Зачем вообще было проводить это мероприятие?

Шоу про игры Marvel и Disney шло всего 23 минуты. Анонсы оказались ужасными

Игровая презентация Disney заняла всего 23 минуты, а громких анонсов было всего несколько — даты выхода Marvel Snap и Marvel's Midnight Sons да скудный на детали анонс сюжетной игры про Капитана Америку и Чёрную пантеру от автора Uncharted Эми Хенниг.

Не сказать, что ожидания были какими-то заоблачными, однако Disney удалось даже их не оправдать. К примеру, Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft Massive (The Division) лишь упомянули, показав единственный геймплей. О других играх в принципе ничего не говорили — привет «Росомахе» и «Человеку-пауку 2».

К чести Disney, презентация хотя бы короткая, а от одной темы быстро переходили к следующей, однако контента даже на эти 23 минуты явно не хватало. Но давайте посмотрим, что вообще было: