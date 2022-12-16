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Обзор High on Life — это крутой шутер в духе DOOM, но с шутками из «Рика и Морти»

Соавтор «Рика и Морти» сделал очень крутой шутер с безумным юмором. Обзор High on Life
Слава Петров
Обзор High on Life
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Тут пушка говорит голосом Морти!

На днях вышла High on Life — это шутер от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда, где герой воюет с захватившими землян злодеями, помогает инопланетянам и таскает говорящие пушки. Любопытная концепция, но какой в итоге получилась игра?

Это классный шутер

High on Life с первых трейлеров хвасталась говорящими стволами и типичными шутками в духе «Рика и Морти». Но без адекватного геймплея геймеры бы немного посмеялись и забросили игру. Однако у новинки 88% положительных отзывов в Steam, онлайн только растёт, а критики в целом с теплом приняли новинку. Секрет в том, что выкашивать негодяев на редкость приятно — то есть получилось сделать именно шутер.

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Поначалу главный герой только бегает и стреляет, но благодаря навороченным костюму и оружию быстро превратится в местного Думгая. Он сносит всех в подкате, стрейфится в разные стороны, летает на крюке-кошке и кровожадно добивает врагов. В общем, делает всё, к чему привыкли фанаты жанра.

При этом носиться по аренам и стрелять весело. Все пушки уникальны, по округе расставлены взрывающиеся бочки, а пришельцы классно реагируют на попадания. От ран они даже меняют цвет и уменьшаются в размере.

Сражения ещё и жаркие. У героя есть щит, а здоровье восстанавливается быстро, но и враги лезут толпами. Одни стреляют издалека, вторые — несутся в рукопашный бой, третьи — прыгают и взрываются. Чтобы выжить, нужно двигаться, применять способности и убегать из западни с помощью крюка.

Разношу инопланетных гадов

Разношу инопланетных гадов

Боссы тоже на месте. Они опасные, меняют фазы и часто удивляют. Например, схватка с первым боссом проходит на небольшом островке посреди кислоты.

Противник ныряет в смертоносную жидкость, неожиданно нападает с разных сторон и даже топит арену. Тогда нужно летать на крюке, пока не появится безопасное место. Конечно, видов врагов могло быть больше, а боссфайты порой затянутые, но стрельба и бои всё равно оставляют приятные впечатления.

Первый босс

Первый босс

Пушки болтают и помогают доминировать

Сюжет High on Life простой. Герой спокойно жил на Земле, но внезапно планету атаковали захватчики. По счастливой случайности он нашёл пистолет Кенни. Разговорчивая пушка поведала о космических завоевателях, продырявила пару голов и перенесла дом героев на другую планету. Теперь нужно раздобыть крутое вооружение, набраться опыта и выгнать злодеев с Земли.

Зря пришельцы к вам вломились

Зря пришельцы к вам вломились

Герой становится космическим наёмником, устраняет бандитов и даже спасает племена от рабства. Но главная цель — собрать побольше пушек, у каждой из которых свои фишки и характер.

К примеру, стартовый ствол озвучивает сам Ройланд, соавтор «Рика и Морти» и голос главных героев мульсериала. Пистолет даже по характеру напоминает Морти. Неуверенный и полагающийся на мнение авторитетов — даже если этот авторитет спился, растерял былую славу и поселился на помойке. Но в нужный момент Кенни разозлится и безжалостно разнесёт врагов.

А кинжал Найфи шокирующе кровожаден. Он требует почаще доставать его из ножен и кромсать пришельцев — желательно брутальными добиваниями. У Найфи даже хобби оригинальное: периодически вонзаться в бывшего владельца, оставляя новые шрамы.

Найфи хочет резать

Найфи хочет резать

В High on Life всего пять пушек, но вы гарантированно полюбите каждую. Чего только стоит Существо, постоянно рожающее детей — они заменяют патроны. Мелкие твари набрасываются на врагов и всех пожирают.

Завидев Существо, врагам стоит бежать

Завидев Существо, врагам стоит бежать

Также скромный арсенал компенсирует прокачка. К примеру, изначально дробовик притягивает пришельцев, но после улучшений похитит их броню. А Суизи стреляет слабыми кристаллами, которые взрываются после удара в ближнем бою. Но с апгрейдом для взрыва хватит и перезарядки.

99% шуток

В High on Life постоянно происходит нечто забавное. Взять хотя бы костюм героя с двумя режимами: лицензионным и условно-бесплатным. По умолчанию лицензии нет, так что наслаждайтесь всеми прелестями бесплатных продуктов. Экран будет выглядеть вот так.

Костюм бесплатный, но иногда всплывает реклама

Костюм бесплатный, но иногда всплывает реклама

А чтобы попасть в сюжетную локацию, поболтайте с двумя турникетами. Они просят выбрать, кто из них красивее. После перебранки избранный турникет побратается с вами и откроет проход. Но для другого вы станете кровным врагом.

Через какой пройдёшь сам, а через какой пустишь маму?

Через какой пройдёшь сам, а через какой пустишь маму?

Или же герой встретит неожиданного спутника, который привяжется к вам и замучит бессмысленными речами. Через 10 секунд вы возненавидите тварь и выстрелите, но в негодяя не попасть — он слишком шустрый.

Этот гад взорвёт вам мозг

Этот гад взорвёт вам мозг

В High on Life смеются над всем. Под раздачу попали религия, политика, толерантность, тренды и, конечно, игры. Впрочем, туалетный юмор тоже есть. К примеру, чтобы проникнуть в логово врага и сойти за своего, герой окунётся в фекалии. Фанаты «Рика и Морти» будут в восторге, но кого-то шокирует обилие шуток.

Есть вопросы

Технически High on Life очень простая. В текстуры лучше не всматриваться, отражений толком нет, система освещения примитивная. Но в плане дизайна всё круто: пушки, враги и каждый закуток на локациях максимально проработаны.

Количество деталей зачастую зашкаливает. Это и неудивительно, ведь за мелочи отвечали нейросети. К примеру, все плакаты в комнате героя нарисовал ИИ. Похоже, художникам действительно стоит напрячься.

Работы нейросети

Работы нейросети

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В игре High on Life от соавтора «Рика и Морти» картины рисовала нейросеть

Глобально локации тоже красивые. Хаб идеально передаёт атмосферу инопланетного мегаполиса, а джунгли напоминают Пандору из «Аватара». Проблема в том, что больших локаций мало. От авторов «Рика и Морти» ждёшь феерии, и сеттинг к этому располагает — но на деле разработчики придумали всего несколько интересных миров.

Если добавить зелёных красок, получится Пандора из «Аватара»

Если добавить зелёных красок, получится Пандора из «Аватара»

Если любите весёлую стрельбу и юмор в духе «Рика и Морти», отложите все дела и садитесь за High on Life. Игра с релиза в подписке Game Pass, да и в Steam она продаётся по скромным ценам и даже официально доступна в России.

Но если вам не нравится культовый сериал, шутки утомят и испортят впечатления от пальбы по пришельцам.

Понравилось

  • Приятная стрельба
  • Все пушки крутые
  • Забавные шутки для фанатов «Рика и Морти»

Не понравилось

  • Мало локаций
  • Типов врагов не хватает
  • Юмор оценят не все.
Авторы «Рика и Морти» вышли на новый уровень. Шестой сезон впечатляет Авторы «Рика и Морти» вышли на новый уровень. Шестой сезон впечатляет
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Теги Чемп.Play Игры Рик и Морти •••

Заглавное фото: Squanch Games

Источник: «Чемпионат»

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