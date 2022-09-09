Шоу про игры Marvel и Disney шло всего 23 минуты. Анонсы оказались ужасными

Игровая презентация Disney заняла всего 23 минуты, а громких анонсов было всего несколько — даты выхода Marvel Snap и Marvel's Midnight Sons да скудный на детали анонс сюжетной игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру от автора Uncharted Эми Хенниг.
Не сказать, что ожидания были какими-то заоблачными, однако Disney удалось даже их не оправдать. К примеру, Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft Massive (The Division) лишь упомянули, показав единственный геймплей. О других играх в принципе ничего не говорили — привет «Росомахе» и «Человеку-пауку 2».
К чести Disney, презентация хотя бы короткая, а от одной темы быстро переходили к следующей, однако контента даже на эти 23 минуты явно не хватало. Но давайте посмотрим, что вообще было:
Анонс Marvel World of Heroes
Финальным анонсом стала мобильная AR-игра Marvel World of Heroes — очередной аналог Pokemon GO.
Анонс игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру
Создатель Legacy of Kain и Uncharted Эми Хенниг анонсировала экшен про Капитана Америку и Чёрную пантеру во времена Второй мировой войны. Никаких деталей не раскрыли.
У игры ещё странный слоган: «Четыре героя. Два мира. Одна война».
Классика Gargoyles возвращается
Анонсировал полноценный ремастер классики Gargoyles.
Новое DLC для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
В конце года выйдет новое дополнение для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — с ним добавят новых персонажей, таких как Рива из сериала «Оби-Ван Кеноби» и Андора из «Андора».
Дата выхода Marvel Snap
Карточная Marvel Snap от создателей Hearthstone выйдет 18 октября на ПК, iOS и Android.
Дата выхода Marvel's Midnight Suns
У Marvel's Midnight Suns появилась новая дата выхода — 2 декабря. Сначала на PS5, Xbox Series и ПК. В 2023 году тактика должна добраться до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
А ещё 31 октября выпустят анимационную короткометражку про персонажей игры.
Анонс Disney Illusion Island
Анонсирована Disney Illusion Island — эксклюзивный для Nintendo Switch платформер. Можно играть в одиночку или с друзьями в кооперативе. Релиз в 2023 году.
Анонс Tron: Identity
Disney анонсировала новую игру по «Трона» — и Tron: Identity это… визуальная новелла. Релиз в 2023 году на ПК.
Где смотреть?
Посмотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канале Marvel.
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