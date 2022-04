Что такое League of Legends: Wild Rift и как в неё играть

Весь игровой процесс League of Legends: Wild Rift можно описать избитой, но крайне меткой фразой — easy to learn, hard to master. В этой игре действительно не так уж трудно освоиться, особенно если не спать во время первой тренировки и читать подсказки.

Однако если хочется чаще и стабильнее выигрывать в матчах или даже поднимать рейтинг, то пора включать тот самый «Master» из цитаты. К этому процессу нужно подходить основательно, тратить на него время, и немаловажную роль в этом играют знания. Конкретных игровых механик, персонажей, особенностей предметов — всего подряд. Поэтому мы подготовили очень большой гайд, который объяснит азы всем, кто хочет взлететь в Дикое ущелье, так сказать, с ноги.

Материал преимущественно нацелен на новичков и вряд ли откроет Америку опытным игрокам с годовалым опытом. Но почитайте всё равно, вдруг узнаете что-то новое!

Советы перед началом

Вспомним, что вообще такое Wild Rift. Это сессионная MOBA, в одном матче участвуют две команды по пять игроков. Перед началом поединка они выбирают персонажей и формируют уникальную пятёрку. И уже затем начинается игра, где нужно прокачивать героя, убивать врагов, уничтожать важные объекты и покупать предметы, чтобы делать это ещё успешнее.

Первый совет: не спать в тренировочном режиме. Если у вас нет опыта игры в MOBA, то лучше ещё внимательнее слушать диктора, чтобы не тупить во время матча. После завершения тренировки лучше сразу зайти в «Настройки» и изменить несколько параметров. Конечно, это индивидуально и лучше настроить всё под себя, но я нашёл пару крайне полезных функций, которые рекомендую как минимум попробовать.

Графика. В игре с динамикой Wild Rift действительно важен хороший уровень FPS, поэтому отдавайте приоритет производительности, а не картинке.

В пункте «Управление» найдите графу «Кнопки действия» и поставьте «Следование» у «Тип джойстика движения». Теперь кнопка, которой вы управляете героем, будет ездить за вашим пальцем, что очень удобно!

В том же «Управлении» нажмите кнопку «Пользовательские настройки» — здесь можно настроить размер всех элементов управления. Вначале он вам вряд ли пригодится, просто запомните, что можно увеличить ту или иную кнопку.

И последний, но не самый банальный совет: протирайте экран тряпочкой перед игрой и ещё лучше — мойте руки. Нет, правда, не играйте жирными пальцами! Иногда из-за этого бывают проблемы с управлением.

Какие есть позиции и роль каждого игрока

Перед началом матча нужно определиться с ролью — всего их пять. Под каждую подходит определённый герой. Важно помнить: Wild Rift не ставит рамки и не запрещает играть, допустим, магом на нижней линии. Просто часто происходит так, что команду нужно грамотно балансировать. Например, если взять сразу несколько волшебников, то им будет тяжело справиться с вражеским танком, собравшим защиту против магии.

Верхняя линия [сленг: топлейн, топ]. Самая дуэльная роль в игре, здесь стоят преимущественно крепкие бойцы и разного рода танкующие герои. Сражения тут чаще всего происходят «один на один», однако иногда бывают и схватки «два на два» и даже «три на три», если ваши напарники любят подраться.

Обычно роль игрока этой линии напрямую зависит от чемпиона, которым он играет. Условно их можно разделить на две большие категории: кто впитывает урон и кто его наносит. Представители первой группы вроде Мальфита или Шена выполняют роль танков, защищающих команду. Сюда же можно вписать и некоторых бойцов вроде Дариуса или Сетта, которые при должном умении могут разбить всю вражескую команду за счёт сильных способностей.

Во вторую категорию входят герои типа Фиоры или Камиллы — смертоносные бойцы (брузеры), способные уничтожить любого хлипкого оппонента за считаные секунды. Однако обычно их запас здоровья немного меньше, чем у танкованных персонажей, поэтому они не всегда могут впитать столько же урона, сколько их коллеги.

Лес [сленг: джангл]. Роль лесника очень важна, так как ему нужно контролировать карту и помогать команде на всех её участках. То есть если ваш напарник на верхней линии просит помощи, то можно прийти к нему и помочь ему убить противника — это называется ганк. Или можно, например, объединить усилия с напарниками, чтобы захватить важный объект на карте или уничтожить вражескую башню.

У лесников, наверное, самый гибкий и разнообразный выбор героев. Сходить по дрова можно за танка, брузера, мага или даже стрелка, но лучше смотреть на ситуацию. Скажем, в подавляющем большинстве случаев в лес идёт какой-нибудь мощный боец вроде Ли Сина или Олафа — у них есть инструменты для ганков, они достаточно танкованные и могут уверенно уничтожать стоянки монстров.

Подытожим: лесник — очень важный юнит на карте, так как он помогает всем и повсюду. Он всегда должен быть на подхвате и подключаться к сражениям или быстро реагировать на атаки вражеского джанглера на своих напарников.

Средняя линия [сленг: мид]. В самом центре карты тоже стоят всего два героя, чаще всего на эту позицию берут магов или убийц — то есть персонажей, которым очень важно побыстрее нафармить побольше золота и опыта. Эта позиция не менее флексовая и гибкая, чем лес, ведь перед мидером стоят те же самые задачи — всегда помогать команде и присоединяться к битвам на соседних линиях.

За мидера легче контролировать карту, чем за того же топлейнера, так как он находится в самом её центре. Ему намного проще сбегать наверх или вниз и помочь напарникам расправиться с противниками, а затем уничтожить башню или важного монстра.

Хороший мидер не менее важен, чем хороший лесник. Этот игрок должен быстро реагировать на события на карте и помогать команде и, в частности, джанглеру. Нет ничего лучше, чем скооперироваться с ним и сходить размять кого-нибудь на вражеской территории.

Нижняя линия [сленг: бот, ботлейн]. На эту линию идут сразу два героя: саппорт и стрелок (его часто называют АД керри или «АДК»). Задача первого: постоянно спасать и защищать второго, пока он фармит золото на предметы.

Часто получается так, что саппортов недооценивают, однако это не менее интересная и глубокая роль, чем тот же джанглер. Они расставляют варды и показывают вражескую территорию, могут быстро подключиться к сражению в нижней или центральной части карты или спасти своего загулявшего лесника. Часто именно от саппорта зависит, насколько заряженным его стрелок выйдет с линии.

У стрелка же, наверное, самая простая задача на карте: заработать как можно больше золота на мощные предметы, чтобы спокойно ломать лица после начальной стадии. Однако любому АДК очень тяжело жить, потому что он постоянно находится в прицеле вражеской команды, так как наносит больше всего урона после покупки артефактов.

В League of Legend: Wild Rift нет ненужной роли или позиции, каждый игрок в команде важен на разных стадиях. Грубо говоря, в самом начале матча львиная доля успеха зависит от лесника, мидера и саппорта, ближе к середине в дело вступает топлейнер, а чуть-чуть после него — стрелок, который уже набрал предметов и готов разносить.

Лучшие герои на первое время

Итак, теперь мы знаем, зачем вообще карту разделили на столько частей и придумали разных героев. Осталось выбрать наиболее понравившуюся роль и исследовать её, а для этого пригодятся персонажи. В Wild Rift не так много чемпионов, как в старшей версии League of Legends, но это и хорошо — из-за этого порог сильно ниже.

Естественно, как уже сказал, для каждой линии можно подбирать самых разных персонажей. Ниже рекомендуются только те, которые изначально заточены под конкретную позицию — советую начать с них, чтобы было проще освоиться.

Топлейнеры

Ренектон. Очень простой в освоении персонаж со всеми необходимыми инструментами. У него есть стан (оглушение), целых два рывка на короткую дистанцию, а благодаря первой способности и ульте он может впитать (вытанкать) много урона.

Гарен. Ещё более лёгкий герой. По сравнению с Ренектоном, у него нет контроля (он не может ограничить передвижение противника) и разных рывков в стороны, зато у него чудовищно много урона и высокая скорость регенерации здоровья. И все любят Гарена за его ультимейт, который сносит до половины здоровья врага.

Насус. Чем-то похож на Гарена, но с уникальной особенностью: если рыцарь из Демасии всегда стремится закончить игру как можно быстрее, то хранитель песков — наоборот, хочет чтобы она продолжалась как можно дольше. У него есть удар, урон которого растёт с каждым убитым миньоном.

Мальфит. Один из лучших инициаторов сражений благодаря ультимейту, с которым он сокрушительно врывается в ряды противников, наносит урон и подбрасывает всех в воздух. Беда героя в том, что других функций у него практически нет — ему важно только хорошо нажать ульту.

