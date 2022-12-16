Соавтор «Рика и Морти» сделал очень крутой шутер с безумным юмором. Обзор High on Life

На днях вышла High on Life — это шутер от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда, где герой воюет с захватившими землян злодеями, помогает инопланетянам и таскает говорящие пушки. Любопытная концепция, но какой в итоге получилась игра?
Это классный шутер
High on Life с первых трейлеров хвасталась говорящими стволами и типичными шутками в духе «Рика и Морти». Но без адекватного геймплея геймеры бы немного посмеялись и забросили игру. Однако у новинки 88% положительных отзывов в Steam, онлайн только растёт, а критики в целом с теплом приняли новинку. Секрет в том, что выкашивать негодяев на редкость приятно — то есть получилось сделать именно шутер.
Перевода на русский нет, но Сыендук намекнул на озвучку
Поначалу главный герой только бегает и стреляет, но благодаря навороченным костюму и оружию быстро превратится в местного Думгая. Он сносит всех в подкате, стрейфится в разные стороны, летает на крюке-кошке и кровожадно добивает врагов. В общем, делает всё, к чему привыкли фанаты жанра.
При этом носиться по аренам и стрелять весело. Все пушки уникальны, по округе расставлены взрывающиеся бочки, а пришельцы классно реагируют на попадания. От ран они даже меняют цвет и уменьшаются в размере.
Сражения ещё и жаркие. У героя есть щит, а здоровье восстанавливается быстро, но и враги лезут толпами. Одни стреляют издалека, вторые — несутся в рукопашный бой, третьи — прыгают и взрываются. Чтобы выжить, нужно двигаться, применять способности и убегать из западни с помощью крюка.
Разношу инопланетных гадов
Боссы тоже на месте. Они опасные, меняют фазы и часто удивляют. Например, схватка с первым боссом проходит на небольшом островке посреди кислоты.
Противник ныряет в смертоносную жидкость, неожиданно нападает с разных сторон и даже топит арену. Тогда нужно летать на крюке, пока не появится безопасное место. Конечно, видов врагов могло быть больше, а боссфайты порой затянутые, но стрельба и бои всё равно оставляют приятные впечатления.
Первый босс
Пушки болтают и помогают доминировать
Сюжет High on Life простой. Герой спокойно жил на Земле, но внезапно планету атаковали захватчики. По счастливой случайности он нашёл пистолет Кенни. Разговорчивая пушка поведала о космических завоевателях, продырявила пару голов и перенесла дом героев на другую планету. Теперь нужно раздобыть крутое вооружение, набраться опыта и выгнать злодеев с Земли.
Зря пришельцы к вам вломились
Герой становится космическим наёмником, устраняет бандитов и даже спасает племена от рабства. Но главная цель — собрать побольше пушек, у каждой из которых свои фишки и характер.
К примеру, стартовый ствол озвучивает сам Ройланд, соавтор «Рика и Морти» и голос главных героев мульсериала. Пистолет даже по характеру напоминает Морти. Неуверенный и полагающийся на мнение авторитетов — даже если этот авторитет спился, растерял былую славу и поселился на помойке. Но в нужный момент Кенни разозлится и безжалостно разнесёт врагов.
А кинжал Найфи шокирующе кровожаден. Он требует почаще доставать его из ножен и кромсать пришельцев — желательно брутальными добиваниями. У Найфи даже хобби оригинальное: периодически вонзаться в бывшего владельца, оставляя новые шрамы.
Найфи хочет резать
В High on Life всего пять пушек, но вы гарантированно полюбите каждую. Чего только стоит Существо, постоянно рожающее детей — они заменяют патроны. Мелкие твари набрасываются на врагов и всех пожирают.
Завидев Существо, врагам стоит бежать
Также скромный арсенал компенсирует прокачка. К примеру, изначально дробовик притягивает пришельцев, но после улучшений похитит их броню. А Суизи стреляет слабыми кристаллами, которые взрываются после удара в ближнем бою. Но с апгрейдом для взрыва хватит и перезарядки.
99% шуток
В High on Life постоянно происходит нечто забавное. Взять хотя бы костюм героя с двумя режимами: лицензионным и условно-бесплатным. По умолчанию лицензии нет, так что наслаждайтесь всеми прелестями бесплатных продуктов. Экран будет выглядеть вот так.
Костюм бесплатный, но иногда всплывает реклама
А чтобы попасть в сюжетную локацию, поболтайте с двумя турникетами. Они просят выбрать, кто из них красивее. После перебранки избранный турникет побратается с вами и откроет проход. Но для другого вы станете кровным врагом.
Через какой пройдёшь сам, а через какой пустишь маму?
Или же герой встретит неожиданного спутника, который привяжется к вам и замучит бессмысленными речами. Через 10 секунд вы возненавидите тварь и выстрелите, но в негодяя не попасть — он слишком шустрый.
Этот гад взорвёт вам мозг
В High on Life смеются над всем. Под раздачу попали религия, политика, толерантность, тренды и, конечно, игры. Впрочем, туалетный юмор тоже есть. К примеру, чтобы проникнуть в логово врага и сойти за своего, герой окунётся в фекалии. Фанаты «Рика и Морти» будут в восторге, но кого-то шокирует обилие шуток.
Есть вопросы
Технически High on Life очень простая. В текстуры лучше не всматриваться, отражений толком нет, система освещения примитивная. Но в плане дизайна всё круто: пушки, враги и каждый закуток на локациях максимально проработаны.
Количество деталей зачастую зашкаливает. Это и неудивительно, ведь за мелочи отвечали нейросети. К примеру, все плакаты в комнате героя нарисовал ИИ. Похоже, художникам действительно стоит напрячься.
Работы нейросети
Глобально локации тоже красивые. Хаб идеально передаёт атмосферу инопланетного мегаполиса, а джунгли напоминают Пандору из «Аватара». Проблема в том, что больших локаций мало. От авторов «Рика и Морти» ждёшь феерии, и сеттинг к этому располагает — но на деле разработчики придумали всего несколько интересных миров.
Если добавить зелёных красок, получится Пандора из «Аватара»
Если любите весёлую стрельбу и юмор в духе «Рика и Морти», отложите все дела и садитесь за High on Life. Игра с релиза в подписке Game Pass, да и в Steam она продаётся по скромным ценам и даже официально доступна в России.
Но если вам не нравится культовый сериал, шутки утомят и испортят впечатления от пальбы по пришельцам.
Понравилось
- Приятная стрельба
- Все пушки крутые
- Забавные шутки для фанатов «Рика и Морти»
Не понравилось
- Мало локаций
- Типов врагов не хватает
- Юмор оценят не все.
- 16 декабря 2022
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26