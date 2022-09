Вспоминаем самых значимых киберспортсменов, не попавших на The International 2022 в Сингапуре.

10 легендарных игроков Dota 2, которые пропустят The International 11

На грядущем The International 2022 сыграет рекордное число дебютантов. Появилось очень много молодых талантов, часть из которых не знает вкус оригинальной Defense of the Ancients и вряд ли смотрела первые турниры серии TI.

Легенды киберспорта 2010-х отходят в тень, чтобы уступить свои места на главном чемпионате по Dota 2 новым героям. Даже с учётом того, что в Сингапур отправятся сразу 30 команд (ещё один рекорд!), многие знаковые для дисциплины фигуры пропустят этот чемпионат.

Сегодня мы вспомним о наиболее ярких звёздах киберспортивной «Доты», которые до сих пор выступают на топ-уровне, но проиграли конкуренцию наглым фрешменам и теперь будут смотреть на главное событие в мире любимой игры со стороны.

Куро KuroKy Салехи Тахасоми

Достижения: чемпион TI7, финалист TI3 и TI9, чемпион China Dota2 Supermajor.

Сейчас: играет в Nigma Galaxy, занял 5-6-е место на квалификации в Европе.

Один из самых культовых капитанов в Dota 2 пропускает The International второй раз подряд — хотя выступал на каждом из девяти предыдущих мировых первенств. Куро показывал невероятную форму более десяти лет, засветившись на топовых ивентах ещё в 2007-м, и выход в финал на TI9 явное тому доказательство.

Но с начала пандемии команда KuroKy начала проигрывать конкуренцию топовым коллективам Старого Света, всё чаще пропуская топовые турниры. Увы, но 29-летний саппорт верен себе и каждый раз даёт новый шанс костяку Nigma Galaxy, почти не меняя состав — и это опять не сработало.

Сумаил Suma1L Хассан

Достижения: чемпион TI5, бронзовый призёр TI6 и TI8, чемпион DAC 2015.

Сейчас: Nigma Galaxy, занял 5-6-е место на квалификации в Европе.

Назвать 23-летнего мидера ветераном, само собой, не повернётся язык, а вот легендой Dota 2 — запросто. Слишком уж ярко он засветился на про-сцене, появившись из ниоткуда и спустя полгода подняв Эгиду чемпионов над головой.

Теперь же кажется, что лучшие моменты Хассана остались в Evil Geniuses. Да, после ухода из американской команды он не стал в одночасье хуже играть. Плюс всегда был где-то рядом с новыми титулами — хотя кажется, что с каждым разом ещё чуть-чуть дальше.

Этот сезон запомнится его фанатам невнятными результатами в Team Secret и ожидаемым, но безуспешным переходом в Nigma. Впрочем, у Сумаила (в отличие от того же Куроку) шансы вернуться на дотерский олимп ещё точно будут.

Амер Miracle- аль-Баркави

Достижения: чемпион TI7, финалист TI9, чемпион China Dota2 Supermajor, Frankfurt Major и Manila Major.

Сейчас: Nigma Galaxy, 5-6-е место на квалификации в Европе.

Ещё один звёздный игрок Nigma прошёл схожий с Сумаилом путь, хотя пересёкся с ним в одной команде лишь два месяца назад. Яркий взлёт на вершину таблицы рейтинга MMR привёл молодого мидера в про-доту, где он засиял ещё ослепительнее.

Оттого и трудно поверить в то, что игрок, ник которого до сих пор ассоциируется с запредельным уровнем личного скилла, второй год пропускает главный турнир по Dota 2. Вероятно, это связано с тем, что сейчас выиграть профессиональный матч «в соло» стало намного труднее — хотя самому Miracle от этого вряд ли легче.

Сюй fy Линьсэнь

Достижения: финалист TI4 и TI8, чемпион EPICENTER XL и MDL Changsha Major.

Сейчас: Invictus Gaming, 4-е место на квалификации в Китае.

За 27-летнего китайского саппорта, пожалуй, обиднее всего. Карьера fy вышла невероятно крутой, но одержать главную победу в мире киберспортивной «Доты» Сюй так и не смог. Хотя много раз был очень близок к титулу чемпиона The International — чего стоит только его прозвище Бог фейерверков, полученное после очередного проигранного финала.

Линьсэнь ненавидит быть вторым, хотя в главных матчах проигрывает чаще других. А в этот раз он вовсе пропустит чемпионат мира по Dota 2. Да, Invictus Gaming провела не лучший сезон, но на отборочных команда остановилась в шаге от выхода на TI11. Это ещё один удар по морали fy — и пока сложно сказать, сможет ли ветеран справиться с ним, чтобы попытаться ещё раз в следующем сезоне.

После выхода фильма True Sight о The International 2018 фанаты fy стали называть его Богом фейерверков благодаря этому кадру — на нём Сюй понимает, что вновь проиграл в финале, пока на заднем фоне взрывается победный для OG салют.

Густав s4 Магнуссон

Достижения: чемпион TI3, бронзовый призёр TI8, победитель Boston Major и Kiev Major.

Сейчас: goonsquad, 5-6-е место на квалификации в Европе.