Лесники

Доктор Мундо. Аналог Гарена, который может ходить в лес. Мундо хорош за счёт быстрой зачистки лесных лагерей, но его ганки не самые «надёжные», так как при вылазке на вражескую линию важно быстро законтролить и убить противника. Мундо умеет разве что кидать топор, который тем не менее хорошо замедляет скорость бега.

Вай. Один из лучших ганкеров в игре, у неё есть аж две способности, чтобы быстро добраться до вражеского героя через расстояние в один-полтора экрана. За это Вай расплачивается не самой надёжной защитой и общей хлипкостью, однако если дать девушке разгуляться, то «вскрытых хранилищ» на карте станет на 5 больше.

Раммус. Супертанкованный черепах, умеющий с помпой влетать в замес и впитывать очень много урона. Настолько много, что иногда концентрировать огонь на Раммусе просто бесполезно — он почти наверняка переживёт его, а ваших напарников поубивают в процессе.

Амуму. Близкий друг Раммуса, порой его появление в замесе означает неминуемую гибель — маленькая и безобидная на вид мумия может разом оглушить всю вражескую команду, если хорошо нажмёт ульту.

Маги

Моргана. Один из первых магов, которых стоит попробовать. Если сравнивать с другими персонажами, то Моргана проигрывает много чем: у неё не такой огромный урон, как хотелось бы, она не умеет телепортироваться или разрывать дистанцию. Зато у неё есть кое-что другое: невероятно крутая, но сложнореализуемая ульта, а также щит, спасающий напарника от вражеских станов и замедлений. Может быть саппортом.

Кеннен. Этот парень въезжает в тимфайты даже круче Амуму или Раммуса, так как обладает огромным уроном по области (AoE-урон) и массовым оглушением. Представляете, что произойдёт с противниками, если маленькая мумия и Кеннен вовремя нажмут кнопки? За него также достаточно просто стоять линию, поскольку вместо маны он использует энергию, которая восстанавливается быстрее.

Энни. Один из самых простых персонажей. Энни просто нужно уничтожать вражеских героев, для этого у неё много урона с почти всех скиллов и есть массовый стан. А ещё она может вызвать Тибберса — своего медведя, который становится фактически шестым членом команды.

Бренд. Близок к Энни как по духу, так и по предпочитаемой стихие — Бренд уничтожает противников огненной магией, причём массово. За него важно знать последовательность кнопок во время атаки, так как каждый его навык становится сильнее, если противник уже поражён огнём.

Люкс. Светоносная леди может быть как мидером, так и саппортом. За полный прокаст (комбинацию всех своих навыков) сносит большую часть лица в самом начале матча, а после середины — убивает наповал.

Саппорты

Сона. Один из самых простых героев игры. Вся мощь Соны заключена в её ультимейте, которым можно застанить чуть ли не всех противников. На линии же муза играет разную музыку и таким образом либо наносит урон противникам, либо лечит и ускоряет союзников. При игре за Сону необходимо помнить важный факт: это самый тонкий и уязвимый герой в игре, поэтому лезть на рожон не стоит.

Серафина. Изначально можно подумать, что Серафина — более прокаченная версия Соны, и в целом так оно и есть. У неё больше урона и контроля, а её ультимейт ещё полезнее, чем у первой. Однако она не так хорошо лечит и зависит от предметов намного сильнее неё.

Сорака. Ещё одна волшебница с мощным лечением. Нет, очень мощным лечением! Сорака может буквально вернуть с того света почти любого союзника благодаря навыку лечения, а ультимейт и вовсе восстанавливает здоровье всем напарникам на всей карте.

Браум. Первый танкованный саппорт в нашем списке и самое доброе сердце Фрельйорда. Браум специализируется на впитывании урона и контроле толпы. Этот боец может замедлить, оглушить, подкинуть, а потом снова замедлить — мечта, а не инициатор.

Леона. Близка по духу к Брауму, только её контроль ещё сильнее — если Леона захочет, то какой-нибудь проказник не выйдет из станов 2,5 секунды. В условиях Wild Rift этот период равносилен смерти. Её лучше оценить в последний момент и только после того, как хорошо освоитесь на линии.

Стрелки

Эш. Ледяная лучница может похвастаться очень простым, но интересным геймплеем и практически вечным замедлением с каждой автоатаки. А её ультимейт — огромная стрела, которая летит через всю карту, наносит урон и оглушает — хорошее подспорье в любой стычке. Забавный факт: ультой можно управлять, если нажать на её иконку ещё раз после выстрела.

