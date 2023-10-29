Team Spirit — в шаге от титула! Итоги предпоследнего дня The International 2023 по Dota 2

«Драконы» вышли в финал и теперь невероятно близки к тому, чтобы вернуть себе звание лучшей команды мира.

В Сиэтле прошли ещё четыре матча плей-офф главного турнира по Dota 2. The International 2023 близится к завершению — число претендентов на титул сократилось вдвое, и лишь тройка лучших сегодня вечером будет биться за звание новых чемпионов мира.

Но перед важнейшим днём этого года в «Доте» мы предлагаем ещё раз вспомнить прошедшие игры, тем более что сегодня участники TI12 показали действительно яркие серии, красивую игру и непредсказуемые результаты.

Team Liquid — Gaimin Gladiators

Впрочем, началось всё с результата, привычного для этого сезона. Liquid не смогли сломать традицию и снова проиграли «гладиаторам» в важном матче — не помогло даже то, что российский керри GG Антон dyrachyo Шкредов играл серию в ужасном состоянии, отравившись накануне.

К чести «жидких», они здорово провели две игры, в одной из которых смогли победить. При этом Team Liquid на первой карте уступала, а затем смогла свершить камбэк — а на второй произошла зеркальная ситуация с красивым возвращением от «гладиаторов».

Жаль только, что при счёте 1:1 яркой борьбы за право остаться на «Инте» не вышло. Gaimin Gladiators просто снесли соперника за 27 минут и отправились готовиться к ещё одному матчу.

Team Liquid же завершают главный турнир года на 5–6-м месте и, кажется, готовятся к изменениям в составе: оффлейнер Людвиг zai Уолберг после поражения заявил, что хочет взять перерыв в профессиональной карьере.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Azure Ray — BetBoom Team

Во втором матче на вылет сражались принципиальные соперники: Azure Ray из Китая и российская BetBoom Team. История с дисквалификацией Ивана Pure Москаленко с мэйджора из-за AR ещё не забыта, и наши игроки горели желанием взять реванш.

Однако серия ошибок в решающие моменты оставила наших молодых звёзд без титула. BetBoom Team могла цепляться за первую и третью карту, но увы — игроки Azure Ray в этом матче были если не сильнее, то дисциплинированнее и аккуратнее. Этого хватило.

Показательно, что вторую игру BetBoom Team завершила всего за 32 минуты. А вот первая и третья карты затянулись, что дало больше пространства китайской пятёрке — российская команда могла победить, но в ходе решающих сражений действовала слишком опрометчиво.

Состав Анатолия boolk Иванова занимает 5–6-е место на главном турнире года, заработав более $ 100 тыс. Результат можно считать неплохим, хотя игроки BetBoom вряд ли остались довольны своим выступлением на TI12. А скандал после матча только удвоил неприятные эмоции.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Team Spirit — LGD Gaming

Далее свой матч провела ещё одна наша команда, но уже в верхней сетке. Чемпионы мира 2021 года играли против старых знакомых из китайской LGD Gaming — ставшее уже классикой противостояние должно было определить первого финалиста TI12.

Надо признать, что ростер под руководством легендарного Чжан xiao8 Нина показал очень крутую игру, достойную путёвки в гранд-финал. Но «драконы» набрали просто сумасшедшую форму, и пока непонятно, сможет ли кто-то остановить их в решающем матче.

Если пропустили, рекомендуем к просмотру первую карту (видео ниже). 76-минутная игра оказалась наполнена очень красивыми моментами: Магомед Collapse Халилов на Magnus (будто прямиком с TI10), перевороты и борьба до самого конца — но Team Spirit всё-таки смогли дожать оппонента.

В противовес этому вторая карта получилась сравнительно простой и быстрой. Пятёрка Айрата Silent Газиева с первых минут завладела большим преимуществом и без грубых ошибок довела игру до победы. Team Spirit — в гранд-финале, и до второго чемпионства парням остался один шаг!

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Gaimin Gladiators — Azure Ray

В последней серии игрового дня встретились команды, которые уже выиграли по одному матчу. И то ли китайскую пятёрку измотала серия c BetBoom Team, то ли Azure Ray оказалось нечем ответить на агрессивную стратегию с упором на высокий темп на старте — но даже тени интриги в этом матче мы не увидели.

Команда Антона dyrachyo Шкредова с первых минут задавила оппонента и быстро смогла нарастить преимущество. Соперники из Китая пытались обороняться, но Lone Druid и эффективные саппорты загнали их на базу уже через 15 минут.

Первая игра длилась 22, вторая — 23 минуты. В итоге «гладиаторы» идут дальше, а Azure Ray занимает четвёртое место и покидает турнир, заработав около $ 170 тыс.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Сетка плей-офф The International 2023

Перед финальным днём претендентов на главный трофей в «Доте» осталось только трое. Azure Ray вылетает, занимая на чемпионате мира четвёртое место, BetBoom Team и Team LIquid делят 5–6-ю позиции.

Сетка плей-офф The International 2023 на 29 октября Фото: RuHub

Расписание игр финала The International 2023

Сегодня вечером программу турнира закончат два матча. В полночь стартует гранд-финал с участием нашей Team Spirit, а второй участник определится чуть раньше в очном противостоянии LGD и GG.

Также между двумя сериями пройдёт конкурс косплея и ожидаются секретные анонсы от Valve (например, многие ждут нового персонажа или ивента в Dota 2).

29 октября, 20:00. Финал нижней сетки. LGD Gaming (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа);

30 октября, 00:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — победитель финала нижней сетки.

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском