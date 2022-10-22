Прекрасные половинки игроков The International. Взгляните на этих красоток!

Английская народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. С этим трудно поспорить, ведь именно прекрасный пол исторически вдохновлял мужскую часть населения мира на великие совершения. Например, Гала, жена Сальвадора Дали, смогла заставить его поверить в свои силы и написать всемирно известные картины.
Существует распространённое заблуждение, что игроки Dota 2 не имеют личной жизни, но это далеко не так. Многие известные и именитые киберспортсмены состоят в отношениях ещё с тех времён, когда были начинающими геймерами: без денег и славы.
Именно поэтому мы хотим познакомить вас со вторыми половинками участников The International 2022.
Красота на фоне красоты
Фото: Соцсети yevheshka
Эля — девушка Ильи Yatoro Мулярчука из Team Spirit
Половинка Яторо — одна из самых загадочных девушек нашего списка. Про неё почти нет информации, а сам киберспортсмен очень редко делится подробностями личной жизни. Например, недавно рассказал, как они познакомились.
Познакомились мы года два назад, два с половиной. Я сидел на стриме, там было человека три — мой друг киргиз, Эля и какой-то рандом. Она сидела, троллила меня на стриме, а меня это бесило. В итоге я добавил её в друзья Steam, и так мы начали общаться.
Эля (справа)
Фото: Соцсети
Единственный раз, когда Элю увидел свет — гранд-финал The International 2021. Тогда она вместе с бывшей девушкой Магомеда Collapse Халилова болела за Team Spirit на пабстомпе.
Диана Головинова — девушка Ярослава Miposhka Найдёнова из Team Spirit
Любовная история молодых людей началась где-то в 2018 году. С тех пор Диана и Ярослав почти всё время вместе. Они не только живут бок о бок, но также отдыхают и путешествуют, ведь в их паре царит не только любовная атмосфера, но и дружеская.
Диана
Фото: Соцсети Дианы Головиновой
Когда мы встретились с девушкой в Москве после победы на The International, у нас были разговоры. Она переживала о том, как я буду мыслить о совместном будущем, буду ли я дальше с ней и захочу ли с ней вообще остаться, достойна ли она меня — и такие мысли. Сейчас у нас всё хорошо.
Стоит отметить, что Диана давно стримит на Twitch. На сервисе девушку можно найти под ником d1anka. Она ведёт прямые эфиры практически ежедневно. В основном на трансляциях девушка играет в Dota 2.
Ярослав с Дианой
Фото: Соцсети Дианы Головиновой
Евгения — девушка Романа Resolut1on Фоминока из Team Secret
История Романа и Евгении началась более пять лет назад. Как бы странно ни звучало, но пара познакомилась не через общих друзей или на какой-то вечеринке. Влюблённые нашли друг друга в Tinder.
Рома с Женей
Фото: Соцсети Романа Фоминока
Про девушку киберспортсмена известно довольно мало. Она получала высшее образование на факультете иностранных языков, умеет неплохо рисовать и то, что до встречи с Романом не знала, кто такие дотеры и почему всё это так популярно.
К сожалению, пара давно не выкладывает совместных фото, но про разрыв отношений никто не объявлял. При этом Женя сейчас находится в Сингапуре, где как раз проходит The International.
Женя
Фото: Соцсети yevheshka
Анастасия Кузовкина — девушка Владимира RodjER Никогосяна из BetBoom
Анастасия наиболее известна под псевдонимом Rodjetta с Twitch. Нельзя сказать, что девушка проводит постоянные трансляции, скорее, наоборот. Однако стоит отметить, что она все-таки неравнодушна к Dota 2 и имеет около четырёх тысяч рейтинга.
Настя
Фото: Соцсети Анастасии Казовкиной
Основное занятие Анастасии — ведение соцсетей RodjeER. Например, сейчас она работает в киберспортивном клубе BetBoom, за который выступает её суженый. У пары довольно мало совместных фото, но это не отменяет их любовь друг к другу.
Кристина Космачёва — девушка Евгения Noticed Игнатенко из BetBoom
Более года молодой офлейнер коллектива BetBoom встречается со своей прекрасной второй половинкой Кристиной. Пара молода, но отношения до сих пор процветают без каких-либо скандалов.
Женя и Кристина
Фото: Соцсети Кристины Космачёвой
На прошедшем мэйджоре ESL One Stockholm Major некоторые фанаты Dota 2 и киберспортивные издания даже присудили Кристине и Евгению звание «самой красивой пары».
Кристина
Фото: Соцсети Кристины Космачёвой
Хоанг Куен — девушка Маркуса Ace Хелгарда из Gaimin Gladiators
Удивительный факт, Хоанг Куен из Вьетнама, но при этом училась она в России — в ТулГУ. Поэтому в полушутку можно сказать, что Маркуса охомутала наша «соотечественница». Неизвестно, как познакомились молодые люди. Если судить по странице девушки во «ВКонтакте», то она никогда не увлекалась киберспортом.
Хоанг Куен
Фото: Соцсети Хоанг Куен
Правда, это дела минувших дней, а сейчас игрок Gaimin Gladiators и Хоанг счастливы. Они вместе «воспитывают» морских свинок, которых зовут как героев Dota 2 — Meepo и Lina.
Маркус и Хоанг
Фото: Соцсети Хоанг Куен
Клариана Рамос — девушка Родриго Leslao Сантос экс-игрок Soniqs
Уже 10 месяцев бразильская звезда Dota 2 встречается со своей спутницей жизни. В соцсетях пара постоянно делится новыми фото и рассказывает, как они становятся лучше благодаря друг другу.
Он мой баланс, любовь, лучший друг и семья. Ты каждый день учишь меня так многому, наполняешь мудростью и решительностью.
Клариана и Родриго
Фото: Соцсети Родриго Сантоса
У пары нет детей, но относительно недавно она завела маленькую кошечку. Домашнее животное назвали Mirana, в честь героя Dota 2, которая ездит на коте по имени Сайгон, а в дополнение завели ей аккаунт в запрещённой в России соцсети.
Клариана и Родриго
Фото: Соцсети Родриго Сантоса
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Это далеко не все представительны прекрасного пола, которые болеют за своих защитников на The International 2022. К ним также можно отнести Чжан Тяньге, девушку керри EG Артура Arteezy Бабаева, или Эвани Чанг, возлюбленную Таля Айзика из той же EG.
К счастью или сожалению, но некоторые пары уже воссоединились, ведь Team Spirit, BetBoom и Soniqs вылетели с The International 2022, поэтому оставшиеся матчи они будут смотреть уже вместе.
Артур со своей девушкой
Фото: Соцсети Артура Бабаева
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