Варус. Близкий друг Эш по духу и стилю, тоже использует лук. Варуса можно назвать более дальнобойным стрелком, так как он умеет выпускать стрелы на большое расстояние. Его ульта чем-то похожа на ультимейт Эш, разве что летит совсем недалеко, но зато может поразить сразу нескольких врагов.

Мисс Фортуна. Яркая и лучезарная пиратка с огненным нравом и крайне большим уроном. Играть за МФ немного сложнее, так как она должна уметь позиционироваться — проще говоря, встать в правильную точку в начале замеса. В основном из-за ультимейта: девушка буквально накрывает огромную область проливным огнём, под которым лучше не находиться.

Кейтлин. Местный снайпер, шериф и одна из звёзд мультсериала Arcane. Она поражает противников на расстоянии, так как у неё самый большой радиус автоатаки среди всех стрелков и дальнобойные навыки. Её урон завязан на пассивке «Выстрел в голову» — усиленной автоатаке. Она активируется после нескольких автоатак или если противник встанет в капкан или словит в лицо сеть.

Джинкс. Главный маскот League of Legends с недавнего времени. Джинкс очень слаба в начале матча, поэтому ей как никому другому важна защита и твёрдое плечо саппорта. Зато если она разгонится, то сможет уничтожить всю вражескую команду без особых проблем. В этом ей помогает обширный арсенал.

Заклинания призывателя и как ими пользоваться

У каждого героя есть четыре способности — с этим вы ознакомитесь во время его изучения. Помимо этого, перед матчем нужно выбрать ещё два дополнительных навыка, они называются «Заклинания призывателя». На них не нужно тратить очки прокачки, их сила растёт автоматически с каждым уровнем чемпиона.

Грубо говоря, это лишние инструменты, которые помогут в игре. У них достаточно долгая перезарядка, поэтому использовать их нужно с умом! Для каждой роли и ситуации подходят определённые скилы.

«Скачок» [сленг: флеш]. Наверное, самая важная и крутая штука в игре. С её помощью ваш герой моментально телепортируется на небольшое расстояние. Флэш открывает бесчисленное количество возможностей и создаёт столько же ситуаций, когда нужно быстро убежать сквозь стену или добить раненого противника.

Или быстро оглушить кого-то и убить с напарником. Или украсть объект прямо из-под носа у противника. Или объединить навык со своими способностями, чтобы нанести ещё больший ущерб врагам. Или быстро нырнуть под свою башню и избежать ганка от вражеского лесника. Полезность Флэша очень трудно переоценить, поскольку он поможет всегда.

«Призрак» [сленг: гост]. Ваш герой ускоряется на 8 секунд, любое участие в убийстве противника продлевает это время ещё на 6 секунд. Не самый часто используемый навык, так как «Скачок» всё равно полезнее, а второй слот хочется отдать более полезному заклинанию. Однако есть герои вроде Синджеда или Доктора Мундо, которым Флэш не всегда нужен — тогда можно взять «Призрака».

«Исцеление» [сленг: хил]. Мгновенно восстанавливает немного здоровья вам и ближайшему союзнику. Есть маленькая тонкость: если использовать навык, а затем сразу попасть под действие второго — эффективность лечения снизится на 50%. Чаще всего его берут стрелки, так как своевременное нажатие может спасти союзника.

«Барьер». Вокруг героя на несколько секунд появляется защитная оболочка, грубо говоря, добавляется лишний объём здоровья. Ближайший друг «Исцеления» с похожей функцией, но другим назначением. Если хилом можно немного подлечить себя и союзника, то щит поможет пережить мощную атаку противников, так как объём щита выше, чем восстановленных единиц здоровья. И уже исходя из этого нужно выбрать, что же взять на линию — «Исцеление» или «Барьер».

«Изнурение» [сленг: экзост]. Снижает урон и скорость передвижения противника на 2,5 секунды. Навык нужно использовать ровно в тот момент, когда оппонент готовится нанести очень много урона, или во время начала сражения, чтобы получить преимущество. Если берёте экзост на нижнюю линию, то он всегда должен быть на вражеском стрелке во время стычки. Во время командных сражений его стоит кидать в самого жирного и опасного чемпиона, чтобы он не поубивал вашу команду.

«Воспламенение» [сленг: игнайт]. Поджигает противника, наносит урон и накладывает штраф на лечение, пока цель горит. Самое атакующее заклинание в игре, оно часто помогает убить противника, если у того малый запас здоровья. Игнайт стоит накидывать примерно в середине боя, чтобы нивелировать возможные способы защиты оппонента. Стоя на нижней линии, помните, что «Воспламенение» всегда должно быть на вражеском стрелке и в тот момент, когда он захочет нажать «Исцеление». Отсюда, кстати, выявляется сильный плюс «Барьера» — он впитывает весь урон игнайта.

