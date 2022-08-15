Наша команда по Dota 2 — снова лучшая на планете! Выиграли у китайцев в невероятном финале

Ночью 15 августа завершился глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — главный киберспортивный турнир сезона. Впервые с осеннего чемпионата мира TI сильнейшие команды мира встретились на одном чемпионате — а успех неожиданно для многих вновь отпраздновала русскоязычная Team Spirit.

В финале действующие победители The International вновь встретились с сильнейшей командой Китая: PSG.LGD считалась основным претендентом на титул, но российско-украинская Team Spirit снова смогла удивить сообщество — и теперь увозит домой сразу два трофея, а также бонус в размере $ 200 тыс.

Флешбэк в Бухаресте

Параллели с осенним чемпионатом мира The International 10 в Румынии проводятся сами собой. Перед стартом турнира китайская PSG.LGD безоговорочно была главным фаворитом мэйджора в США — и каждый день подтверждала этот статус.

Фото: flickr.com/dota2ti

Группу подопечные великого Чжан xiao8 Нина разнесли со счётом 15–1 по картам. Затем были уверенные победы над BOOM Esports, OG и теми же Team Spirit в плей-офф: специалисты в один голос говорили, что остановить эту китайскую машину сейчас невозможно.

По другую сторону — Team Spirit. Да, в Техас наша команда приехала в ранге действующего чемпиона мира, но стоит признать, что по ходу сезона-2021/2022 «драконы» выглядели бледно. По крайней мере, на фоне китайского ростера «ПСЖ».

Пятёрку Ярослава Miposhka Найдёнова вроде как рассматривали в числе фаворитов, но несколько раз она заставляла сомневаться в себе даже самых преданных болельщиков. Поражение от Virtus.pro в региональной лиге, фиаско в серии с Evil Geniuses и две подряд неудачи с PSG.LGD без каких-то шансов на равную борьбу — казалось, шансов у «драконов» в финале нет совсем. В общем-то, как прошлой осенью на The International.

Фото: flickr.com/dota2ti

Магия Team Spirit снова с командой

«В серии с PSG.LGD нам поможет только чудо», – разводил руками капитан русскоязычной команды перед финальным матчем. Первая игра наглядно показала его опасения: китайский коллектив выглядел на голову сильнее, поэтапно разрушая надежды Team Spirit на переход в позднюю стадию игры. Pudge от Вана Ame Чуньюя просто растоптал и Phantom Lancer, и всех его союзников.

Переломным моментом стала вторая карта, которую многие признают лучшей игрой турнира. Невероятно сильная Naga Siren более часа давила на игроков Team Spirit, но те отбивались как могли, даже потеряв почти все строения — шикарные хайлайты и Divine Rapier с последующим Rampage от Ильи Yatoro Мулярчука позволили «драконам» сравнять счёт спустя 75 минут игры.

Столь обидное поражение, кажется, выбило PSG.LGD из колеи. На драфте упор снова сделали на Naga Siren — судя по всему, были уверены, что проблема не в персонаже. Российско-украинская команда ответила Shadow Demon и Sven: не самые популярные герои, но очень хорошие конкретно в этом случае. Игра закончилась очень быстро — китайцы сдались ещё до потери основных строений.

После небольшого перерыва представители Поднебесной пришли в себя — но было уже поздно. В финальной игре Team Spirit привычно действовала вторым номером и использовала все возможности, чтобы вернуться в борьбу. В самый важный момент PSG.LGD совершили ряд несвойственных им ошибок, а наша команда подарила несколько невероятных хайлайтов — и смогла победить!

«Хейтеры, ну и где вы сейчас?», — написал на эмоциях Александр TORONTOTOKYO Хертек в чат игры — видимо, обращаясь к тем, кто считал успех Team Spirit на The international 10 стечением удачных обстоятельств. Лидер «драконов» Ярослав Miposhka Найдёнов тоже был счастлив, но вёл себя скромнее.

Я сказал, что нам поможет только чудо? Значит, это оно и было.

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Команда с тремя россиянами и двумя украинцами в составе показала, насколько она уникальна для мира Dota 2. Нет, ни из-за национального состава — просто Team Spirit как никто умеет развиваться по ходу турнира, превращаясь из тёмной лошадки в неостановимую машину для побед. И сейчас, после второго титула, с этим уже невозможно спорить.

