Фанат кинул телефон на церемонии награждения Team Spirit. Команда сделала классное селфи

Ночью Team Spirit в очередной раз доказала своё превосходство, одержав победу на американском PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. На церемонии награждения особо ярый фанат кинул телефон на сцену, но участники команды не растерялись и сделали классное селфи.

Владелец смартфона получил его обратно и опубликовал крутую фотку на Reddit. В комментариях люди вспоминали, каким крутым получился финал, и отмечали, что фанат особо ярко болел за своих фаворитов.

Чувак, мне очень понравилось сидеть перед тобой, ахахах. Кричать во всё горло [...]. Ты сделал это событие ещё круче, бро!

Согласен на 100%. Наша секция определённо была самой драйвовой.

Один из лучших матчей по Dota 2, что мы видели вчера. И какое же удачное время для Team Spirit вернуться в форму!

Этот 75-минутный матч был одной из лучших игр, что я видел. Чистый кайф!

Ночью Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022, заработав $ 200 тыс. и место на The International 2022. На втором месте оказалась китайская команда PSG.LGD с призом в $ 100 тыс.