«Кара» [сленг: смайт]. Наносит много урона лесным монстрам (440 на первом уровне), восстанавливает здоровье героя и увеличивает скорость регенерации HP, пока тот находится в лесу. Смайт — критически важная штука для лесника, поскольку позволяет уверенно чистить джунгли и поддерживать здоровье на высоком уровне. Другое назначение «Кары» — захват объектов на карте, таких как Стихийные драконы, Герольд Бездны и Барон Нашор. У этих монстров много здоровья, и убивать их нужно всей командой, но финальный удар должен делать лесник, как раз с помощью смайта. Почему? Потому что вражеский лесник может прийти, нажать его вовремя и украсть объект прямо у вас на глазах.

Отдельно среди всех заклинаний призывателя стоит выделить «Ясность» [Клинс] и «Метка и рывок» [Снежок]. Первый восстанавливает ману чемпиона, а второй запускает снежный шарик с последующей возможностью подлететь к цели, в которую он попал. Обе эти способности можно использовать только в режиме ARAM, в обычных играх и уж тем более в ранговых матчах они недоступны для выбора.

Какие в итоге выбирать заклинания? Несмотря на всё многообразие, выбор не такой уж большой. Один слот всегда уходит «Скачку», так как он невероятно полезен всем героям с редкими исключениями. Вторым уже берём то, что поможет при игре на линии или идеально зайдёт под вражеский выбор.

Топлейнеры наверняка предпочтут «Воспламенение», чтобы гарантированно убивать оппонента, саппорты могут выбрать «Изнурение», чтобы законтрить вражеских ассасинов или брузеров, а стрелки чаще всего решают между «Исцелением» и «Барьером» — потому что им нужно жить как можно дольше. Лесники всегда берут «Кару» и добирают либо «Скачок», либо «Призрака».

Как настроить руны перед началом игры

Руны — ещё один важный элемент вашего билда. Грубо говоря, это пассивные бонусы. Одни серьёзно усиливают персонажа, другие просто добавляют что-то приятное. На скриншоте ниже представлены все актуальные руны в Wild Rift. Самые важные из них расположены в верхнем ряду.

«Казнь электричеством». Если поразить противника тремя разными ударами или умениями, то в его голову ударит молния и нанесёт урон. Эта руна идеально подходит героям, которые способны выдать весь прокаст за секунду — дополнительный заряд может гарантировать убийство.

«Пушинка». Милый зверёк сидит на плече у героя и атакует противника вместе с ним, но только один раз. Затем ему нужно вернуться назад, чтобы повторить нападение. Пушинка также работает и с саппортами — она подлетает к союзнику и окружает небольшим щитом, если его похилить или ускорить.

«Фазовый рывок». Активируется точно так же, как «Казнь электричеством», и ускоряет вашего персонажа на 3 секунды. Этого хватит, чтобы сбежать от кого-то или догнать убегающего противника. Ещё один приятный бонус: во время действия руны ваша сопротивляемость замедлению резко увеличится.

«Завоеватель». С этой руной ваш герой начинает наносить всё больше и больше урона за каждый удар или умение, но в течение ограниченного времени и только пока держатся заряды. Если достичь пяти, то общая мощность увеличится ещё сильнее. Как следует из описания, «Завоеватель» идеально подходит героям вроде Ренектона, которые в бою применяют и автоатаки, и способности.

«Искусное лавирование». При совершении любых действий (даже просто бега) вы накапливаете заряд, при достижении 100 ваша следующая автоатака восстановит немного здоровья и увеличит скорость передвижения. Очень полезная руна в тех случаях, если вы не уверены в своём герое или предстоит стоять заведомо сложную линию.

«Хватка нежити». Каждые 4 секунды, находясь в бою (это подразумевает, что вы наносите или получаете урон из любого источника), ваша следующая автоатака получит заряд. Если в этот момент ударить чемпиона, то вы восстановите немного здоровья, навсегда увеличите его запас на 5 единиц и нанесёте дополнительный урон. Идеальная руна для танков, чтобы они стали ещё толще и сильнее.

«Дрожь земли». Очень хитрая руна — она активируется, только если вы обездвижите вражеского чемпиона, то есть оглушите или подкинете. В этот момент ваш чемпион получит ауру, увеличивающую защиту, а затем она взорвётся и нанесёт всем вокруг немного урона. Идеальный выбор для танков и саппортов, у которых есть оглушения, вроде Браума или Леоны.

«Живой источник». Каждая ваша атака по вражескому чемпиону вешает на него метку. Если ударить по ней ещё раз, то вы и ваш союзник восстановите немного здоровья. Ещё одна хорошая руна для саппортов, с помощью которой можно увереннее стоять на линии.

Выбор руны зависит от того, что умеет ваш герой. Если это саппорт Браум, то стоит взять «Дрожь земли» — при каждом глушении ваша защита сильно вырастет, а бонусный урон поможет в убийстве. Есть герои, которым подходит только одна определённая руна — вроде Ренектона и «Завоевателя». Просто так вышло, что среди доступных вариантов именно эта руна усиливает крокодила больше всего.

Как покупать предметы и на что нужно ориентироваться

В самом начале вашей карьеры в Wild Rift можно не запариваться насчёт предметов — всегда есть рекомендуемый разработчиками билд, который почти всегда окажется наиболее правильным. Но это, понятное дело, только для новичка. В перспективе нужно смотреть дальше — выбирать предметы в соответствии с ситуацией на карте.

Как вообще подбирать билд на героя? Всё зависит от его характеристик, способностей и роли, которую он должен исполнить. И здесь, дабы не расписывать долго, приведу серию примеров, когда нужный предмет может сильно облегчить вам жизнь и идеально сочетается с умениями персонажа.

Энни ориентирована на бурст-урон, поэтому ей идеально подойдут «Эхо Людена» (увеличивает урон умений и даёт дополнительный урон при накоплении 100 зарядов, как при «Лавировании») и «Смертельная шляпа Рабадона» (увеличивает общий урон магией).

Против Ренектона стоит танк, который собирает броню — подойдёт «Чёрная секира», которая сносит защиту за каждый удар.

Вы стоите на линии против Сораки или Юми за Варуса или Серафину. Два первых героя способны восстановить очень много здоровья себе и вражескому стрелку, поэтому нужно снизить их способность лечить. Варусу подойдёт «Призвание палача» с последующим превращением в «Глашатай смерти», а Серафине — «Сфера забвения» и дальнейший «Мореллономикон». Когда у вас есть эти артефакты, ваши атаки накладывают штраф на лечение.

Вы взяли Варуса, а у противника нет ни одного танка. Можно собрать предметы с упором на смертоносность и сносить противникам лица с помощью первого навыка. «Смертоносность» — характеристика, которая увеличивает урон по целям, которые не собирают броню.

Вы играете за танка вроде Раммуса и Амуму, а против вас выбрали трёх-четырёх героев с упором на физический урон? Собирайте броню. Если же там три мага, которые наносят урон заклинаниями — собирайте магическую защиту.

Доктор Мундо, в отличие от других героев, тратит на использование умений здоровье, а не ману. Поэтому ему пригодятся «Доспех Вармога» и «Облачение духов». Первый предмет увеличивает объём здоровья, а второй — скорость регенерации.

Каждый навык Бренда поджигает противника и наносит постоянный урон. Из-за этого огненному магу очень нужна маска «Мучения Лиандри». С ней каждая способность дополнительно поджигает противника и наносит ещё больше постепенного урона. То есть все враги Бренда будут гореть с двойной силой — от его пассивной способности и от предмета.

И подобных примеров — сотни. Каждый предмет так или иначе влияет на то, как вы будете наносить урон или противостоять вражеским чемпионам, и билд нужно подбирать в соответствии с ситуацией. Советую побольше экспериментировать с разными предметами, чтобы лучше ориентироваться с уроном и понимать, как именно артефакт усиливает вашего героя.

Какие объекты есть на карте, за что стоит воевать?

Помимо трёх линий, которые мы уже расписали, есть и четвёртая область — лес. В него ходит лесник, который уничтожает местных монстров и помогает напарникам. Ещё одна его важная задача: контроль объектов, коих несколько: лесные баффы, стихийные драконы, Герольд Бездны и Барон Нашор. Каждый уничтоженный монстр приближает вашу команду к победе и даёт различные бонусы.

Лесные баффы

В каждой половине леса находятся монстры, дающие специальное усиление. В народе их называют «Красный» и «Синий» баффы. Их ключевая особенность: они длятся ограниченный период времени и передаются тому, кто убьёт носителя.

Красный. Ваши автоатаки замедляют противника и наносят дополнительный урон. Для дальнобойных героев сила эффекта снижена. Это главный козырь любого лесника при атаке на вражескую линию — желательно всегда быть с ним, чтобы сносить больше здоровья и снизить шансы противника на побег.

Синий. Увеличивает скорость восстановления маны или энергии, а вне боя — здоровья. Суперполезное усиление для любого героя, так как быстрое восполнение ресурсов лишним не бывает.

В самом начале матча лесник забирает баффы сам — они дают столь необходимые опыт и деньги, а также усиления, которые помогут при ганках на линии. Ближе к концу игры приоритеты нужно поменять: синее усиление обычно достаётся магам или ассасинам, которые зависимы от ресурсов, а красное — стрелку или самому жёсткому герою, наносящему урон. Из-за замедления и бонусного демеджа ему станет проще убивать противников.

Драконы

Всего в игре четыре дракона: океанический, огненный, каменный и воздушный. Убийство каждого даёт всем членам команды бесконечный бонус до конца матча. Эти плюшки не стоит игнорировать, поскольку их максимальная полезность раскрывается ближе к концу игры и может серьёзно повлиять на её исход.

Океанический . Увеличивает вытягивание жизни. Этот параметр показывает, сколько процентов здоровья ваш герой восстановит от нанесения урона. Дракон позволяет получать HP и от автоатак, и от способностей.

. Увеличивает вытягивание жизни. Этот параметр показывает, сколько процентов здоровья ваш герой восстановит от нанесения урона. Дракон позволяет получать HP и от автоатак, и от способностей. Огненный . Увеличивает весь наносимый урон на 5%. Думаю, про полезность этого дракона можно умолчать — мёртвые противники не могут убить вас, поэтому подобный бонус станет отличным подспорьем в любой ситуации. Самый приоритетный дракон, которого ни в коем случае нельзя отдавать.

. Увеличивает весь наносимый урон на 5%. Думаю, про полезность этого дракона можно умолчать — мёртвые противники не могут убить вас, поэтому подобный бонус станет отличным подспорьем в любой ситуации. Самый приоритетный дракон, которого ни в коем случае нельзя отдавать. Горный . Если ваш герой не получает урон какое-то время, то вокруг него активируется щит (как от «Барьера», но послабее). Лишняя выживаемость всё же не повредит, но ещё лучше, если она не достанется противнику.

. Если ваш герой не получает урон какое-то время, то вокруг него активируется щит (как от «Барьера», но послабее). Лишняя выживаемость всё же не повредит, но ещё лучше, если она не достанется противнику. Облачный. Увеличивает скорость бега на 5%, вне сражения бонус удваивается. Далеко не самый полезный дракон на первый взгляд, однако он крайне полезен практически всегда. Буст к скорости бега поможет сбежать от противника, догнать его, быстро сместить основные силы на другой фланг и так далее. Быстро бегать — круто.

Если расставлять драконов по приоритетности, то первое место заберёт огненный — бафф урона на 5% поможет всегда, из-за этого даже при битве двух равных героев у одного будет преимущество, а это всегда важно. Второе и третье места, по моему мнению, в равных пропорциях делят и океанический, и горный, и даже облачный. Вообще, все драконы полезны — лучше, чтобы их бонусы были у вас, а не у противника.

Герольд Безды и Барон Нашор

Ещё два важных объекта на карте Wild Rift. Герольд Бездны появляется дважды, до 12-й минуты. После на его месте вылезет Барон Нашор. Но кто это?

Герольд Бездны. Монстр достаточно сильный и обладает несколькими ударами, однако не такой опасный, каким кажется. У него есть размашистый удар рукой, от которого можно увернуться, просто отойдя в сторону, а его слабая точка находится на спине — там иногда открывается глаз, удар по которому сразу снесёт монстру много здоровья. Герой, который нанесёт последний удар, получит возможность вызвать Герольда на любой линии. Он просто идёт до ближайшей башни, разгоняется и наносит мощный урон, а затем остаётся бить её, пока не умрёт или пока её не уничтожат. Затем, если он выжил, он повторит рывок на следующую башню.

Барон Нашор. Появляется на карте после 13-й минуты и считается самым важным объектом на карте. Это мощное чудище, которое нужно убивать всей командой, но и награда будет достойная — каждый герой получит бафф, усиливающий союзных миньонов и увеличивающий их урон. Миньоны превращаются в настоящих монстров: получают дополнительную защиту, урон и дальнобойность. С этим комплектом можно смело идти на вражескую территорию и уничтожать постройки.

