Тусовка с ведьмаками и загул по салунам — лучшие квесты с алкоголем в видеоиграх

Разработчики используют алкоголь в видеоиграх по-разному. В одних проектах он встречается только на фоне, а в других достаточно тесно переплетён в игровой процесс, позволяя создавать интересные ситуации. Обычно бутылка горяченького выполняет роль аптечки, а её вредоносный эффект изображают размытием экрана.

Но в некоторых случаях авторы создают интересные задания, завязанные на «первой и второй». Собрали для вас пять самых интересных и запоминающихся алкоквестов в видеоиграх.

Само собой, дальше по тексту будут спойлеры к отдельным заданиям. Если вы ещё проходите какую-то из этих игр, то лучше вернитесь к прочтению позже.

Kingdom Come: Deliverance

«Неисповедимые пути»

Kingdom Come: Deliverance отметилась не только своим ужасным техническим состоянием на старте, но и одним из самых запоминающихся алкогольных квестов за последние годы. В миссии «Неисповедимые пути» Индржих посещает деревню Ужица, где надеется выяснить новые подробности налёта на конный завод.

В ходе расследования протагонист постепенно выходит на отца Богута, который явно знает больше, чем говорит. Но священник отказывается просто так выдавать подробности случившегося в Скалице, прикрываясь церковными правилами. Однако если уговорить его нарушить данные обеты, то свидетель назначит встречу в местной корчме. Здесь игрок может выбрать, пить ему или сидеть трезвым. Но будем честными – путь грешника куда интереснее, да и достижение «Девственник» вряд ли способно кого порадовать.

В итоге отец Богута и Индржих проводят бурную ночь. За это время они успевают подраться с мужиками, сыграть множество партий в зонк, обсудить идеи Яна Гуса, разбудить полдеревни церковным колоколом и предаться плотским утехам. Протагонисту предстоит даже отслужить мессу вместо своего собутыльника. И здесь вечерние диалоги придутся как нельзя кстати.

The Elder Scrolls V: Skyrim

«Перепить Сэма Гевена» и «Незабываемая ночка»

Если в задании «Перепить Сэма Гевена» герои только начинают предаваться выпивке, то в «Незабываемой ночке» игрок сталкивается с последствиями недавнего загула. Случайное знакомство в одной из многочисленных таверн Скайрима приводит главного героя, пожалуй, к одному из самых интересных приключений в жизни. Таинственный Сэм Гевен предлагает драконорождённому посостязаться в распитии эля, поставив на кон волшебный посох. Однако после нескольких кружек новоиспечённые друзья решают дальше продолжить веселье.

Дальше события развиваются в духе «Мальчишника в Вегасе». Персонаж просыпается на другом краю Скайрима в храме Дибеллы. Выясняется, что вы и ваш собутыльник устроили настоящий переполох. В попытках найти потерявшегося товарища предстоит узнать, что вы успели натворить. Оказывается, гуляки умудрились украсть у фермера козла и продать его великану, осквернить священное место и признаться в любви уродливой ведьме.

Похождения получились настолько захватывающими и интересными, что впечатлили даже Принца Даэдра Сангвина, который скрывался под личиной Сэма, за что игрок всё-таки получает посох.

«Ведьмак 2: Убийцы королей»

«Похмелье»

Геральт из Ривии, несмотря на суровый вид, любит проводить время в хорошей компании с выпивкой. Неудивительно, что в каждой части «Ведьмака» встречаются интересные миссии подобного рода. При этом все подобные квесты — уникальные.

В «Убийцах королей» в задании с говорящим названием «Похмелье» главному герою, подобно драконорождённому, необходимо выяснить подробности вчерашнего загула. Небольшая вечеринка в штабе «синих полосок» закончилась тем, что охотник на монстров вырубился и очнулся голым возле гавани Флотзама. Более того, теперь шею седовласого украшала татуировка в виде обнажённой дамы.

По мере прохождения выясняется, что Геральт успел и выпить, и пометать ножи, и потягаться в борьбе на руках, и даже подраться с Верноном Роше. Затем герой вместе с четырьмя новыми друзьями приполз в бордель мадам Гарваны, где заказал лучших девочек. Но вместо уютного времяпровождения гуляющая компания оседлала их и велела отправиться в порт, чтобы переплыть реку. На попытки ушло несколько часов, и счастье, что у выпивох ничего не вышло.

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

«В гостях хорошо, а дома лучше»

Всё начиналось как невинная посиделка в Каэр Морхене после очередного напряжённого дня. Но главное веселье стартовало после ухода Йеннифэр в свою комнату. Хитрые и подвыпившие ведьмаки тут же вытащили «серьёзный напиток», состоявший из спирта и белой голубки. Смесь получилась настолько убойной, что вдарило даже Геральту, чего уж говорить о Ламберте и Эскеле.

По ходу постепенного опьянения шумная компания успевает душевно поговорить, примерить шляпу Весемира, признаться в любви друг к другу и отыграть один круг в «Я никогда не…». Во время игры выясняется много интересного, например слабость Эскеля к рогатым женщинам и любовные отношения Ламберта с женой друга.

Скоро друзья захотели найти четвёртого, а ещё лучше – женщину. Для этого они решают использовать магический мегаскоп, чтобы телепортировать к ним волшебницу с подружками. А чтобы не пугать их своим внешним видом, троица переоделась в женские платья. Увы, один из эпичнейших моментов в истории видеоигр завершился после пробуждения Йеннифэр, которая явно не оценила тусовку.

Red Dead Redemption 2

«Тихо посидели»

Хотя Артур и Ленни планировали всего лишь успокоиться и расслабиться перед освобождением Мики, простой бутылочкой дело не закончилось. Мужчины устроили один из самых памятных видеоигровых загулов. Вдвоём они выпивают огромное количество алкоголя, из-за чего Артур то и дело теряет из виду Ленни и начинает неистово того искать, а найдя — продолжает отрываться на полную.

Друзья танцуют со всеми посетителями, участвуют в соревнованиях по пощёчинам и справляют нужду на улице. По мере опьянения изображение искажается всё сильнее, а сам главный герой с трудом ходит, путается в именах и начинает видеть Ленни в каждом человеке.

Заканчивается всё конфликтом, попыткой утопления и побегом от законников. Яркая и необычная миссия прекрасно встроена в повествование, а всё происходящее быстро разошлось на мемы среди игроков.

Бонус

Во многих других играх встречаются небольшие алкогольные эпизоды, которые также впечатляют. В GTA 4 практически каждый совместный выход Нико и Романа заканчивается попойкой, после которой предстоит трудный путь назад домой.

Макс Пейн после потери семьи и Моны глушит боль личной утраты в алкоголе. Bulletstorm начинается с эффектной сцены, где пьяный Грейсон Хант сначала допрашивает противника, а затем стреляет в бутылку на его голове. В Metro Last Light спасённый Павел Морозов спаивает Артёма и захватывает его в плен. Ну а с Карданом из «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и вовсе можно наладить контакт только через бутылку.

Не так уж и плохо, когда в играх появляются эпизоды с распитием алкоголя и последующими приключениями. Главное, чтобы они были качественно срежиссированными и прописанными.