Из «золотого» состава The Alliance, который победил в невероятном финале 2013 года Natus Vincere, мидер и капитан — единственный, кто смог раскрыться после фикса стратегий со сплитпушем и выступает на топ-уровне по сей день. Да, титулы с OG и Evil Geniuses остались в прошлом, но goonsquad никак не назвать безнадёжным проектом.

Даже в 30 лет s4 остаётся очень умным капитаном и достойным исполнителем на третьей позиции (куда он пересел с мида как раз ради управления командой). Возможно, этого уже недостаточно, чтобы попасть на The International как игрок — но на вопрос о продолжении карьеры сможет ответить только сам Густав.

Павел 9pasha Хвастунов

Достижения: пятикратный чемпион мэйджора, финалист Kiev Major.

Сейчас: Pari Parni, 9-12-е место на квалификации в СНГ.

Если же говорить о «золотом» составе Virtus.pro, тут ситуация иная. Бывшие тиммейты Паши разбежались по командам, но все добрались до The International 11 — даже седеющий Solo и впрыгнувший в последний вагон RodjER, за месяц до отборочных заменив Forcemajor в BetBoom Team.

Дома остаётся только 30-летний оффлейнер, который как никогда близок к завершению карьеры. Хвастунов постоянно говорил об этом по ходу текущего сезона и даже брал паузу от соревнований — но перед квалификациями решил вернуться, чтобы попытаться как-то пройти на «Инт». Чуда не произошло, и похоже, что это финал для 9pasha как профессионального игрока в Dota 2.

Глеб Funn1k Липатников

Достижения: финалист TI3, чемпион StarLadder StarSeries S8.

Сейчас: Project Armor, 9-12-е место на квалификации в СНГ.

Жизнь после NAVI оказалась слишком сложным квестом для украинского оффлейнера — его бросало по разным командам, очень долгое время не было приличных результатов, а вспоминали о Funn1k только по скандалам уровня стрима с «лунными фактами».

Но сейчас Липатников близок к пику формы: говорить о полноценном камбэке, конечно, рано, но в свои 29 Глеб внезапно стал одним из лучших оффлейнеров в СНГ. В этот раз доказать теорему «1%» не вышло, но с хорошей командой он в теории ещё может ворваться на следующий The International.

В августе 2016 года Funn1k провёл прямую трансляцию, на которой обвинял бывших тиммейтов и 99% профессиональных игроков в стагнации и отсутствии таланта. Себя Глеб причислял к «богам Доты», которых всего 1% — по его мнению, только такие люди могут выходить в финалы крупных турниров и побеждать.

Дэрил iceiceice Кох

Достижения: победитель DAC 2018, финалист DAC 2015, топ-4 на TI4 и TI5.

Сейчас: Team SMG, команда не допущена к отборочным.

В отличие от других игроков в нашем списке, у опытного азиатского оффлейнера изначально не было шанса попасть на The International. Его новая команда SMG считалась одним из основных претендентов на путёвки в Сингапур, но всё испортил менеджер — он внёс изменения в состав коллектива на официальном сайте позже, чем это разрешали правила. В результате SMG просто сняли с отборочного турнира.

Правда, в этом случае речи о том, что легендарный киберспортсмен упустил свою последнюю возможность сыграть на The International, пока не идёт. Несмотря на то что Дэрилу уже 32, он всё ещё мотивирован продолжать выступления на топ-уровне. И пускай его игровая форма у некоторых вызывает вопросы, Кох способен играть и дальше. По крайней мере, ещё один сезон.

Язид YapzOr Ярадат

Достижения: трёхкратный чемпион мэйджора, бронзовый призёр TI10.

Сейчас: Team Secret, переведён в запас из-за болезни.

Одного из лучших саппортов мира на The International в Сингапуре тоже многим будет не хватать. YapzOr выступает на турнирах уже более десяти лет, хотя на топ-уровень вышел только после перехода в Team Secret пять лет назад. Победитель десятков престижных турниров хорош и сейчас — правда, в конце сезона его подвело здоровье, из-за чего с мечтой о выступлении на ещё одном «Инте» пришлось попрощаться.

Увидим ли мы Язида на TI через год или два — пока загадка. Клуб и сам игрок не распространяются о том, насколько опасна его болезнь, но кажется, что дело серьёзное, раз опытный саппорт отказался от мечты выступить на ещё одном чемпионате мира. Где наверняка был бы одним из самых ярких игроков.

Данил Dendi Ишутин

Достижения: победитель TI1, финалист TI2 и TI3.

Сейчас: B8, команда вылетела из профессиональной лиги Dota Pro Circuit.

Украинский мидер — уникальный пример упорства и сверхмотивации. Многие игроки, специалисты и фанаты признают, что лучшие годы Ишутина остались позади, но сам Денди так не считает. И раз за разом делает всё, чтобы вернуться на The International, на котором не выступал уже шесть лет.

Кажется, что с каждым сезоном шансов на это всё меньше: Данил теряет форму, да и желающих играть с ним в одной команде всё меньше (если говорить об игроках высокого класса). У игрока на этот счёт другое мнение — и, быть может, в будущем ему удастся посрамить скептиков и выйти на TI. Но не в этот раз.