С этими объектами есть несколько тонкостей. Герой, который добьёт Герольда, также получит ускоренный телепорт на базу — он активируется значительно быстрее обычного. А в случае смерти Барона Нашора такой же бафф получит и вся команда. Герольда нельзя активировать просто так, поскольку его легко убить. Самый лучший способ: собраться с командой и выпустить его так, чтобы вражескую башню танковали миньоны. Тогда монстр сможет пережить первую постройку и нанести удар по второй.

Барон же помогает заканчивать игры или получить весомое преимущество во время осады. Достаточно усилить миньонов и наблюдать, как они уничтожают вражеские башни. А если враг попробует огрызнуться, то столкнётся со всей вашей командой, которая наносит бонусный урон за счёт баффа Барона.

Заключительные советы

Итак, вот мы и узнали азы игры в League of Legends: Wild Rift. Теперь настала пора для нескольких финальных советов, которые помогут вам при любом уровне игры.

Перед началом игры за любого героя вам нужно знать две вещи: как он может убить противника наиболее эффективным способом и как он может предотвратить свою гибель. Например, первое умение Мисс Фортуны наносит критический урон, если добить им миньона и отправить рикошет в оппонента. Соответственно, её оппоненту лучше не стоять перед своими же крипами, дабы не получить мощную оплеуху.

И героя нужно знать очень хорошо, не только своего, а вообще всех. Сначала это кажется трудным, но с опытом начнёте различать, что к Ренектону нельзя подходить, когда есть союзные миньоны (через них он может легко добраться до вас), а вот Гарену будет сложнее, так как рывков у него нет.

Вражеского героя тоже надо знать! Вы стоите на линии против Бренда и знаете, что его первый скил может оглушить вас, если он заранее поджёг вас любым другим. Но этот навык — скилшот, то есть им ещё надо попасть. Вот и получаем одну зацепку: во время боя с ним критически важно увернуться от этой опасной способности.

При изучении персонажа обращайте внимание на то, сколько урона наносят его способности на разных этапах и с разными предметами. Это называется «знание лимитов», то есть умение заранее просчитать, хватит ли вам дамага для убийства противника.

Всегда старайтесь добивать миньонов, так как это несёт много золота. Чтобы научиться правильно ластихитить, ориентируйтесь на полоску их здоровья — наносите удар, когда шкала дойдёт до определённой отметки. Ещё хороший вариант: зайти в тренировочный режим и просто добивать миньонов, без предметов на урон.

Почаще смотрите YouTube и хайлайты из высокоуровневых матчей. Это вообще универсальный совет для всего, что происходит в Wild Rift. Не знаете, как играть на герое? Посмотрите, как это делают крутые игроки — откроете для себя много новых фишек и тактик.

Таймите вражеские флеши и другие заклинания призывателя. Вы увидели, что ваш оппонент использовал «Скачок» во время последнего боя. Это значит, что в ближайшие 150 секунд он не сможет сбежать от лесного ганка или избежать вашей атаки. Аналогично и с другими способностями вроде «Исцеления» — она откатывается 130 секунд, за это время желательно убить противника ещё пару раз, дабы воспользоваться его уязвимостью.

Всегда старайтесь помогать напарникам во время стычек. Если ваш лесник столкнулся с вражеским, а вы стоите недалеко — оторвитесь от фарма и спасите его. Плюсов от взаимодействия с командой очень много: у вас появятся дополнительные убийства и ассисты, вы сможете запушить линию или забрать объект вместе, так как убьёте всех противников. Ну и это увеличивает шанс, что союзник не тильтанёт и не разругается с вами.

Играйте только в хорошем настроении и без какого-либо душевного груза. Да, я понимаю что Wild Rift — в том числе способ отвлечься от невзгод (замечательный, к слову), но с этим нужно быть осторожным. Если у вас что-то не получится во время игры, то велик шанс расстроиться ещё сильнее и начать допускать ещё больше ошибок… и вот так попасть в этот замкнутый круг.

Всегда заряжайте телефон перед игрой. Нет, серьёзно! Вам не понравится, когда прямо посреди замеса выскочит уведомление о низком заряде.

Ну и напоследок скажу самое важное: ни один гайд и ни один видеоролик не научат вас играть в League of Legends: Wild Rift. Этому поможет только постоянная практика, анализ собственных ошибок и последующие поиски пути их решения. Чем дольше вы играете, тем больше азов и тонкостей познаёте. Это и есть путь к совершенству. Надеюсь, ваш будет удачным!