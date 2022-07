Выбираем лучшую Far Cry

Серия Far Cry (как и вся Ubisoft, в общем-то) переживает странные времена. Шестую часть издатель называет самой прибыльной в серии, однако молчит о продажах, тогда как игроки вообще предпочитают забывать о существовании игры.

СМИ сообщают, что компания до такой степени не знает, куда теперь двигать бренд, что работа над продолжением чуть ли не заморожена. В настолько печальный исход слабо верится, наверняка над новой частью уже активно работают.

Но ведь ещё каких-то пять лет назад Far Cry был одним из главных шутеров в индустрии — мы решили вспомнить франшизу и выбрали девять лучших частей. Традиционно рейтинг получился спорным, однако вы всегда можете рассказать о своих предпочтениях в комментариях!

9. Far Cry New Dawn

Дата выхода: 15 февраля 2019 года

Платформы: PS4, Xbox One, ПК

Far Cry New Dawn

New Dawn — безоговорочно самая спорная часть Far Cry. Впервые за всю историю франшизы игроки получили лутер-шутер, в котором цифры и уровень противников стали важнее, чем умения игрока. Ситуацию осложняло то, что мы играли за безымянного бесхребетного болванчика, который участвует в сюжете лишь фоном.

События игры разворачиваются спустя 17 лет после ядерной катастрофы в Far Cry 5, однако это вообще не ощущается. Хотели аналог Fallout? Получили Borderlands с лёгкой щепоткой безумия серии. Сюда же отнесём надоедливый гринд и уже привычные для Ubisoft донаты.

Несмотря на все недостатки, New Dawn сложно назвать однозначно плохой игрой. В первую очередь потому, что она базируется на пятой части: здесь та же карта, те же герои и та же приятная стрельба. Поэтому от игры всё ещё получаешь удовольствие, но на этом всё.

8. Far Cry Primal

Дата выхода: 23 февраля 2016 года

Платформы: PS4, Xbox One, ПК

Far Cry Primal

Первый крупный эксперимент серии отправил игроков в доисторический период времён мезолита. Мы играем за охотника Таккара — одного из последних представителей своего племени. Он путешествует по стране Урус и мстит за свой народ.

Смена эпохи на доисторическую здорово освежила формулу far Cry. В Primal нет транспорта, покупки предметов и знакомого нам языка для общения. Вместо этого — луки, копья, дубинки, крафт и примитивное сосуществование с другими приматами. Интересной особенностью стала система приручения зверей — использовать саблезубых тигров и медведей против врагов было особенно весело.

К сожалению, разработчики не стали уходить в отрыв — остальные элементы перекочевали в Primal из прошлых выпусков. Тут и навыки с активностями из «тройки», карта прямиком из «четвёрки», а также захват аванпостов и вышек, характерный для всех игр Ubisoft.

Но в какой ещё игре можно стать настоящим пещерным человеком и насладиться первозданной природой? Или понаблюдать за сражением диких животных, которых в нашей эпохе уже и не встретишь? Да, возможно, авторы не смогли использовать сеттинг на полную, но тут формула серии всё ещё работала на отлично.

7. Far Cry 6

Дата выхода: 7 октября 2021 года

Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Far Cry 6

Последняя на сегодня Far Cry. Игра должна была перезагрузить надоевшую формулу и освежить игровой процесс франшизы. Тут и вдохновлённый Кубой сеттинг, и борьба с диктатором в исполнении невероятно харизматичного Джанкарло Эспозито, и множество заявленных изменений поменьше, включая первый для серии большой город.

Однако мы получили типичную серую игру Ubisoft — максимально репетативный шутер в открытом мире с миллионом активностей, максимально безопасным сюжетом и отсутствием каких-либо важных изменений. Что уж говорить, если самой популярной темой у пользователей стали петушиные бои, из-за чего компании сразу же прилетело от борцов за права животных.

В целом Far Cry 6 можно назвать чуть ли не самой проходной игрой серии, однако именно в ней авторы доработали стрельбу и в очередной раз нарисовали красивейший открытый мир с разными биомами. Да, сюжет звёзд с неба не хватал, да и зачистка регионов уже стоит поперёк горла, но игра всё ещё способна скрасить пару вечеров. Особенно если хочется сыграть во что-то бездумное и спинномозговое — с этим Far Cry 6 справится.

