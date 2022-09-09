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Новые игры Marvel и Star Wars: трейлеры, даты, выход, детали

Шоу про игры Marvel и Disney шло всего 23 минуты. Анонсы оказались ужасными
Михаил Шевкун
Главное с шоу Marvel и Disney
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Зачем вообще было проводить это мероприятие?

Игровая презентация Disney заняла всего 23 минуты, а громких анонсов было всего несколько — даты выхода Marvel Snap и Marvel's Midnight Sons да скудный на детали анонс сюжетной игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру от автора Uncharted Эми Хенниг.

Не сказать, что ожидания были какими-то заоблачными, однако Disney удалось даже их не оправдать. К примеру, Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft Massive (The Division) лишь упомянули, показав единственный геймплей. О других играх в принципе ничего не говорили — привет «Росомахе» и «Человеку-пауку 2».

К чести Disney, презентация хотя бы короткая, а от одной темы быстро переходили к следующей, однако контента даже на эти 23 минуты явно не хватало. Но давайте посмотрим, что вообще было:

Анонс Marvel World of Heroes Анонс игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру Дата выхода Marvel Snap Дата выхода Marvel's Midnight Suns Анонс Disney Illusion Island Анонс Tron: Identity Где смотреть?
23:24 Михаил Шевкун

Анонс Marvel World of Heroes

Финальным анонсом стала мобильная AR-игра Marvel World of Heroes — очередной аналог Pokemon GO.

23:22 Михаил Шевкун

Анонс игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру

Создатель Legacy of Kain и Uncharted Эми Хенниг анонсировала экшен про Капитана Америку и Чёрную пантеру во времена Второй мировой войны. Никаких деталей не раскрыли.

У игры ещё странный слоган: «Четыре героя. Два мира. Одна война».

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Классика Gargoyles возвращается

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Дата выхода Marvel Snap

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А ещё 31 октября выпустят анимационную короткометражку про персонажей игры.

23:05 Михаил Шевкун

Анонс Disney Illusion Island

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23:03 Михаил Шевкун

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18:01 Михаил Шевкун

Где смотреть?

Посмотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канале Marvel.

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