в российских кинотеатрах. Мы сходили на фильм и подготовили два текста: обзор без спойлеров и полное описание всех сюжетных моментов.