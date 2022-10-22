Прекрасные половинки игроков The International. Взгляните на этих красоток!

Английская народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. С этим трудно поспорить, ведь именно прекрасный пол исторически вдохновлял мужскую часть населения мира на великие совершения. Например, Гала, жена Сальвадора Дали, смогла заставить его поверить в свои силы и написать всемирно известные картины.

Существует распространённое заблуждение, что игроки Dota 2 не имеют личной жизни, но это далеко не так. Многие известные и именитые киберспортсмены состоят в отношениях ещё с тех времён, когда были начинающими геймерами: без денег и славы.

Именно поэтому мы хотим познакомить вас со вторыми половинками участников The International 2022.

Красота на фоне красоты Фото: Соцсети yevheshka

Эля — девушка Ильи Yatoro Мулярчука из Team Spirit

Половинка Яторо — одна из самых загадочных девушек нашего списка. Про неё почти нет информации, а сам киберспортсмен очень редко делится подробностями личной жизни. Например, недавно рассказал, как они познакомились.

Познакомились мы года два назад, два с половиной. Я сидел на стриме, там было человека три — мой друг киргиз, Эля и какой-то рандом. Она сидела, троллила меня на стриме, а меня это бесило. В итоге я добавил её в друзья Steam, и так мы начали общаться.

Эля (справа) Фото: Соцсети

Единственный раз, когда Элю увидел свет — гранд-финал The International 2021. Тогда она вместе с бывшей девушкой Магомеда Collapse Халилова болела за Team Spirit на пабстомпе.

Диана Головинова — девушка Ярослава Miposhka Найдёнова из Team Spirit

Любовная история молодых людей началась где-то в 2018 году. С тех пор Диана и Ярослав почти всё время вместе. Они не только живут бок о бок, но также отдыхают и путешествуют, ведь в их паре царит не только любовная атмосфера, но и дружеская.

Диана Фото: Соцсети Дианы Головиновой

Когда мы встретились с девушкой в Москве после победы на The International, у нас были разговоры. Она переживала о том, как я буду мыслить о совместном будущем, буду ли я дальше с ней и захочу ли с ней вообще остаться, достойна ли она меня — и такие мысли. Сейчас у нас всё хорошо.

Стоит отметить, что Диана давно стримит на Twitch. На сервисе девушку можно найти под ником d1anka. Она ведёт прямые эфиры практически ежедневно. В основном на трансляциях девушка играет в Dota 2.

Ярослав с Дианой Фото: Соцсети Дианы Головиновой

Евгения — девушка Романа Resolut1on Фоминока из Team Secret

История Романа и Евгении началась более пять лет назад. Как бы странно ни звучало, но пара познакомилась не через общих друзей или на какой-то вечеринке. Влюблённые нашли друг друга в Tinder.

Рома с Женей Фото: Соцсети Романа Фоминока

Про девушку киберспортсмена известно довольно мало. Она получала высшее образование на факультете иностранных языков, умеет неплохо рисовать и то, что до встречи с Романом не знала, кто такие дотеры и почему всё это так популярно.

К сожалению, пара давно не выкладывает совместных фото, но про разрыв отношений никто не объявлял. При этом Женя сейчас находится в Сингапуре, где как раз проходит The International.

Женя Фото: Соцсети yevheshka

Анастасия Кузовкина — девушка Владимира RodjER Никогосяна из BetBoom

Анастасия наиболее известна под псевдонимом Rodjetta с Twitch. Нельзя сказать, что девушка проводит постоянные трансляции, скорее, наоборот. Однако стоит отметить, что она все-таки неравнодушна к Dota 2 и имеет около четырёх тысяч рейтинга.

Настя Фото: Соцсети Анастасии Казовкиной

Основное занятие Анастасии — ведение соцсетей RodjeER. Например, сейчас она работает в киберспортивном клубе BetBoom, за который выступает её суженый. У пары довольно мало совместных фото, но это не отменяет их любовь друг к другу.

Кристина Космачёва — девушка Евгения Noticed Игнатенко из BetBoom

Более года молодой офлейнер коллектива BetBoom встречается со своей прекрасной второй половинкой Кристиной. Пара молода, но отношения до сих пор процветают без каких-либо скандалов.

Женя и Кристина Фото: Соцсети Кристины Космачёвой

На прошедшем мэйджоре ESL One Stockholm Major некоторые фанаты Dota 2 и киберспортивные издания даже присудили Кристине и Евгению звание «самой красивой пары».

Кристина Фото: Соцсети Кристины Космачёвой

Хоанг Куен — девушка Маркуса Ace Хелгарда из Gaimin Gladiators

Удивительный факт, Хоанг Куен из Вьетнама, но при этом училась она в России — в ТулГУ. Поэтому в полушутку можно сказать, что Маркуса охомутала наша «соотечественница». Неизвестно, как познакомились молодые люди. Если судить по странице девушки во «ВКонтакте», то она никогда не увлекалась киберспортом.

Хоанг Куен Фото: Соцсети Хоанг Куен

Правда, это дела минувших дней, а сейчас игрок Gaimin Gladiators и Хоанг счастливы. Они вместе «воспитывают» морских свинок, которых зовут как героев Dota 2 — Meepo и Lina.

Маркус и Хоанг Фото: Соцсети Хоанг Куен

Клариана Рамос — девушка Родриго Leslao Сантос экс-игрок Soniqs

Уже 10 месяцев бразильская звезда Dota 2 встречается со своей спутницей жизни. В соцсетях пара постоянно делится новыми фото и рассказывает, как они становятся лучше благодаря друг другу.

Он мой баланс, любовь, лучший друг и семья. Ты каждый день учишь меня так многому, наполняешь мудростью и решительностью.

Клариана и Родриго Фото: Соцсети Родриго Сантоса

У пары нет детей, но относительно недавно она завела маленькую кошечку. Домашнее животное назвали Mirana, в честь героя Dota 2, которая ездит на коте по имени Сайгон, а в дополнение завели ей аккаунт в запрещённой в России соцсети.

Клариана и Родриго Фото: Соцсети Родриго Сантоса

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Это далеко не все представительны прекрасного пола, которые болеют за своих защитников на The International 2022. К ним также можно отнести Чжан Тяньге, девушку керри EG Артура Arteezy Бабаева, или Эвани Чанг, возлюбленную Таля Айзика из той же EG.

К счастью или сожалению, но некоторые пары уже воссоединились, ведь Team Spirit, BetBoom и Soniqs вылетели с The International 2022, поэтому оставшиеся матчи они будут смотреть уже вместе.