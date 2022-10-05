Как играть в Overwatch 2 на консолях в России? Всё удивительно просто

4 октября запустился ранний доступ Overwatch 2 — не без проблем, но шутер стал доступен на консолях и ПК. Причём на некоторых площадках игра доступна напрямую в России.
Мы опубликуем отдельный материал по игре для ПК, поскольку там ситуация быстро меняется. На запуске игра была спокойно доступна в России — и для владельцев первой части, и для всех остальных. Однако уже спустя 12 часов у многих она просто пропала без клиента. Поэтому тут ждём, когда ситуация устаканится.
PS4 и PS5
В российском PS Store игра недоступна ни в каком виде — её просто не добавили в региональный стор. Поэтому придётся создавать учётную запись другого региона (наш гайд). Тут как раз разницы нет — хоть США, хоть Турция. Игра доступна везде одинаково.
После этого просто заходим в PS Store, вбиваем в поиске Overwatch 2 и начинаем установку. Играть без проблем можно будет и на российской учётной записи — для этого аккаунт зарубежной учётной записи нужно сделать основным на консолях.
- На PS4: Настройки -> Управление учётной записью -> Активировать как основную PlayStation 4.
- На PS5: Настройки -> Пользователи и учётные записи -> Другое -> Общий доступ к консоли и автономная игра.
Overwatch 2
Xbox Series и Xbox One
А вот в Microsoft Store всё куда проще. Несмотря на прекращение работы российского магазина Xbox, активация бесплатных игр проходит без каких-либо проблем. Поэтому владельцам консолей Microsoft намного проще.
Overwatch 2
Nintendo Switch
Тут подход средний между Xbox и PlayStation. Поскольку Nintendo вообще полностью отключила российский магазин eShop, обязательно нужно менять регион, благо Switch позволяет сделать это без надобности создавать новый аккаунт. У нас есть инструкция по смене региона.
После этого заходим в магазин, ищем в поиске Overwatch 2 и загружаем игру. Всё!
Overwatch 2
Overwatch 2 вышла 4 октября, но сейчас шутер испытывает большие трудности с поддержкой серверов. Сначала были огромные очереди и DDoS-атаки, а теперь многие до сих пор не могут получить все свои предметы из первой части.
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