6. Far Cry

Дата выхода: 23 марта 2004 года на ПК

В 2014 году вышло переиздание для PS3 и Xbox 360.

Far Cry

Вслед за последней (на сегодня) Far Cry следует самая первая часть за авторством Crytek. Это единственная игра серии, которая значительно отличается от своих последователей.

В первую очередь тут скорее уровни-песочницы, нежели полноценный открытый мир. Хотя сам подход к созданию ситуации, поведение противников, обходные пути и разные маршруты для выполнения каких-то целей появились уже тут — хоть и в несколько другом виде. Дальнейшее видение Far Cry уже развивали в другой серии, Crysis.

Первая часть запомнилась многим за счёт первых уровней, где харизматичный главный герой отвешивает местным наёмникам. Однако чем дальше, тем появлялось больше разных фантастических элементов — и вот они уже, скорее, мешали наслаждаться игрой.

Вообще забавно, что ровно на те же грабли Crytek после Far Cry встала в Crysis. Структура обеих игр очень уж похожа.

5. Far Cry 5

Дата выхода: 27 марта 2018 года

Платформы: PS4, Xbox One, ПК

Far Cry 5

Far Cry 5, как и в Far Cry 6 после, должна была освежить серию. После Far Cry 3, Far Cry 4 и Far Cry Primal стало очевидно, что надо срочно что-то менять — типичный открытый мир Ubisoft с захватом аванпостов, вышек и прочими активностями уже приелся.

И тут разработчики сделали много правильных и неправильных вещей. Открытый мир разнообразили за счёт увеличения вручную созданного контента, а искать его приходилось не через маркеры на карте, а просто изучая местность. Подобный подход сильно улучшил восприятие игры, где теперь не было ни вышек, ни миллионов маркеров при открытии карты.

Однако самого вручную созданного контента оказалась не так много, а структура кампании оказалась неудачной — по факту нам вновь приходилось зачищать всю карту, которую поделили между собой несколько злодеев. При этом каждый из них в случайный момент мог своровать главного героя и заточить в бункере, откуда приходилось сбегать. Эта идея оказалась крайне неудачной. Вдобавок к этому главный герой был обычным болванчиком.

Обиднее всего за сюжет: его посвятили секте в глубинке США с действительно интересным антагонистом. Однако в традициях Ubisoft злодей появляется очень редко, а сама история получилась попросту слабой. Финал вообще возмутил, кажется, всех.

Как игра про зачистку карт — Far Cry 5 сейчас лучшая в серии.

4. Far Cry 4

Дата выхода: 18 ноября 2014 года

Платформы: PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, ПК

Far Cry 4

Четвёртую часть можно назвать самой атмосферной. Всё-таки этому обязывает место действия: выдуманная долина Кират где-то в Гималаях.

Концептуально игра иногда дотошно повторяла Far Cry 3: здесь и приковывающий внимание харизматичный злодей, и захват аванпостов с кучей разных активностей, и похожая прокачка, и аналогичный крафт. В каких-то моментах шутер даже слишком сильно походил на предшественницу, однако геймплейные механики всё ещё ощущались очень свежо.

А если вдруг вы в какой-то момент заскучаете, то ситуацию спасал кооператив. Наконец-то в огромном открытом мире можно было бегать с другом и выполнять различные задания. Жаль, что весь прогресс сохранялся только у одного (но это уже лучше, чем ничего).

Во всём остальном Far Cry 4 можно назвать Far Cry 3 версии 2.0. В какой-то момент кажется, будто повторяющегося контента даже слишком много, однако невероятная атмосфера и относительно интересный сюжет про гражданскую войну затягивали с головой.

3. Far Cry 2

Дата выхода: 22 октября 2008 года

Платформы: PS3, Xbox 360, ПК

Far Cry 2

Первая часть серии от Ubisoft кажется очень нетипичной для издателя. Да, уже 14 лет назад компания начинала отправлять свои игры в открытый мир, но это не было болото с вышками, аванпостами и другой типичной шелухой. Far Cry 2 продвигали как реалистичный шутер в нетривиальном сеттинге — Африке.