Следующая остановка — Сингапур

Мировые реалии сложились так, что PGL Arlington Major 2022 стал первым крупным турниром за 10 месяцев, участие в котором смогли принять все топовые команды по Dota 2. Ну, или почти все — визовый центр США принял решение заменить сразу полтора десятка киберспортсменов.

По крайней мере, на мэйджор наконец-то смогли доехать команды из Китая, которые пропустили майский ESL One Stockholm из-за карантина в стране. Оказалось, это всё ещё сильнейший регион в Dota 2 — PSG.LGD смогли остановить только волшебники из Team Spirit, а третье место заняла Team Aster с легендарным Чжаном LaNm Чжичэном в роли тренера.

Aster.LaNm Фото: SLTV

Могла круто выступить и Royal Never Give Up, но приглашение в команду двукратного чемпиона мира Анатана ana Фама вместо керри, который не получил визу, оказалось ужасной идеей. Представителей Поднебесной смогла остановить российская Virtus.pro, занявшая на мэйджоре 7–8-е место — неплохой результат для самой молодой команды турнира.

В результате пятёрка Романа RAMZES666 Кушнарёва смогла набрать достаточно очков, чтобы напрямую попасть на чемпионат мира The International 2022 в Сингапуре. Туда уже могут покупать билеты другие яркие команды прошедшего мэйджора — перуанская beastcoast, азиатский коллектив BOOM Esports, новый состав OG.

Европейская команда, к слову, опять была вынуждена выступать с Себастьяном Ceb Дебсом, который завершил карьеру почти год назад — капитан Михаил Misha Агатов не смог прилететь в США. Магия OG почти сработала снова, но Китай, как признал сам ветеран, оказался слишком силён — в результате лишь топ-4.

Фото: Flickr

Среди приятных сюрпризов стоит выделить европейский микс Entity: команда Дмитрия Fishman Полищука даже с заменой смотрелась свежо и оригинально. Так же, как и южноамериканцы beastcoast, которые вновь показали что-то сумасшедшее, но каким-то образом забрались в топ-6.

А вот EG, Tundra и Liquid занести этот мэйджор себе в актив точно не могут: три западных фаворита остались за пределами призовой восьмёрки и неприятно удивили качеством игры. Даже дебютанты из NAVI без тренера смотрелись перспективнее — верится, что ещё одна СНГ-команда может подтянуться к топу.

Итоги PGL Arlington Major 2022 по Dota 2:

1-е место: Team Spirit (Россия) , выигрыш — $ 200 тыс.;

, выигрыш — $ 200 тыс.; 2-е место: PSG.LGD (Китай) — $ 100 тыс.;

3-е место: Team Aster (Китай) — $ 75 тыс.;

4-е место: OG (Европа) — $ 50 тыс.;

5-6-е место: beastcoast (Перу) и Entity Esports (Европа) — по $ 25 тыс.;

7–8-е место: Virtus.pro / Outsiders (Россия) и BOOM (Филиппины) — по $ 12,5 тыс.;

и BOOM (Филиппины) — по $ 12,5 тыс.; 9–12-е место: Fnatic (Азия), RNG (Китай), Evil Geniuses (США) и Team Liquid (Европа);

13–14-е место: Talon Esports (Филиппины) и Natus Vincere (Украина) ;

; 15–16-е место: Thunder Awaken (Перу) и Tundra Esports (Европа);

17-е место: Soniqs (США).

Последний турнир сезона позволил определить окончательный список приглашений: на главном турнире по Dota 2 также сыграют Thunder Awaken, TSM, Gaimin Gladiators, Tundra Esports и Evil Geniuses. Последние запрыгнули буквально в последний вагон — «злые гении» провалили турнир, но смогли удержаться в топ-12 мирового рейтинга.

Фото: liquipedia.net

Остальных неудачников ждут перерыв, обновление баланса игры в патче 7.32 и региональные отборочные, запланированные на первую половину сентября.

Дота мирового уровня вернётся 15 октября вместе с началом The International 2022 — вполне вероятно, в финале нас ждёт новая встреча Team Spirit и PSG.LGD.