Первый русский перевод Starfield от фанатов может выйти до конца сентября

Недавно пользователь форума Zone of Games под ником 0wn3df1x, знакомый с индустрией локализаций, оценил примерную стоимость перевода Starfield на русский язык — получилось около 20 млн рублей. По его словам, это «самая крупная по объёму текста западная игра в ААА-жанре».
Многие фанаты расстроились в связи с данным фактом, ведь сами разработчики из Bethesda не перевели в игре даже текст. Однако буквально час назад другой пользователь форума под ником Haoose заявил, что выпустит локализацию интерфейса вместе с релизом Starfield в раннем доступе, а машинный перевод субтитров может выйти уже до конца сентября.
Так что… Как минимум ждите 1 сентября вместе с релизом игры перевод интерфейса с какими-нибудь шрифтами. А дальше (может быть, и в сентябре) появится первая версия машинного перевода собственно самих субтитров.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Доступ к игре 1-го числа получат все владельцы премиального издания. С момента релиза проект будет в Game Pass.
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