В чём заключалась реалистичность? Герой болел малярией, из-за чего посреди боя у него мог начаться приступ. Ещё оружие было настолько старым и ржавым, что его постоянно клинило. Здоровье не восстанавливалось автоматически. Понятно, что это не какой-то хардкорный симулятор, но подобное в то время казалось инновационным вкупе с уникальными анимациями. Если пуля попала в героя, то при лечении он может достать её и перебинтоваться.

Вкупе с этим Far Cry 2 просто очень хорошо показывала виртуальный мир — тут было просто интересно ходить и изучать местность. Целью было просто посмотреть окружение, а не выполнить очередную миссию.

А ещё тут можно было поджечь траву, и она по физике могла захватить ближайшие территории! Даже сейчас подобное выглядит оригинально, что уж говорить про 2008 год!

Несколько лет назад выходил ролик со сравнением Far Cry 2 и Far Cry 5 — удивительно, сколькими небольшими и приятными деталями Ubisoft пожертвовала в угоду другим вещам…

2. Far Cry 3: Blood Dragon

Дата выхода: 30 апреля 2013 года

Платформы: PS3, Xbox 360 и ПК (позже на PS4 и Xbox One)

Far Cry 3: Blood Dragon

Blood Dragon — самая необычная игра в серии, которая всего за пять часов прохождения способна подарить множество позитивных эмоций. События игры вдохновлены боевиками 80-х, а именно «Терминатором» и «Робокопом», и всячески высмеивают культовые киноштампы.

По сюжету в альтернативном 2007 году после ядерной войны мировые державы заключили мир, однако на отдалённом острове злодей создаёт армию смертоносных роботов и собирается уничтожить всю планету. Остановить безумца отправляют двух спецагентов — теперь они должны устранить противника и помешать его планам.

Несмотря на то что механики прямиком перекочевали из Far Cry 3, Blood Dragon играется очень здорово даже сейчас. В первую очередь благодаря ностальгичной музыке и множеству шуток, пародирующих не только культовые фильмы, но и назойливое обучение и пафосные диалоги в видеоиграх.

Да, полноценной частью Blood Dragon не назовёшь, но она с иронией относится к самой себе и не притворяется чем-то большим, чем простой шутер на вечерок. А если вы ещё и фанат «Терминатора», то для вас «Кровавый дракон» рискует стать одной из любимых игр вообще.

1. Far Cry 3

Дата выхода: 29 ноября 2012 года

Платформы: PS3, Xbox 360, ПК (позже на PS4 и Xbox One)

Far Cry 3

Безоговорочно лучшая игра в серии! Уже в далёком 2012 году Ubisoft удалось превратить кучу механик во что-то по-настоящему цельное, рассказать действительно интересную историю и познакомить весь мир с Ваасом Монтенегро — одним из самых харизматичных злодеев в истории индустрии.

Действие Far Cry 3 разворачивалось на острове Рук Айленд, который захватили местные пираты. Главный герой со своими друзьями и братом попадает к ним в плен, чудом выживает и становится настоящим воином, который должен спасти своих товарищей и выбраться с острова.

В третьей части разработчики построили невероятную экосистему. Игроку нужно было устранять врагов и проходить миссии, чтобы прокачиваться. Но в какой-то момент сильно ощущается нехватка лекарств, патронов и их вместимости — так что вперёд на охоту и на поиски нужных растений для крафта. Заниматься этим было очень интересно в том числе благодаря детальной проработке животного мира. В Far Cry 3 какой-нибудь крокодил был опаснее джаггернаута в толстой броне.

Стрельбу наконец подтянули до вполне себе приятных показателей, автомобили радовали своей отзывчивостью, а графически проект до сих пор смотрится вполне достойно. А какая там была музыка от Брайана Тайлера — настоящая услада для ушей.

Важность Far Cry 3 трудно переоценить. После её выхода многие студии переосмыслили жанр шутера в открытом мире и стали ориентироваться в том числе на неё. Да и сама Ubisoft так и не смогла отойти от успеха игры и продолжает выпускать новые части, опираясь на формулу проекта, созданного в позапрошлом поколении консолей.