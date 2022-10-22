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Девушки игроков The International 2022 по Dota 2: Team Spirit, Team Secret, BetBoom, Gaimin Gladiators

Прекрасные половинки игроков The International. Взгляните на этих красоток!
Дмитрий Некрасов
Девушки «дотеров» с TI11
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Все как на подбор!

Английская народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. С этим трудно поспорить, ведь именно прекрасный пол исторически вдохновлял мужскую часть населения мира на великие совершения. Например, Гала, жена Сальвадора Дали, смогла заставить его поверить в свои силы и написать всемирно известные картины.

Существует распространённое заблуждение, что игроки Dota 2 не имеют личной жизни, но это далеко не так. Многие известные и именитые киберспортсмены состоят в отношениях ещё с тех времён, когда были начинающими геймерами: без денег и славы.

Именно поэтому мы хотим познакомить вас со вторыми половинками участников The International 2022.

Красота на фоне красоты

Красота на фоне красоты

Фото: Соцсети yevheshka

Эля — девушка Ильи Yatoro Мулярчука из Team Spirit

Половинка Яторо — одна из самых загадочных девушек нашего списка. Про неё почти нет информации, а сам киберспортсмен очень редко делится подробностями личной жизни. Например, недавно рассказал, как они познакомились.

Познакомились мы года два назад, два с половиной. Я сидел на стриме, там было человека три — мой друг киргиз, Эля и какой-то рандом. Она сидела, троллила меня на стриме, а меня это бесило. В итоге я добавил её в друзья Steam, и так мы начали общаться.
Эля (справа)

Эля (справа)

Фото: Соцсети

Единственный раз, когда Элю увидел свет — гранд-финал The International 2021. Тогда она вместе с бывшей девушкой Магомеда Collapse Халилова болела за Team Spirit на пабстомпе.

Диана Головинова — девушка Ярослава Miposhka Найдёнова из Team Spirit

Любовная история молодых людей началась где-то в 2018 году. С тех пор Диана и Ярослав почти всё время вместе. Они не только живут бок о бок, но также отдыхают и путешествуют, ведь в их паре царит не только любовная атмосфера, но и дружеская.

Диана

Диана

Фото: Соцсети Дианы Головиновой

Когда мы встретились с девушкой в Москве после победы на The International, у нас были разговоры. Она переживала о том, как я буду мыслить о совместном будущем, буду ли я дальше с ней и захочу ли с ней вообще остаться, достойна ли она меня — и такие мысли. Сейчас у нас всё хорошо.

Стоит отметить, что Диана давно стримит на Twitch. На сервисе девушку можно найти под ником d1anka. Она ведёт прямые эфиры практически ежедневно. В основном на трансляциях девушка играет в Dota 2.

Ярослав с Дианой

Ярослав с Дианой

Фото: Соцсети Дианы Головиновой

Евгения — девушка Романа Resolut1on Фоминока из Team Secret

История Романа и Евгении началась более пять лет назад. Как бы странно ни звучало, но пара познакомилась не через общих друзей или на какой-то вечеринке. Влюблённые нашли друг друга в Tinder.

Рома с Женей

Рома с Женей

Фото: Соцсети Романа Фоминока

Про девушку киберспортсмена известно довольно мало. Она получала высшее образование на факультете иностранных языков, умеет неплохо рисовать и то, что до встречи с Романом не знала, кто такие дотеры и почему всё это так популярно.

К сожалению, пара давно не выкладывает совместных фото, но про разрыв отношений никто не объявлял. При этом Женя сейчас находится в Сингапуре, где как раз проходит The International.

Женя

Женя

Фото: Соцсети yevheshka

Анастасия Кузовкина — девушка Владимира RodjER Никогосяна из BetBoom

Анастасия наиболее известна под псевдонимом Rodjetta с Twitch. Нельзя сказать, что девушка проводит постоянные трансляции, скорее, наоборот. Однако стоит отметить, что она все-таки неравнодушна к Dota 2 и имеет около четырёх тысяч рейтинга.

Настя

Настя

Фото: Соцсети Анастасии Казовкиной

Основное занятие Анастасии — ведение соцсетей RodjeER. Например, сейчас она работает в киберспортивном клубе BetBoom, за который выступает её суженый. У пары довольно мало совместных фото, но это не отменяет их любовь друг к другу.

Кристина Космачёва — девушка Евгения Noticed Игнатенко из BetBoom

Более года молодой офлейнер коллектива BetBoom встречается со своей прекрасной второй половинкой Кристиной. Пара молода, но отношения до сих пор процветают без каких-либо скандалов.

Женя и Кристина

Женя и Кристина

Фото: Соцсети Кристины Космачёвой

На прошедшем мэйджоре ESL One Stockholm Major некоторые фанаты Dota 2 и киберспортивные издания даже присудили Кристине и Евгению звание «самой красивой пары».

Кристина

Кристина

Фото: Соцсети Кристины Космачёвой

Хоанг Куен — девушка Маркуса Ace Хелгарда из Gaimin Gladiators

Удивительный факт, Хоанг Куен из Вьетнама, но при этом училась она в России — в ТулГУ. Поэтому в полушутку можно сказать, что Маркуса охомутала наша «соотечественница». Неизвестно, как познакомились молодые люди. Если судить по странице девушки во «ВКонтакте», то она никогда не увлекалась киберспортом.

Хоанг Куен

Хоанг Куен

Фото: Соцсети Хоанг Куен

Правда, это дела минувших дней, а сейчас игрок Gaimin Gladiators и Хоанг счастливы. Они вместе «воспитывают» морских свинок, которых зовут как героев Dota 2 — Meepo и Lina.

Маркус и Хоанг

Маркус и Хоанг

Фото: Соцсети Хоанг Куен

Клариана Рамос — девушка Родриго Leslao Сантос экс-игрок Soniqs

Уже 10 месяцев бразильская звезда Dota 2 встречается со своей спутницей жизни. В соцсетях пара постоянно делится новыми фото и рассказывает, как они становятся лучше благодаря друг другу.

Он мой баланс, любовь, лучший друг и семья. Ты каждый день учишь меня так многому, наполняешь мудростью и решительностью.
Клариана и Родриго

Клариана и Родриго

Фото: Соцсети Родриго Сантоса

У пары нет детей, но относительно недавно она завела маленькую кошечку. Домашнее животное назвали Mirana, в честь героя Dota 2, которая ездит на коте по имени Сайгон, а в дополнение завели ей аккаунт в запрещённой в России соцсети.

Клариана и Родриго

Клариана и Родриго

Фото: Соцсети Родриго Сантоса

***

Это далеко не все представительны прекрасного пола, которые болеют за своих защитников на The International 2022. К ним также можно отнести Чжан Тяньге, девушку керри EG Артура Arteezy Бабаева, или Эвани Чанг, возлюбленную Таля Айзика из той же EG.

К счастью или сожалению, но некоторые пары уже воссоединились, ведь Team Spirit, BetBoom и Soniqs вылетели с The International 2022, поэтому оставшиеся матчи они будут смотреть уже вместе.

Артур со своей девушкой

Артур со своей девушкой

Фото: Соцсети Артура Бабаева

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