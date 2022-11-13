«Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Marvel превзошла себя и выпустила новый провал

Фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» намеревались сделать самым важным в четвёртой фазе киновселенной Marvel. Наследники Железного человека и Чёрной пантеры, могущественные соперники из подводного мира, противостояние Ваканды со всем миром, прощание с Т’Чаллой — всё это как минимум интриговало.

Но что за глупость получилась на деле?

Сценаристы намешали всего, но забыли о важном

Фильм открывает сцена прощания с королём. Как и актёр, игравший Чёрную пантеру, Т’Чалла не рассказывал о болезни, а когда признался, было уже поздно. Шури пыталась синтезировать спасительную сердцевидную траву, которую в первой части сжёг Киллмонгер, но не успела. Персонаж Чедвика Боузмана закрыл глаза навсегда.

Дальше будут слёзы, красивая церемония прощания и обновлённая заставка Marvel, где нет фирменной мелодии и перечисления главных героев вселенной. Только лучшие моменты с Чедвиком и минута молчания. Пожалуй, это самый трогательный и ценный момент фильма, ведь дальше сценаристы пустятся во все тяжкие.

Королева Ваканды Фото: Marvel

Со смерти Т’Чаллы проходит год, а коварные западные страны чувствуют уязвимость Ваканды. Африканцы не делятся вибраниумом, поэтому капиталисты посылают к ним наёмников, а также создают прибор для поиска бесценного ресурса.

Если с силовиками разбираются Окойе и другие воинственные дамы, то учёные создают большую проблему. Они находят вибраниум на дне океана, а вместе с ним и подводных людей. Воины убивают исследователей с суши, а затем до Ваканды добирается сам Нэмор, местный аналог Аквамена.

Он велит африканцам отыскать учёную, нашедшую суперматериал, и передать её под воду. Нэмор переживает, что с её помощью люди найдут подводный мир, где полно вибраниума, и начнут войну. А если вакандийцы не выполнят условия, Нэмор их просто перебьёт.

К крыльям на ногах Нэмора трудно привыкнуть Фото: Marvel

Появление подводных людей сразу порождает вопросы. Это могущественная и продвинутая цивилизация, которая настолько сильна, что сотрёт в порошок любую страну. Огромная армия, почти бессмертные бойцы с навыком управления водой — и всё это Нэмор демонстрирует, когда американцы начинают искать вибраниум.

Неужели отсталых капиталистов он боится больше Таноса? Где была подводная армия, когда титан собирал Камни бесконечности? Что он делал, когда щелчок уничтожил половину подданных? Нэмор остановил бы Таноса, но сценаристы даже не пытаются оправдать его отсутствие. Нет времени объяснять!

Вот эти глупости четвёртой фазы, когда уже в котором проекте неожиданно оказывается, что вообще-то были силы и могущественнее Таноса. То параллельные вселенные в «Локи», то убийца богов и исполняющее любое желание место. То теперь вот бесконечно мощный Нэмор.

Подводные воители Фото: Marvel

Ещё одна проблема связана с той самой учёной, создавшей датчик для поиска вибраниума. Это гениальная студентка Рири Уильямс. Она станет Железным сердцем, сменщиком Железного человека в киновселенной. Казалось бы, Кевин Файги точно понимает, что заменить Тони Старка без труда не выйдет. Персонаж был харизматичным, развивался от фильма к фильму, да и презентовали его круто. Вспомните хотя бы, как герой собирал первую броню и убегал от бандитов Мандарина.

Однако Рири Уильямс вводят в сюжет так, будто никто в Marvel не хотел заморачиваться. Гениальная дама просто собирает крутой костюм и рвётся в бой. Зрителю не раскроют её характер, не расскажут предысторию, не поведают о неудачных экспериментах. Вероятно, всё это оставили на сольный сериал, но пока героиня ощущается максимально плоской и неинтересной. И ведь подобное постоянно возникает в четвёртой фазе.

Рири собирает нечто крутое из палок и прочего хлама Фото: Marvel

К самому Нэмору тоже полно претензий. В середине фильма его покажут отличным парнем, который построил великую цивилизацию и искренне заботится о своём народе. Но сценаристам нужен антагонист, поэтому они тут же натягивают на Нэмора злобный оскал и его устами грозят уничтожить мир. Авторы хотели показать персонажа противоречивым, но получилось плохо.

Если бы ему посвятили больше времени и раскрыли, почему он так силён, но при этом боится Америки, стало бы лучше. Но вместо этого 10 минут хронометража уделили Эверетту Россу, который за весь фильм не делает ничего полезного. Смотреть на персонажа Мартина Фримена приятно, но для истории он бесполезен.

Окойе и Шури Фото: Marvel

Сюжет «Ваканды навсегда» почти целиком состоит из подобных промахов. Поэтому смотреть ленту с серьёзным лицом и думать о логике происходящего трудно. Но и отключить мозг не выйдет, ведь экшен и визуал тоже довольно средние.

Хорошего понемногу

Последним фильмам Marvel не хватает хорошего постановщика, который «заставит» звёзд делать сложные трюки и нормально драться в кадре. В «Ваканде навсегда» каждый поединок состоит из десятка монтажных склеек. Неужели Окойе в исполнении Данай Гуриры не исполнит пару непростых движений подряд? В итоге формула сражений такая: удар — склейка — враг парирует — склейка — враг наносит ответный удар. Смотрится ужасно!

Я заметил только одну драку, где монтажёр избегал переходов в течение 10 секунд. И то благодаря «слоу-мо», которое растянуло весь эпизод.

Вакандийцы против подводных Фото: Marvel

С графикой тоже всё печально. Костюмы Железного сердца и Чёрной пантеры странные в плане дизайна, да и нарисованы неважно. Весь фильм явно снимали на зелёном фоне, и специалисты по графике не успели проработать футуристичную одежду. Это особенно заметно во время финальной битвы, когда Пантера выглядит откровенно мультяшно.

Единственное достоинство — подводный мир. Талоканом можно залюбоваться, но он появляется в кадре всего на пару минут. А вот красоты Ваканды показывают редко. Это грустно, ведь в первой части пейзажи, сочетающие дикую природу и технологии, удивляли.

Так выглядит замена Железного человека Фото: Marvel

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» кажется самым разочаровывающим фильмом четвёртой фазы, хотя, казалось бы, куда падать ниже. На него возлагали большие надежды, но они не оправдались. Кевину Файги пора взять себя в руки и выжать из следующих картин максимум. Иначе зрители окончательно разочаруются в киновселенной.

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Красивый подводный мир

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